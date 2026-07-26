«Lo haría gratis»: Agente de ICE se burla de manifestantes y presume salario

Agente presume salario millonario.

Video desata polémica.

Manifestantes lo confrontan.

Un video de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se volvió viral tras un intercambio con manifestantes.

La grabación muestra al oficial respondiendo a personas que cuestionaban su trabajo durante una protesta.

Mientras los manifestantes le gritaban que debería sentir vergüenza por su labor, el agente respondió con una frase que rápidamente se difundió en redes sociales.

«¡Amo mi trabajo! No puedo creer que me paguen por hacer esto… lo haría gratis», afirmó el oficial.

Agente de ICE presume salario ante manifestantes

El comentario fue recibido con reacciones inmediatas y abrió un nuevo debate sobre la actuación pública de agentes federales.

El video también muestra que el agente defendió su ocupación sin mostrar señales de incomodidad ante las críticas.

La escena fue compartida ampliamente por usuarios de distintas plataformas digitales.

La difusión del material provocó miles de comentarios a favor y en contra del comportamiento del agente.