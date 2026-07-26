«Lo haría gratis»: Agente de ICE se burla de manifestantes y presume salario
Publicado el26/07/2026 a las 09:14
- Agente presume salario millonario.
- Video desata polémica.
- Manifestantes lo confrontan.
Un video de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se volvió viral tras un intercambio con manifestantes.
La grabación muestra al oficial respondiendo a personas que cuestionaban su trabajo durante una protesta.
Mientras los manifestantes le gritaban que debería sentir vergüenza por su labor, el agente respondió con una frase que rápidamente se difundió en redes sociales.
«¡Amo mi trabajo! No puedo creer que me paguen por hacer esto… lo haría gratis», afirmó el oficial.
Agente de ICE presume salario ante manifestantes
El comentario fue recibido con reacciones inmediatas y abrió un nuevo debate sobre la actuación pública de agentes federales.
El video también muestra que el agente defendió su ocupación sin mostrar señales de incomodidad ante las críticas.
La escena fue compartida ampliamente por usuarios de distintas plataformas digitales.
La difusión del material provocó miles de comentarios a favor y en contra del comportamiento del agente.
El intercambio sobre estudios y salario
Manifestante le dice a agente de ICE, soy asistente médico ganó 200 mil al año y estudié 7 años. Agente ICE dice ganó lo mismo que tú solo fui a la secundaria y sabes amo mi trabajo hasta lo aria gratis. pic.twitter.com/CoxlgT70q0
— ALERTA NEWS 24+ (@noticiero24) July 25, 2026
Durante la misma conversación, uno de los manifestantes aseguró ser asistente médico.
La persona explicó que estudió durante más de siete años para ejercer esa profesión.
El agente preguntó cuánto tiempo había permanecido en la escuela antes de responder.
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Tras escuchar la respuesta, lanzó otra declaración que también se volvió viral.
«Yo (solo) fui a la high school y gano 200 mil dólares al año», dijo el oficial.
Con esa afirmación, el agente comparó su formación académica con la del manifestante.
El intercambio quedó registrado en video y comenzó a circular ampliamente en redes sociales.
Las declaraciones sobre su salario llamaron especialmente la atención entre los usuarios.
¿Por qué importa el video viral de ICE?
El contenido ha generado miles de reacciones desde que comenzó a difundirse en internet.
Las publicaciones reflejan un intenso debate sobre el papel de los agentes de inmigración.
También han provocado discusiones sobre las declaraciones públicas realizadas por funcionarios durante operativos o manifestaciones.
El video continúa circulando entre usuarios que comentan tanto la actitud del agente como sus afirmaciones.
La frase «Amo mi trabajo» se convirtió en uno de los elementos más compartidos del intercambio.
El comentario sobre ganar 200 mil dólares al año también impulsó la viralización del video.
Hasta el momento, el material sigue alimentando conversaciones en redes sociales.
El intercambio quedó como uno de los episodios más comentados relacionados con ICE en las últimas horas.