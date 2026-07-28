Trump elimina una etapa clave del asilo: miles de migrantes irán directo ante un juez sin entrevista previa

La administración de Donald Trump eliminó una de las etapas tradicionales del proceso de asilo en Estados Unidos al autorizar que ciertas solicitudes sean enviadas directamente a un juez de inmigración, sin pasar antes por una entrevista con un oficial especializado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Por qué importa: La medida busca reducir el atraso en miles de solicitudes, pero también plantea el debate sobre si acelerar los procesos podría limitar las oportunidades de los migrantes para explicar su caso antes de enfrentar un proceso judicial.

Trump acelera casos de proceso de asilo ante jueces

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La nueva norma provisional, que entró en vigor de inmediato, permite al USCIS remitir determinadas solicitudes de asilo afirmativo directamente a un juez de inmigración sin realizar la entrevista inicial que tradicionalmente servía para evaluar el caso.

Hasta ahora, quienes solicitaban asilo de manera afirmativa —es decir, sin estar en un proceso de deportación— eran entrevistados por un oficial especializado antes de que el gobierno decidiera conceder el beneficio o enviar el expediente a un tribunal.

Según explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Fox News Digital, ese procedimiento provocaba que algunos expedientes fueran revisados dos veces: primero por USCIS y después por un juez, lo que contribuía al enorme retraso acumulado en el sistema.

Lo que cambia: Algunos solicitantes pasarán directamente de presentar su solicitud a comparecer ante un juez de inmigración.