Trump elimina una etapa clave del asilo: miles de migrantes irán directo ante un juez sin entrevista previa
Publicado el28/07/2026 a las 07:19
La administración de Donald Trump eliminó una de las etapas tradicionales del proceso de asilo en Estados Unidos al autorizar que ciertas solicitudes sean enviadas directamente a un juez de inmigración, sin pasar antes por una entrevista con un oficial especializado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Por qué importa: La medida busca reducir el atraso en miles de solicitudes, pero también plantea el debate sobre si acelerar los procesos podría limitar las oportunidades de los migrantes para explicar su caso antes de enfrentar un proceso judicial.
Trump acelera casos de proceso de asilo ante jueces
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La nueva norma provisional, que entró en vigor de inmediato, permite al USCIS remitir determinadas solicitudes de asilo afirmativo directamente a un juez de inmigración sin realizar la entrevista inicial que tradicionalmente servía para evaluar el caso.
Hasta ahora, quienes solicitaban asilo de manera afirmativa —es decir, sin estar en un proceso de deportación— eran entrevistados por un oficial especializado antes de que el gobierno decidiera conceder el beneficio o enviar el expediente a un tribunal.
Según explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Fox News Digital, ese procedimiento provocaba que algunos expedientes fueran revisados dos veces: primero por USCIS y después por un juez, lo que contribuía al enorme retraso acumulado en el sistema.
Lo que cambia: Algunos solicitantes pasarán directamente de presentar su solicitud a comparecer ante un juez de inmigración.
La diferencia: La entrevista con un oficial de asilo dejará de ser un paso obligatorio para esos casos.
El verdadero debate es qué se pierde al eliminar ese filtro previo
.@USCIS is eliminating delays in our asylum process so we can more efficiently hear illegal aliens’ claims and fulfill @POTUS Trump’s immigration agenda.https://t.co/F4ykBun3ha
— Homeland Security (@DHSgov) July 27, 2026
La decisión no significa que desaparezca la posibilidad de obtener asilo, según Fox News.
El juez de inmigración seguirá teniendo autoridad para aprobar o negar la solicitud.
Sin embargo, el cambio modifica quién escucha primero el relato del solicitante.
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Los oficiales de asilo reciben capacitación específica para evaluar casos relacionados con persecución política, religiosa, étnica o por pertenecer a determinados grupos sociales.
Los jueces, en cambio, dirigen procedimientos judiciales donde también deben resolver procesos de deportación y otras disputas migratorias.
La pregunta clave: ¿Un juez puede reemplazar el análisis especializado que realizaba un oficial de asilo?
El debate: Organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que eliminar esa etapa podría reducir las oportunidades de explicar plenamente un caso antes de llegar a la corte.
Trump sostiene que el cambio permitirá frenar abusos del sistema
President Trump is working to CRUSH the immigration asylum backlog – making the government more efficient and speeding up immigration enforcement. 🇺🇸 pic.twitter.com/A9Dl6Yy8e5
— The White House (@WhiteHouse) July 27, 2026
La administración defiende la medida como parte de una estrategia para hacer más eficiente el sistema migratorio.
El director del USCIS, Joseph Edlow, afirmó a Fox News Digital que «durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se ha utilizado indebidamente para dilatar los procesos y obtener permisos de trabajo, en lugar de para presentar solicitudes legítimas de protección».
Según Edlow, el objetivo es que los recursos se concentren en quienes realmente enfrentan persecución y necesitan protección internacional.
En la misma línea, el asesor jurídico general del DHS, James Percival, aseguró que las demoras han dificultado la aplicación de las leyes migratorias.
Percival afirmó que algunos inmigrantes y abogados utilizan los retrasos para prolongar su permanencia en Estados Unidos mientras avanzan los procedimientos.
La postura del gobierno: La norma permitirá resolver más rápido los casos legítimos y reducir el atraso acumulado.
La crítica esperada: Defensores de inmigrantes advierten que una mayor velocidad no necesariamente garantiza un proceso más justo.
Lo que ocurrirá ahora con las solicitudes de asilo
Aunque la norma ya comenzó a aplicarse, el USCIS continuará recibiendo comentarios públicos antes de emitir una versión definitiva.
Eso significa que el mecanismo todavía podría modificarse en función de las observaciones que reciba la agencia.
Mientras tanto, miles de solicitantes podrían enfrentar un proceso distinto al que existía hasta ahora.
El cambio no elimina el derecho a solicitar asilo, pero sí transforma una de las etapas más importantes del procedimiento.
La discusión ahora deja de centrarse únicamente en la eficiencia administrativa y pasa a una pregunta que probablemente marcará el debate migratorio durante los próximos meses: ¿acelerar los casos ayudará a proteger mejor a quienes huyen de la persecución o facilitará que más solicitudes terminen en deportación?