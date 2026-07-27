ICE prepara operativo para acelerar deportaciones tras el fin del TPS, según reporte

ICE prepara nuevos arrestos

TPS perderá vigencia

Ohio sería objetivo clave

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara un operativo para incrementar los arrestos y las deportaciones de migrantes haitianos una vez que pierdan la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), de acuerdo con un reporte de CBS basado en documentos internos y fuentes de la propia agencia.

La información, de la que también se hizo eco Fox News, señala que la estrategia contempla operativos focalizados en comunidades con una alta población haitiana.

Entre los lugares identificados figura Springfield, Ohio, una ciudad que en los últimos años se convirtió en símbolo del debate migratorio en Estados Unidos.

El plan llegaría en un momento clave, cuando cientos de miles de haitianos enfrentan la posibilidad de perder la protección que les ha permitido vivir y trabajar legalmente en el país.

ICE enfocaría los operativos en comunidades haitianas de Ohio

Según el reporte, ICE planea realizar arrestos en Ohio y trasladar rápidamente a los detenidos mediante vuelos de deportación con destino a Haití.

Las operaciones se concentrarían en zonas donde residen importantes comunidades haitianas, incluida Springfield.

De acuerdo con CBS, la medida entraría en marcha conforme los beneficiarios del TPS vayan perdiendo oficialmente esa protección migratoria.

Más de 300,000 ciudadanos haitianos podrían verse afectados por el fin del programa humanitario que les otorgaba permiso temporal para residir y trabajar en Estados Unidos.