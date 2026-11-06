FBI confirma arresto de Thomas Markle

Investigan material hallado en dos países

Acusado enfrenta hasta 20 años de prisión.

Arrestan padre Meghan Markle. El FBI confirmó este viernes 6 de noviembre el arresto de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. El hombre, de 82 años, fue detenido en Lakeland, Florida, según informó la agencia EFE.

Las autoridades federales señalaron que Markle deberá comparecer ante un tribunal de Tampa, donde enfrentará el cargo presentado en su contra. De ser declarado culpable, podría recibir una condena máxima de 20 años de prisión federal.

"El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", informó el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, mediante un comunicado citado por EFE.

El arresto se produjo después de una investigación que comenzó en Filipinas, país donde el padre de la duquesa residió hasta mediados de 2026, antes de trasladarse a Florida.

Arrestan padre Meghan Markle ¿Qué encontró el FBI durante la investigación?

🚨SHOCKING MOMENT: FBI agents haul Meghan Markle’s frail 82-year-old father Thomas Markle away in HANDCUFFS from his Florida care home after a dramatic swoop. He’s accused of possessing a vast stash of child sex abuse images. The material was first handed to police by his own son. And authorities are now looking at the son too! Breakdown of developments: • Thomas Markle Sr. was arrested by the FBI today near Tampa, Florida, at the care home where he has been living amid health issues including dementia and a recent leg amputation. Sources confirm the arrest relates to alleged possession of child sexual abuse material. • The probe began when his son, Thomas Markle Jr., reported discovering “hundreds, if not thousands” of such images (some of children as young as 10–11) in boxes of belongings left at his father’s former home in Cebu, Philippines. Jr. handed over devices, hard drives, and tapes to Philippine police and also contacted the FBI. • A second alleged cache was later reported in a storage unit Markle Sr. had rented near his previous home in Rosarito, Mexico, prompting a raid there. Philippine authorities say they have identified thousands of photos and at least one video. • In a striking twist, Philippine Interior Secretary Jonvic Remulla has said there are “signs that point” to Thomas Markle Jr. also being involved in the crime. He has been named a “person of interest” (not currently a suspect), with investigators examining the circumstances of how the material was found and handled. • Markle Sr. has denied the allegations, calling them “sick lies”. Meghan Markle has said she is “deeply distressed”, noting she was informed of troubling claims about her father years earlier and had cut off contact to protect her children. https://t.co/HDHKEtSMD0 — J Stewart (@triffic_stuff_) November 6, 2026

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los investigadores localizaron aproximadamente 78 artículos en dos depósitos del área de Los Ángeles que Thomas Markle Sr. había alquilado durante casi dos décadas.

Entre los objetos encontrados había diapositivas, negativos fotográficos y libros que, según el FBI, contenían material presuntamente explícito relacionado con menores de edad.

El descubrimiento estuvo vinculado con las pesquisas iniciadas en Filipinas, donde las autoridades ya habían intervenido una cantidad considerable de fotografías y un video en la antigua residencia del acusado.

Según EFE, la investigación en el país asiático comenzó el 23 de octubre, después de una denuncia presentada por Thomas Markle Jr., otro de los hijos del detenido.