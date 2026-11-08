Una golfista de 15 años muere por un rayo: su familia cuestiona por qué siguió el torneo
Publicado el 08/11/2026 a las 12:34
- Adolescente falleció tras recibir descarga.
- Caddie también resultó herida.
- Familia exige reforzar la seguridad.
Aeyavarin “Aeya” Pradubyart, una golfista tailandesa de 15 años, murió el lunes 2 de noviembre después de recibir el impacto de un rayo durante una competencia juvenil.
La descarga ocurrió el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 4:00 de la tarde, cerca del hoyo 11 del campo.
El torneo se disputaba en Bang Nam Priao, en la provincia de Chachoengsao, al este de Bangkok, según los reportes locales.
Una caddie de 31 años también resultó herida. La muerte de la adolescente llevó a su familia a reclamar mayores medidas de seguridad.
La madre denuncia que hubo rayos antes de la suspensión
Golf phenom dies at 15 after lightning strike during tournament
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— Toronto Sun (@TheTorontoSun) November 4, 2026
La madre de Aeya, Natcha, relató que observó una primera descarga cerca de una hilera de árboles antes de que terminara la competencia.
Según su testimonio, después se produjeron otros rayos, pero los participantes continuaron jugando sin recibir una instrucción inmediata para abandonar el campo.
La suspensión llegó tras otro estruendo y el aumento de la lluvia, de acuerdo con la versión familiar recogida por medios internacionales.
Ese relato plantea dudas sobre la respuesta al temporal. Por sí mismo, sin embargo, no establece una conclusión oficial sobre responsabilidades.
Los primeros auxilios y el traslado al hospital[caption id="attachment_1700151" align="alignnone" width="1200"] Golfista de 15 años muere por un rayo: familia exige seguridad FOTO: FB Aeyavarin Aeya Pradubyart[/caption]
Cuando comenzaron a regresar los integrantes del grupo, la madre no encontró a su hija y preguntó por su ubicación.
Después supo que una menor había sido alcanzada por un rayo. Al localizarla, encontró a personas que intentaban auxiliarla.
Los equipos de emergencia practicaron reanimación y lograron recuperar el pulso de Aeya antes de su traslado al hospital.
La adolescente recibió atención en Bang Nam Priao y posteriormente fue transferida a otro centro médico, donde permaneció en estado crítico.
El padre llegó desde Myanmar para despedirse
El padre de la joven se encontraba trabajando en Myanmar cuando ocurrió el incidente y emprendió el regreso a Tailandia.
Alcanzó a llegar al hospital para despedirse antes del fallecimiento, según el relato de la familia difundido por la agencia tailandesa TNA.
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Aeya competía a nivel provincial y había obtenido reconocimientos en torneos anteriores, de acuerdo con sus familiares.
Su madre compartió mensajes de despedida y recordó el esfuerzo de la adolescente durante las horas que permaneció bajo atención médica.
La familia pide reforzar la seguridad en el golf juvenil
El reclamo de Natcha se dirige a los campos de golf y a quienes organizan competencias con participación de menores.
Pidió fortalecer tanto la prevención como la capacidad de respuesta inmediata para evitar que otras familias atraviesen una pérdida similar.
Para padres y entrenadores, el caso pone el foco en conocer los protocolos meteorológicos y los procedimientos de evacuación de cada torneo.
Antes de inscribir a un menor, pueden preguntar quién decide suspender el juego, dónde están los refugios y cómo se activa la asistencia de emergencia.
FUENTE: peopleenespanol, Clarin