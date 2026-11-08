Adolescente falleció tras recibir descarga.

Caddie también resultó herida.

Familia exige reforzar la seguridad.

Aeyavarin “Aeya” Pradubyart, una golfista tailandesa de 15 años, murió el lunes 2 de noviembre después de recibir el impacto de un rayo durante una competencia juvenil.

La descarga ocurrió el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 4:00 de la tarde, cerca del hoyo 11 del campo.

El torneo se disputaba en Bang Nam Priao, en la provincia de Chachoengsao, al este de Bangkok, según los reportes locales.

Una caddie de 31 años también resultó herida. La muerte de la adolescente llevó a su familia a reclamar mayores medidas de seguridad.

La madre denuncia que hubo rayos antes de la suspensión

Golf phenom dies at 15 after lightning strike during tournament

https://t.co/09UW7ulB2O Via @danbilicki — Toronto Sun (@TheTorontoSun) November 4, 2026



La madre de Aeya, Natcha, relató que observó una primera descarga cerca de una hilera de árboles antes de que terminara la competencia.

Según su testimonio, después se produjeron otros rayos, pero los participantes continuaron jugando sin recibir una instrucción inmediata para abandonar el campo.

La suspensión llegó tras otro estruendo y el aumento de la lluvia, de acuerdo con la versión familiar recogida por medios internacionales.

Ese relato plantea dudas sobre la respuesta al temporal. Por sí mismo, sin embargo, no establece una conclusión oficial sobre responsabilidades.