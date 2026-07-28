Juez pone freno a ICE: ordena liberar a testigo clave del caso del mexicano abatido en Houston

Juez pone freno a ICE

La agencia enfrenta nuevo revés

Caso sigue bajo investigación

Un juez federal ordenó la liberación de José Trinidad Rojas Pliego, uno de los pasajeros que viajaba con el mexicano Lorenzo Salgado Araujo el día en que agentes de ICE le dispararon durante un operativo en Houston, Texas.

La decisión fue emitida por el juez Keith P. Ellison, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, quien dio un plazo de 48 horas para que las autoridades migratorias dejaran en libertad al inmigrante.

El magistrado concluyó que la detención vulneraba el derecho al debido proceso protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al considerar que no existía una base legal suficiente para mantenerlo bajo custodia.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si la orden ya fue ejecutada, aunque el fallo también exige que ICE informe con anticipación a los abogados del migrante sobre el momento en que se concrete su liberación.

La resolución también pone bajo la lupa la política migratoria del DHS

Más allá del caso particular, el juez señaló que la controversia forma parte de cientos de recursos judiciales que cuestionan la interpretación que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hace sobre la detención obligatoria de inmigrantes.

La resolución representa un nuevo revés para esa interpretación, al abrir el debate sobre los límites que tiene el gobierno para mantener bajo custodia a personas mientras avanzan sus procesos migratorios.

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Aunque el fallo no modifica la legislación vigente, sí deja claro que los tribunales continuarán revisando si determinadas detenciones cumplen con las garantías constitucionales establecidas para cualquier persona en territorio estadounidense.

El caso podría ser seguido de cerca por organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración, ya que decisiones similares podrían influir en otros procesos pendientes relacionados con la aplicación de la política migratoria federal.