Trump respaldó a Salazar; ahora comparte llamados para reemplazarla en Florida
Trump y Salazar chocan por inmigración mientras el presidente comparte llamados para reemplazarla antes de las elecciones en Florida.
Por Kristel Escobar
Publicado el28/09/2026 a las 12:29
El presidente no ha retirado formalmente su respaldo, pero amplificó ataques contra la republicana mientras la inmigración entra de lleno en su campaña en Miami. Donald Trump compartió el sábado más de una docena de publicaciones contra la congresista republicana María Elvira Salazar, incluidas peticiones para reemplazarla. Por qué es importante: El choque ocurre semanas antes de las elecciones, cuando Salazar intenta conservar un distrito de Miami donde la inmigración pesa especialmente entre los votantes hispanos.
Trump amplifica llamados para reemplazar a SalazarEntre los mensajes compartidos por Trump apareció uno que pedía “un NUEVO republicano para reemplazar a Salazar”, según la publicación conservada de Truth Social. Otros mensajes cuestionaban la lealtad de la congresista y reclamaban que Trump abandonara su respaldo, reportó Mediaite. Sin embargo, compartir esas publicaciones no equivale a retirar formalmente el endorsement que Trump otorgó a Salazar.
- El dato: En agosto, Trump afirmó que Salazar tenía su “respaldo completo y total” para la reelección y elogió su trabajo en el Congreso.
La inmigración detonó el choque entre ambos republicanosLa disputa creció después de que Salazar lanzara un anuncio afirmando que algunos operativos migratorios de la administración Trump “han ido demasiado lejos”. La congresista también advirtió que hispanos que respaldaron a Trump en 2024 ahora “se sienten traicionados” por la política migratoria de su administración. Salazar ha cuestionado especialmente las detenciones de inmigrantes sin antecedentes criminales, mientras mantiene su apoyo a reforzar la frontera y expulsar a delincuentes peligrosos. Trump respondió inicialmente que todavía respaldaba a Salazar, aunque marcó públicamente sus diferencias con ella sobre la frontera.
- La diferencia: Salazar pide distinguir entre inmigrantes sin antecedentes y criminales; Trump sostiene que su mandato electoral incluyó una política fronteriza más estricta.
El Distrito 27 lleva la disputa directamente a noviembreEl enfrentamiento ocurre cuando Salazar busca otro mandato en el Distrito 27 de Florida frente al demócrata Eliott Rodriguez, ganador de las primarias de agosto. El distrito incluye zonas de Miami-Dade como Miami, Coral Gables, Kendall, Key Biscayne y Pinecrest, y tiene una amplia población hispana. Rodriguez ha convertido la inmigración y el costo de vida en temas centrales de su campaña y acusa a Salazar de intentar distanciarse tardíamente de Trump. El conflicto coloca a Salazar entre dos presiones: defender su posición migratoria ante sus electores y responder a críticas amplificadas desde el propio movimiento de Trump.
- La disputa: Salazar sostiene que advierte sobre un posible costo político entre algunos hispanos; sus críticos republicanos consideran que está desafiando la agenda migratoria presidencial.
Qué sigue con el respaldo de Trump a Salazar
La pregunta inmediata es si las publicaciones anticipan una ruptura formal o si Trump mantendrá el respaldo que otorgó públicamente antes de las primarias. Hasta ahora, no existe una confirmación pública de que el presidente haya retirado ese apoyo. Salazar tampoco había respondido inicialmente a la nueva serie de publicaciones, según los reportes disponibles.
ÚLTIMA HORA: El presidente Trump está compartiendo publicaciones que llaman a DESAFIAR EN LAS PRIMARIAS a la representante Maria E. Salazar (R-FL) después de que ella denunciara públicamente sus deportaciones masivas https://t.co/TpdEQd2nEP— Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 27, 2026
- Qué sigue: Salazar y Rodriguez se enfrentarán en noviembre, mientras cualquier nueva declaración de Trump sobre su endorsement podría añadir otro elemento a la campaña por el Distrito 27.