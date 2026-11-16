Copa transportaba a 166 pasajeros.

Dos personas recibieron atención médica.

Aeropuerto mantuvo sus operaciones habituales.

Un avión de Copa Airlines que llegó desde Ciudad de Panamá colisionó con una aeronave de carga de UPS la noche del sábado 14 de noviembre.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 21:15, en la intersección de dos calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, según autoridades aeroportuarias.

El Boeing 737-800NG de Copa transportaba 166 pasajeros y seis tripulantes. La compañía confirmó que todos desembarcaron y que la aeronave llegó a la terminal.

Dos pasajeros recibieron atención por lesiones aparentemente leves. El balance actualizado precisa así los primeros reportes que indicaban que no había personas heridas.

Dos pasajeros fueron atendidos sin traslado hospitalario

Imágenes del Boeing 767 cargero de UPS luego de colosionar con un avión de Copa Airlines en el aeropuerto de Miami https://t.co/0QhCfC1ME8 — SOLO DE IDA✈️ (@solodeida) November 15, 2026



Greg Chin, portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, informó que los equipos de emergencia atendieron a ambas personas en el lugar.

Ninguna necesitó traslado a un hospital, de acuerdo con la información aeroportuaria. Copa señaló que los demás pasajeros y sus tripulantes estaban en buenas condiciones.

UPS también comunicó que su tripulación se encontraba a salvo y expresó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Los comunicados disponibles no detallaron la naturaleza de las lesiones. La valoración inicial las describió como menores, sin anunciar consecuencias médicas de mayor gravedad.