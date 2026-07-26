Incendios en Europa obligan evacuaciones masivas

Evacuaciones masivas

Incendios fuera control

Crisis climática

Más de 250,000 personas han sido evacuadas por incendios forestales fuera de control en Francia y España.

La magnitud del desastre refleja el impacto creciente del cambio climático y la vulnerabilidad de millones ante eventos extremos.

Las llamas han obligado a movilizar recursos sin precedentes en ambos países.

Las autoridades advierten que la situación sigue siendo crítica.

Fuego sin control cerca de ciudades clave

En Francia, un incendio en Gironda obligó a evacuar a 220,000 personas.

Las llamas avanzaron hacia Burdeos, una de las ciudades más importantes del país.

Otros 55,000 evacuados se registraron en nuevas órdenes emitidas durante la noche.