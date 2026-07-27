ICE prepara operativo para acelerar deportaciones tras el fin del TPS, según reporte
Publicado el26/07/2026 a las 19:46
- ICE prepara nuevos arrestos
- TPS perderá vigencia
- Ohio sería objetivo clave
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara un operativo para incrementar los arrestos y las deportaciones de migrantes haitianos una vez que pierdan la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), de acuerdo con un reporte de CBS basado en documentos internos y fuentes de la propia agencia.
La información, de la que también se hizo eco Fox News, señala que la estrategia contempla operativos focalizados en comunidades con una alta población haitiana.
Entre los lugares identificados figura Springfield, Ohio, una ciudad que en los últimos años se convirtió en símbolo del debate migratorio en Estados Unidos.
El plan llegaría en un momento clave, cuando cientos de miles de haitianos enfrentan la posibilidad de perder la protección que les ha permitido vivir y trabajar legalmente en el país.
ICE enfocaría los operativos en comunidades haitianas de Ohio
Según el reporte, ICE planea realizar arrestos en Ohio y trasladar rápidamente a los detenidos mediante vuelos de deportación con destino a Haití.
Las operaciones se concentrarían en zonas donde residen importantes comunidades haitianas, incluida Springfield.
De acuerdo con CBS, la medida entraría en marcha conforme los beneficiarios del TPS vayan perdiendo oficialmente esa protección migratoria.
Más de 300,000 ciudadanos haitianos podrían verse afectados por el fin del programa humanitario que les otorgaba permiso temporal para residir y trabajar en Estados Unidos.
La pérdida del TPS cambia la situación migratoria de miles de personas
El mes pasado, el Tribunal Supremo permitió al Gobierno del presidente Donald Trump avanzar con el fin del TPS para ciudadanos de Haití y Siria.
La decisión comenzará a reflejarse en los tribunales inferiores durante esta semana, según el reporte.
De acuerdo con CBS, quienes dejen de estar protegidos por el TPS perderán también la autorización para trabajar en Estados Unidos.
Además, podrán ser arrestados por ICE para iniciar procedimientos de deportación.
Sin embargo, quienes no tengan una orden previa de expulsión mantienen, por regla general, el derecho a comparecer ante un juez de inmigración antes de ser deportados.
El TPS es un programa humanitario destinado a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias.
La protección permite residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos mientras persisten las condiciones que impiden un retorno seguro.
La política migratoria de Trump acelera el fin del TPS
Desde su regreso a la Casa Blanca, la Administración Trump ha colocado el incremento de las deportaciones como uno de los principales pilares de su política migratoria.
Como parte de esa estrategia, se han intensificado los operativos de ICE y las detenciones de inmigrantes en distintas regiones del país.
Al inicio del segundo mandato presidencial, cerca de 1.3 millones de personas procedentes de 17 países estaban protegidas por el TPS.
Desde entonces, la Administración ha eliminado o ha intentado poner fin al beneficio para 13 de esos países.
Las medidas podrían afectar a cerca de un millón de beneficiarios, de acuerdo con los datos citados por EFE.
En junio, el Tribunal Supremo también autorizó al Gobierno avanzar con la revocación del TPS para aproximadamente 330,000 haitianos y unos 6,000 ciudadanos sirios.
Mientras tanto, continúan los litigios relacionados con otras designaciones del programa.
Springfield vuelve al centro del debate sobre inmigración
La ciudad de Springfield ya había ocupado un lugar destacado durante la campaña presidencial de 2024.
En ese periodo, Donald Trump difundió afirmaciones falsas asegurando que inmigrantes haitianos se comían las mascotas de los residentes.
Esas declaraciones fueron ampliamente desmentidas.
No obstante, generaron una ola de amenazas y ataques dirigidos contra integrantes de la comunidad haitiana de la ciudad.
Ahora, Springfield vuelve a aparecer en el centro del debate migratorio tras conocerse los supuestos planes de ICE para concentrar allí parte de los operativos.
El reporte también recuerda que Haití atraviesa una profunda crisis política y social.
El país enfrenta algunos de los niveles más altos de violencia criminal del continente, según datos del Banco Mundial.
Ese contexto ha sido uno de los argumentos que históricamente han respaldado la designación del TPS para ciudadanos haitianos.
Por ahora, las autoridades migratorias no han anunciado públicamente el inicio de este operativo, mientras el reporte se basa en documentos internos y fuentes citadas por CBS y reproducidas por otros medios estadounidenses.
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FUENTE: EFE / Univision