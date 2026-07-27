Tiroteo en festival de Seattle deja múltiples víctimas y desata operativo policial
Publicado el26/07/2026 a las 19:06
- Balacera en festival de Seattle
- Policía investiga ataque
- Varias personas heridas
Un tiroteo registrado durante un concurrido festival en Seattle, Washington, provocó una fuerte movilización de las autoridades y dejó múltiples víctimas por impactos de bala, aunque hasta el momento no existe un balance oficial sobre el número de heridos ni sobre la gravedad de sus lesiones.
El incidente ocurrió la tarde del sábado en el Seattle Center, uno de los espacios públicos más visitados de la ciudad y donde se encuentra la emblemática Aguja Espacial, uno de los principales símbolos turísticos del noroeste de Estados Unidos.
La emergencia obligó a la Policía de Seattle a desplegar un operativo en la zona mientras cientos de asistentes buscaban ponerse a salvo tras escuchar las detonaciones.
Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada del área mientras continuaban las labores de investigación y atención a las víctimas.
La Policía de Seattle despliega un operativo tras la balacera
Three Women Injured in North Seattle Shooting https://t.co/HcipBKUOs4
— Seattle Police Department (@SeattlePD) July 23, 2026
El Departamento de Policía de Seattle confirmó el incidente mediante un mensaje difundido en la red social X, en el que alertó sobre la presencia de varias personas heridas por disparos.
«La policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas de disparos. Se registraron disparos en el Seattle Center. Habrá más información próximamente. Por favor, evite la zona».
Las autoridades no informaron cuántas personas resultaron heridas ni ofrecieron detalles sobre la identidad de las víctimas.
Tampoco confirmaron si alguna persona fue detenida en relación con el ataque o si el presunto responsable permanecía prófugo al momento de emitir el primer reporte oficial.
El ataque ocurrió durante uno de los festivales más concurridos de Seattle
Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area.
— Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026
De acuerdo con medios locales, el tiroteo ocurrió alrededor de las 18:00 horas, tiempo del Pacífico, cuando el Seattle Center recibía a miles de visitantes por el festival Bite of Seattle.
El evento es considerado uno de los encuentros públicos más importantes de la ciudad y reúne cada año a residentes y turistas en torno a la gastronomía local.
La edición de este año contaba con más de 300 puestos de comida y artículos promocionales distribuidos en distintas áreas del complejo.
La presencia de una gran cantidad de asistentes incrementó la preocupación tras los disparos, ya que el lugar se encontraba lleno de familias y visitantes que disfrutaban de las actividades programadas.
Las autoridades mantienen abierta la investigación del tiroteo
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Hasta ahora, las autoridades no han explicado qué originó el ataque ni si existía algún objetivo específico.
La investigación continúa mientras los agentes recaban evidencia y reconstruyen la secuencia de los hechos ocurridos en el Seattle Center.
Los equipos de emergencia permanecieron en el lugar atendiendo la situación y coordinando las labores con las fuerzas de seguridad.
Se espera que las autoridades ofrezcan nueva información conforme avance la investigación y puedan confirmar el estado de salud de las personas afectadas.
El caso vuelve a poner el foco sobre la violencia armada en Estados Unidos, un problema que continúa registrando incidentes en espacios públicos y eventos masivos.
Según el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA), Estados Unidos ha registrado este año 268 tiroteos masivos.
La organización considera como tiroteo masivo aquellos hechos en los que cuatro o más personas resultan víctimas, sin incluir al presunto atacante.
Las cifras reflejan la continuidad de este tipo de episodios en distintas regiones del país, mientras las investigaciones sobre el ataque en Seattle siguen en desarrollo.
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FUENTE: EFE