ONU alerta por muertes de migrantes en operativos de ICE y exige respeto a los derechos humanos

ONU alerta por muertes de migrantes

México impulsa denuncias

Crece presión internacional

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por las recientes muertes de migrantes registradas durante operativos y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

El pronunciamiento ocurre en medio del creciente debate sobre las políticas migratorias estadounidenses y de las acciones legales emprendidas por el Gobierno de México tras la muerte de varios de sus ciudadanos.

La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, sostuvo que la protección de los derechos humanos debe aplicarse sin importar la situación migratoria de cada persona y defendió el acceso a la justicia como un principio esencial.

Sus declaraciones se produjeron durante una visita oficial a Ciudad de México, donde también abordó la cooperación entre Naciones Unidas y el Gobierno mexicano en diversos temas internacionales.

La ONU insiste en que los derechos deben proteger a todas las personas

Durante un encuentro con medios de comunicación, Amina Mohammed afirmó que cualquier vulneración de derechos fundamentales debe ser motivo de preocupación para la comunidad internacional.

La diplomática subrayó que el Estado de derecho debe garantizar mecanismos efectivos para que cualquier persona pueda buscar justicia cuando considere que sus derechos fueron afectados.

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«Todos debemos preocuparnos cuando se les arrebatan los derechos a las personas. Pero creo que las conversaciones entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos continúan», declaró la funcionaria.

Mohammed también enfatizó que el respeto a la ley no debe depender de la nacionalidad o del estatus migratorio de quienes enfrentan procedimientos migratorios.