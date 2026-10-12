Zoológico decide no sacrificar al tigre que mató a un hombre en Inglaterra: ¿qué ocurrió?
Publicado el 12/10/2026 a las 13:17
- Zoológico confirma que Altai no será sacrificado.
- Hombre murió tras ingresar al recinto.
- Policía investiga las circunstancias del ataque
Tigre Altai mata hombre. El tigre Altai no será sacrificado después de atacar mortalmente a un hombre que ingresó a su recinto en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra. La decisión fue anunciada por el zoológico el domingo 11 de octubre.
El parque confirmó que el felino se encuentra en buenas condiciones de salud y permanece a salvo. La noticia llegó después de la tragedia ocurrida el sábado 10 de octubre, cuando un visitante murió tras entrar al hábitat de los tigres.
Tigre Altai mata hombre: ¿Por qué no sacrificarán al tigre Altai?
#Yorkshire.
Incidente en el South Y. Wildlife.
El joven parece perturbado o disminuido psíquico, a tenor del comportamiento.
En algún lugar falló la seguridad para permitir su entrada.
Deberían haber disparado con armas de somníferos al tigre.
Los zoológicos estan arcaicos de todas formas.
— Future (@FutureNow2026) October 11, 2026
En un comunicado recogido por Infobae y El Tiempo, la administración del Yorkshire Wildlife Park confirmó que Altai “está sano y salvo y no será sacrificado” como consecuencia del incidente.
La Policía de South Yorkshire también aclaró que el animal nunca abandonó su recinto y que no representó un peligro para el resto de los visitantes. El zoológico expresó sus condolencias a la familia del fallecido.
¿Cómo ocurrió el ataque mortal en el zoológico?
Imágenes sensibles: halló la muerte tras saltar al recinto de un tigre en zoológico de Inglaterra
Un hombre falleció este sábado tras ser atacado por un tigre en un zoológico cuando, al parecer, saltó al recinto enjaulado del animal en el Yorkshire Wildlife Park, según informó la policía de South Yorkshire, Inglaterra.
Los servicios de emergencia, dos ambulancias terrestres y un helicóptero acudieron al lugar tras recibir informes del ataque.
Las imágenes grabadas por visitantes atónitos muestran a la víctima, cuya identidad aún no se ha revelado, entrando al lugar. El hombre fue declarado muerto tras sufrir lesiones graves, informó la policía local.
Se cree que se dispararon botes de gas para ahuyentar al felino y que regresara a su recinto, alrededor del cual se ha colocado desde entonces una pantalla negra, y testigos presenciales informaron haber escuchado hasta cinco disparos.
El tigre resultó ileso y permaneció en el recinto tras el ataque.
La Policía de South Yorkshire declaró: “Los servicios de emergencia acudieron al lugar y, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar de los hechos. La familia del hombre está al tanto de lo sucedido y está recibiendo apoyo de oficiales especializados. Nuestros pensamientos están con ellos en este momento tan angustiante”.
Un portavoz de la policía agregó que, por el momento, no existe un riesgo general para el público.
El parque de vida silvestre, ubicado cerca de Doncaster, cuenta con dos tigres de Amur: una hembra llamada Tschuna y un macho llamado Altai, quien llegó al lugar en marzo del año pasado. Los informes sugieren que el tigre macho, Altai, fue el animal involucrado en el incidente.
Las imágenes de video compartidas en las redes sociales muestran a un hombre con una sudadera negra arrodillado en el suelo con los brazos abiertos mientras el tigre lo ataca por la espalda.
Se ve cómo el tigre muerde al hombre en la espalda antes de atacarlo en el suelo y quedarse de pie sobre él.
— NotiExpresColor (@NotiExpressColo) October 10, 2026
De acuerdo con La Nación y Sopitas, el hombre ingresó al área conocida como Land of the Tigers, donde los visitantes pueden observar a los felinos desde una pasarela elevada.
La Policía de South Yorkshire recibió el reporte de emergencia a las 13:35, hora local. Cuando los servicios médicos llegaron, la víctima presentaba heridas graves y, pese a los esfuerzos por salvarla, fue declarada muerta en el lugar.
Según testimonios recogidos por la BBC y reproducidos por Infobae, el visitante descendió desde la pasarela hasta el interior del recinto, donde se encontraba el tigre.
Tigre Altai mata hombre: Testigo revela qué hizo el hombre antes del ataque
ظهر اليوم في حديقة يوركشاير في بريطانيا..
حسب تقرير الشرطة فإنه ورغم محاولات انقاذه الا ان الرجل للأسف فارق الحياة. https://t.co/wLwX63xL2O
— Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) October 10, 2026
Ella Ford, de 24 años, contó que había grabado al animal momentos antes de observar al hombre acercándose a las barreras. Una mujer intentó hablarle antes de que ingresara al hábitat.
“Se tiró y se arrastró frente al tigre, justo donde el animal estaba posado, y se quedó ahí”, relató Ford, quien posteriormente presenció el ataque.
El Tiempo informó que en las grabaciones difundidas en redes sociales se escuchaba al hombre gritar “¡Alto, alto, alto!” y “¡No, no, no!” mientras intentaba detener al felino.
Evacuaron el parque y pidieron no compartir videos
Ver este video en su propia página →
Ford calculó que entre 15 y 20 personas estaban en la pasarela cuando ocurrió el incidente. El personal evacuó primero esa zona y posteriormente ordenó la salida de todos los visitantes.
Otra testigo describió la evacuación como aterradora y confusa. La policía pidió evitar la difusión de los videos del ataque y confirmó que la familia recibe apoyo de agentes especializados.
El zoológico permaneció cerrado el domingo para brindar asistencia al personal afectado. Algunas personas dejaron flores en la entrada del establecimiento en memoria del fallecido.
¿Qué se sabe del tigre Altai y la investigación?
Ver este video en su propia página →
El Yorkshire Wildlife Park abrió en 2009 y su área Land of the Tigers fue inaugurada en 2011. Alberga tigres de Amur, una subespecie en peligro de extinción.
Según La Nación e Infobae, se estima que quedan aproximadamente 500 ejemplares de esta subespecie en estado salvaje.
La identidad de la víctima no había sido divulgada oficialmente. Aunque algunos testigos estimaron que tenía alrededor de 22 años, las autoridades continúan investigando qué lo llevó a ingresar al recinto.