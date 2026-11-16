Pasajeros y tripulación de Copa están a salvo tras choque en el aeropuerto de Miami
Publicado el 15/11/2026 a las 12:33
- Copa transportaba a 166 pasajeros.
- Dos personas recibieron atención médica.
- Aeropuerto mantuvo sus operaciones habituales.
Un avión de Copa Airlines que llegó desde Ciudad de Panamá colisionó con una aeronave de carga de UPS la noche del sábado 14 de noviembre.
El incidente ocurrió aproximadamente a las 21:15, en la intersección de dos calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, según autoridades aeroportuarias.
El Boeing 737-800NG de Copa transportaba 166 pasajeros y seis tripulantes. La compañía confirmó que todos desembarcaron y que la aeronave llegó a la terminal.
Dos pasajeros recibieron atención por lesiones aparentemente leves. El balance actualizado precisa así los primeros reportes que indicaban que no había personas heridas.
Dos pasajeros fueron atendidos sin traslado hospitalario
Imágenes del Boeing 767 cargero de UPS luego de colosionar con un avión de Copa Airlines en el aeropuerto de Miami https://t.co/0QhCfC1ME8
— SOLO DE IDA✈️ (@solodeida) November 15, 2026
Greg Chin, portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, informó que los equipos de emergencia atendieron a ambas personas en el lugar.
Ninguna necesitó traslado a un hospital, de acuerdo con la información aeroportuaria. Copa señaló que los demás pasajeros y sus tripulantes estaban en buenas condiciones.
UPS también comunicó que su tripulación se encontraba a salvo y expresó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido.
Los comunicados disponibles no detallaron la naturaleza de las lesiones. La valoración inicial las describió como menores, sin anunciar consecuencias médicas de mayor gravedad.
FAA investiga contacto entre aeronaves de Copa y UPS
La Administración Federal de Aviación estadounidense, FAA, explicó que el extremo del ala del Boeing 737 golpeó la parte delantera del Boeing 767 carguero.
El avión de Copa avanzaba hacia su puerta tras aterrizar, mientras la aeronave de UPS se dirigía a despegar con destino a Bogotá, Colombia.
Según la FAA, los controladores habían indicado a la tripulación de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa antes de la colisión.
La agencia abrió una investigación. Esa instrucción forma parte de la información preliminar y todavía no constituye una determinación definitiva sobre responsabilidades.
Aeropuerto de Miami mantuvo sus operaciones
🌎 INTERNACIONALES | ¡Choque de aviones en Miami!
Un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de carga de @UPS colisionaron mientras circulaban por las pistas de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami.
El impacto ocurrió ayer por la noche, alrededor de las 21:15 horas. Dos personas sufrieron lesiones menores y fueron atendidas en el lugar, sin necesidad de hospitalización.
La @FAANews informó que la punta del ala del avión de Copa golpeó el frente de la aeronave de UPS.
Según la agencia, los controladores habían indicado a la tripulación de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa.
Los 166 pasajeros y seis tripulantes del avión comercial desembarcaron.
#Miami #CopaAirlines #UPS #FAA #Aviación
📹 redes
— Primera Plana Digital (@pplanadigital) November 15, 2026
Las autoridades desviaron el tránsito de aeronaves hacia otras calles de rodaje para mantener la circulación mientras atendían el área donde ocurrió el contacto.
Chin indicó que el choque no afectó las operaciones aeroportuarias. El incidente se produjo en tierra, durante el desplazamiento de ambos aviones.
El aeropuerto enfrentaba además las consecuencias de la suspensión nacional de despegues del viernes, que había provocado cancelaciones y retrasos en Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR : Chocan dos aviones en Miami mientras rodaban: qué se sabe de Copa y UPS
Aunque ambos episodios coincidieron durante el fin de semana, la información difundida no establece que la interrupción nacional haya causado esta colisión.
Qué pueden hacer los viajeros con vuelos en Miami
Quienes tengan previsto viajar deben consultar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto.
También conviene revisar avisos sobre cambios de horario o conexiones, especialmente mientras las compañías reorganizan servicios afectados por las interrupciones del viernes.
Los pasajeros del vuelo involucrado pueden solicitar a Copa información sobre asistencia y cualquier gestión pendiente relacionada con su llegada a Miami.
La siguiente actualización relevante será el avance de la investigación de la FAA, encargada de esclarecer cómo se produjo el contacto entre las aeronaves.
FUENTE: informador, EFE