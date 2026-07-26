Incendios en Europa obligan evacuaciones masivas
Publicado el26/07/2026 a las 12:58
- Evacuaciones masivas
- Incendios fuera control
- Crisis climática
Más de 250,000 personas han sido evacuadas por incendios forestales fuera de control en Francia y España.
La magnitud del desastre refleja el impacto creciente del cambio climático y la vulnerabilidad de millones ante eventos extremos.
Las llamas han obligado a movilizar recursos sin precedentes en ambos países.
Las autoridades advierten que la situación sigue siendo crítica.
Fuego sin control cerca de ciudades clave
En Francia, un incendio en Gironda obligó a evacuar a 220,000 personas.
Las llamas avanzaron hacia Burdeos, una de las ciudades más importantes del país.
Otros 55,000 evacuados se registraron en nuevas órdenes emitidas durante la noche.
El fuego ha arrasado una superficie cuatro veces mayor que París.
“El incendio volvió a volverse extremadamente virulento”, afirmó el ministro del Interior, Laurent Núñez.
España también enfrenta evacuaciones y daños
En España, incendios en la costa oriental y cerca de Madrid forzaron desalojos masivos.
Más de 2,600 efectivos combaten los focos activos en distintas regiones.
Las autoridades confirmaron al menos una víctima mortal en Valencia.
El rey Felipe VI destacó la coordinación “ejemplar” ante una crisis de gran escala.
El fuego ya ha destruido 130,000 hectáreas en lo que va del año.
Emergencia total y presión sobre servicios
Francia desplegó más de 1,400 bomberos en la región afectada.
Aeronaves militares y civiles participan en tareas de extinción.
España también utiliza helicópteros y aviones para contener los incendios.
Decenas de bomberos han resultado heridos durante las operaciones.
La policía ha evacuado viviendas puerta a puerta en zonas de alto riesgo.
Impacto internacional y señales del clima extremo
La etapa final del Tour de Francia fue acortada por la emergencia.
Países europeos enviaron apoyo aéreo y logístico a las zonas afectadas.
Las olas de calor han convertido bosques en verdaderos polvorines.
Expertos vinculan la intensidad de los incendios con el cambio climático.
Las autoridades ven una “ventana de oportunidad” para controlar los fuegos.
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