Juez pone freno a ICE: ordena liberar a testigo clave del caso del mexicano abatido en Houston
Publicado el28/07/2026 a las 08:11
- Juez pone freno a ICE
- La agencia enfrenta nuevo revés
- Caso sigue bajo investigación
Un juez federal ordenó la liberación de José Trinidad Rojas Pliego, uno de los pasajeros que viajaba con el mexicano Lorenzo Salgado Araujo el día en que agentes de ICE le dispararon durante un operativo en Houston, Texas.
La decisión fue emitida por el juez Keith P. Ellison, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, quien dio un plazo de 48 horas para que las autoridades migratorias dejaran en libertad al inmigrante.
El magistrado concluyó que la detención vulneraba el derecho al debido proceso protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al considerar que no existía una base legal suficiente para mantenerlo bajo custodia.
Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si la orden ya fue ejecutada, aunque el fallo también exige que ICE informe con anticipación a los abogados del migrante sobre el momento en que se concrete su liberación.
La resolución también pone bajo la lupa la política migratoria del DHS
Más allá del caso particular, el juez señaló que la controversia forma parte de cientos de recursos judiciales que cuestionan la interpretación que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hace sobre la detención obligatoria de inmigrantes.
La resolución representa un nuevo revés para esa interpretación, al abrir el debate sobre los límites que tiene el gobierno para mantener bajo custodia a personas mientras avanzan sus procesos migratorios.
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Aunque el fallo no modifica la legislación vigente, sí deja claro que los tribunales continuarán revisando si determinadas detenciones cumplen con las garantías constitucionales establecidas para cualquier persona en territorio estadounidense.
El caso podría ser seguido de cerca por organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración, ya que decisiones similares podrían influir en otros procesos pendientes relacionados con la aplicación de la política migratoria federal.
El pasajero estuvo presente cuando murió Lorenzo Salgado Araujo
José Trinidad Rojas Pliego viajaba en la camioneta conducida por Lorenzo Salgado Araujo el pasado 7 de julio, cuando agentes de ICE realizaron el operativo que terminó con la muerte del trabajador mexicano.
Salgado Araujo, padre de tres ciudadanos estadounidenses, se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el enfrentamiento que hoy continúa bajo investigación y ha generado cuestionamientos por parte de su familia y organizaciones civiles.
Las autoridades sostienen que el vehículo representó una amenaza para los agentes durante el operativo, versión que ha sido rechazada por los pasajeros y por la representación legal de los involucrados.
Los abogados afirman que quienes viajaban en la camioneta fueron detenidos sin fundamentos suficientes y que los testimonios de los ocupantes serán determinantes para esclarecer cómo ocurrió el incidente.
El caso mantiene abierto el debate sobre los operativos de ICE
La muerte de Lorenzo Salgado Araujo se convirtió en uno de los casos más visibles sobre el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios durante operativos en Estados Unidos.
Días después del incidente en Houston, otro inmigrante, el colombiano Johan Sebastián Guerrero, murió tras recibir disparos de agentes migratorios en Biddeford, Maine, mientras se encontraba con su pareja y su hijo menor.
Ambos hechos han incrementado el escrutinio sobre la actuación de ICE y el alcance de sus procedimientos durante arrestos relacionados con inmigración, especialmente cuando existen versiones contradictorias entre las autoridades y los testigos.
Mientras continúa la investigación sobre la muerte de Salgado Araujo, la orden de liberar a uno de los principales testigos podría convertirse en un elemento relevante para el desarrollo del caso y para las acciones legales que siguen en curso, determinó ‘EFE’ y ‘Telemundo‘.