Horarios de Black Friday 2026: ¿a qué hora abren Walmart, Target, Costco y otras tiendas en EE. UU.?
Publicado el 15/11/2026 a las 14:59
Kohl’s y JCPenney abrirán desde las 5:00 am, mientras Walmart y Target comenzarán a atender una hora después. Algunas cadenas aún no confirman sus horarios.
Las principales tiendas de Estados Unidos preparan sus horarios para el Black Friday 2026, que se celebrará el viernes 27 de noviembre. Algunas abrirán desde las 5:00 am para recibir a los compradores.
- Por qué importa: Conocer los horarios de apertura y cierre permite aprovechar las ofertas, evitar viajes innecesarios y organizar las compras durante una de las jornadas comerciales más importantes del año.
Horarios de Black Friday 2026 en Walmart, Target y otras tiendas
De acuerdo con la información anunciada por las cadenas comerciales, Kohl’s y JCPenney serán de las primeras en abrir sus puertas.
Walmart, Target y Home Depot comenzarán a atender desde las 6:00 am, mientras otras tiendas tendrán horarios diferentes.
Estos son los horarios previstos para el viernes 27 de noviembre:[caption id="attachment_1701057" align="alignnone" width="1200"] Horarios de Black Friday 2026 en Walmart, Target y otras tiendas. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
- El dato: Costco y Best Buy todavía no han confirmado sus horarios especiales para el Black Friday 2026.
Walmart y Target ya ofrecen descuentos antes del Black Friday
Los consumidores no tendrán que esperar hasta el 27 de noviembre para encontrar promociones en productos electrónicos, juguetes y artículos para el hogar.
Walmart anunció ofertas desde el 11 de noviembre, como parte de su calendario de descuentos anticipados.
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Entre los productos promocionados se encuentran los Apple AirPods 4, anunciados a un precio de $89.
- Ofertas anticipadas: Target comenzó sus promociones el 5 de noviembre, con descuentos de hasta 50% en determinados electrodomésticos de cocina.
La cadena también anunció rebajas de 40% en juguetes seleccionados, según su información oficial.
Estas promociones tienen fechas y condiciones propias, por lo que no necesariamente estarán disponibles durante el Black Friday.
¿Cómo consultar los horarios de Black Friday de cada sucursal?[caption id="attachment_1701059" align="alignnone" width="1199"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Aunque las cadenas anuncian horarios generales, algunas sucursales pueden modificar sus horas de apertura y cierre.
Para evitar contratiempos, los compradores pueden consultar los sitios oficiales de Walmart, Target, Costco y las demás tiendas.
- Qué revisar: Buscar la sucursal por ciudad o código postal y comprobar que el horario publicado corresponda al viernes 27 de noviembre.
También conviene verificar si los productos anunciados están disponibles en la tienda y si los descuentos aplican a compras presenciales.
Las promociones pueden tener límites de unidades por cliente, fechas específicas o condiciones especiales de devolución.
¿Qué sigue para las compras del Black Friday 2026?
Las cadenas que todavía no han publicado sus horarios especiales podrían anunciar cambios antes del viernes 27 de noviembre.
Los consumidores también podrán encontrar promociones en línea, aunque algunas ofertas podrían ser exclusivas de las tiendas físicas.
Antes de salir, es recomendable confirmar los horarios directamente con cada establecimiento, especialmente si se planea comprar durante las primeras horas de la mañana.
Fuente: UNOTV