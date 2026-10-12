Zoológico decide no sacrificar al tigre que mató a un hombre en Inglaterra: ¿qué ocurrió?

Imágenes sensibles: halló la muerte tras saltar al recinto de un tigre en zoológico de Inglaterra

Un hombre falleció este sábado tras ser atacado por un tigre en un zoológico cuando, al parecer, saltó al recinto enjaulado del animal en el Yorkshire Wildlife Park, según informó la policía de South Yorkshire, Inglaterra.

Los servicios de emergencia, dos ambulancias terrestres y un helicóptero acudieron al lugar tras recibir informes del ataque.

Las imágenes grabadas por visitantes atónitos muestran a la víctima, cuya identidad aún no se ha revelado, entrando al lugar. El hombre fue declarado muerto tras sufrir lesiones graves, informó la policía local.

Se cree que se dispararon botes de gas para ahuyentar al felino y que regresara a su recinto, alrededor del cual se ha colocado desde entonces una pantalla negra, y testigos presenciales informaron haber escuchado hasta cinco disparos.

El tigre resultó ileso y permaneció en el recinto tras el ataque.

La Policía de South Yorkshire declaró: “Los servicios de emergencia acudieron al lugar y, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar de los hechos. La familia del hombre está al tanto de lo sucedido y está recibiendo apoyo de oficiales especializados. Nuestros pensamientos están con ellos en este momento tan angustiante”.

Un portavoz de la policía agregó que, por el momento, no existe un riesgo general para el público.

El parque de vida silvestre, ubicado cerca de Doncaster, cuenta con dos tigres de Amur: una hembra llamada Tschuna y un macho llamado Altai, quien llegó al lugar en marzo del año pasado. Los informes sugieren que el tigre macho, Altai, fue el animal involucrado en el incidente.

Las imágenes de video compartidas en las redes sociales muestran a un hombre con una sudadera negra arrodillado en el suelo con los brazos abiertos mientras el tigre lo ataca por la espalda.

Se ve cómo el tigre muerde al hombre en la espalda antes de atacarlo en el suelo y quedarse de pie sobre él.

— NotiExpresColor (@NotiExpressColo) October 10, 2026