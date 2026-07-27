ONU alerta por muertes de migrantes en operativos de ICE y exige respeto a los derechos humanos
Publicado el27/07/2026 a las 11:27
- ONU alerta por muertes de migrantes
- México impulsa denuncias
- Crece presión internacional
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por las recientes muertes de migrantes registradas durante operativos y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
El pronunciamiento ocurre en medio del creciente debate sobre las políticas migratorias estadounidenses y de las acciones legales emprendidas por el Gobierno de México tras la muerte de varios de sus ciudadanos.
La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, sostuvo que la protección de los derechos humanos debe aplicarse sin importar la situación migratoria de cada persona y defendió el acceso a la justicia como un principio esencial.
Sus declaraciones se produjeron durante una visita oficial a Ciudad de México, donde también abordó la cooperación entre Naciones Unidas y el Gobierno mexicano en diversos temas internacionales.
La ONU insiste en que los derechos deben proteger a todas las personas
Durante un encuentro con medios de comunicación, Amina Mohammed afirmó que cualquier vulneración de derechos fundamentales debe ser motivo de preocupación para la comunidad internacional.
La diplomática subrayó que el Estado de derecho debe garantizar mecanismos efectivos para que cualquier persona pueda buscar justicia cuando considere que sus derechos fueron afectados.
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«Todos debemos preocuparnos cuando se les arrebatan los derechos a las personas. Pero creo que las conversaciones entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos continúan», declaró la funcionaria.
Mohammed también enfatizó que el respeto a la ley no debe depender de la nacionalidad o del estatus migratorio de quienes enfrentan procedimientos migratorios.
«Las leyes tienen que funcionar para ti y tus derechos»
La representante de Naciones Unidas reiteró que el objetivo de las leyes es proteger a las personas y asegurar que puedan acceder a recursos legales cuando sea necesario.
«Es por eso por lo que las leyes están construidas, es por tus derechos. Las leyes tienen que funcionar para ti y tus derechos», afirmó durante su visita oficial.
La funcionaria evitó pronunciarse directamente sobre las solicitudes específicas presentadas por el Gobierno mexicano ante la ONU, aunque insistió en la importancia de preservar el imperio de la ley.
Para Mohammed, el acceso efectivo a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos en cualquier país.
🚨 La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, exigió a EE. UU. respetar el Estado de derecho y garantizar los derechos humanos tras las muertes de migrantes.
🔴 Desde Ciudad de México, instó a Washington a proteger a las comunidades vulnerables frente a las denuncias…
— teleSUR TV (@teleSURtv) July 26, 2026
México busca justicia por 17 connacionales fallecidos
Las declaraciones de la ONU llegan después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentara denuncias ante tribunales estadounidenses por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios.
Además de esas acciones legales, el Gobierno mexicano solicitó formalmente a Naciones Unidas pronunciarse sobre estos casos, que han incrementado la tensión en la agenda bilateral.
Uno de los hechos que impulsó esta estrategia fue la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años que falleció el pasado 7 de julio en Houston, Texas, tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio, según autoridades mexicanas.
Ese caso provocó nuevas exigencias para que las investigaciones avancen con transparencia y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Productivo intercambio con Amina Mohammed en el que conversamos sobre el futuro del multilateralismo, el papel que México desempeña en su fortalecimiento y las reformas que requiere la ONU para hacer frente a los desafíos globales de nuestro tiempo. https://t.co/HtdbyKBVia
— Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 25, 2026
El debate internacional sobre la política migratoria continúa
Tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Gobierno de Estados Unidos evitar la «criminalización» de la comunidad migrante y reiteró su llamado a respaldar a los mexicanos que residen en ese país.
El Ejecutivo mexicano anunció además que, además de las gestiones diplomáticas, impulsará acciones penales en territorio estadounidense cuando existan casos de connacionales fallecidos durante operativos migratorios, según ‘EFE’ y ‘La Opinión‘.
Durante su visita, Amina Mohammed también sostuvo reuniones con funcionarios mexicanos para abordar temas relacionados con cooperación internacional, desarrollo sostenible, mujeres, paz, seguridad e inteligencia artificial.
Mientras continúan las investigaciones sobre las muertes registradas durante operativos del ICE, el pronunciamiento de Naciones Unidas añade presión internacional para que las autoridades garanticen el respeto al Estado de derecho y a los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su condición migratoria.