Tiroteo en festival de Seattle deja múltiples víctimas y desata operativo policial

Balacera en festival de Seattle

Policía investiga ataque

Varias personas heridas

Un tiroteo registrado durante un concurrido festival en Seattle, Washington, provocó una fuerte movilización de las autoridades y dejó múltiples víctimas por impactos de bala, aunque hasta el momento no existe un balance oficial sobre el número de heridos ni sobre la gravedad de sus lesiones.

El incidente ocurrió la tarde del sábado en el Seattle Center, uno de los espacios públicos más visitados de la ciudad y donde se encuentra la emblemática Aguja Espacial, uno de los principales símbolos turísticos del noroeste de Estados Unidos.

La emergencia obligó a la Policía de Seattle a desplegar un operativo en la zona mientras cientos de asistentes buscaban ponerse a salvo tras escuchar las detonaciones.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada del área mientras continuaban las labores de investigación y atención a las víctimas.

La Policía de Seattle despliega un operativo tras la balacera

Three Women Injured in North Seattle Shooting https://t.co/HcipBKUOs4 — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 23, 2026

El Departamento de Policía de Seattle confirmó el incidente mediante un mensaje difundido en la red social X, en el que alertó sobre la presencia de varias personas heridas por disparos.

«La policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas de disparos. Se registraron disparos en el Seattle Center. Habrá más información próximamente. Por favor, evite la zona».

Las autoridades no informaron cuántas personas resultaron heridas ni ofrecieron detalles sobre la identidad de las víctimas.

Tampoco confirmaron si alguna persona fue detenida en relación con el ataque o si el presunto responsable permanecía prófugo al momento de emitir el primer reporte oficial.