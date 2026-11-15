Horarios de Black Friday 2026: ¿a qué hora abren Walmart, Target, Costco y otras tiendas en EE. UU.?

Kohl’s y JCPenney abrirán desde las 5:00 am, mientras Walmart y Target comenzarán a atender una hora después. Algunas cadenas aún no confirman sus horarios.

Las principales tiendas de Estados Unidos preparan sus horarios para el Black Friday 2026, que se celebrará el viernes 27 de noviembre. Algunas abrirán desde las 5:00 am para recibir a los compradores.

- Por qué importa: Conocer los horarios de apertura y cierre permite aprovechar las ofertas, evitar viajes innecesarios y organizar las compras durante una de las jornadas comerciales más importantes del año.

Horarios de Black Friday 2026 en Walmart, Target y otras tiendas

De acuerdo con la información anunciada por las cadenas comerciales, Kohl’s y JCPenney serán de las primeras en abrir sus puertas.

Walmart, Target y Home Depot comenzarán a atender desde las 6:00 am, mientras otras tiendas tendrán horarios diferentes.

Estos son los horarios previstos para el viernes 27 de noviembre:

[caption id="attachment_1701057" align="alignnone" width="1200"]Horarios de Black Friday 2026 en Walmart, Target y otras tiendas. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

- El dato: Costco y Best Buy todavía no han confirmado sus horarios especiales para el Black Friday 2026.