FBI arresta al padre de Meghan Markle en Florida por presunta posesión de material de abuso sexual infantil
Publicado el 06/11/2026 a las 17:33
- FBI confirma arresto de Thomas Markle
- Investigan material hallado en dos países
- Acusado enfrenta hasta 20 años de prisión.
Arrestan padre Meghan Markle. El FBI confirmó este viernes 6 de noviembre el arresto de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. El hombre, de 82 años, fue detenido en Lakeland, Florida, según informó la agencia EFE.
Las autoridades federales señalaron que Markle deberá comparecer ante un tribunal de Tampa, donde enfrentará el cargo presentado en su contra. De ser declarado culpable, podría recibir una condena máxima de 20 años de prisión federal.
"El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", informó el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, mediante un comunicado citado por EFE.
El arresto se produjo después de una investigación que comenzó en Filipinas, país donde el padre de la duquesa residió hasta mediados de 2026, antes de trasladarse a Florida.
Arrestan padre Meghan Markle ¿Qué encontró el FBI durante la investigación?
🚨SHOCKING MOMENT: FBI agents haul Meghan Markle’s frail 82-year-old father Thomas Markle away in HANDCUFFS from his Florida care home after a dramatic swoop.
He’s accused of possessing a vast stash of child sex abuse images. The material was first handed to police by his own son. And authorities are now looking at the son too!
Breakdown of developments:
• Thomas Markle Sr. was arrested by the FBI today near Tampa, Florida, at the care home where he has been living amid health issues including dementia and a recent leg amputation. Sources confirm the arrest relates to alleged possession of child sexual abuse material.
• The probe began when his son, Thomas Markle Jr., reported discovering “hundreds, if not thousands” of such images (some of children as young as 10–11) in boxes of belongings left at his father’s former home in Cebu, Philippines. Jr. handed over devices, hard drives, and tapes to Philippine police and also contacted the FBI.
• A second alleged cache was later reported in a storage unit Markle Sr. had rented near his previous home in Rosarito, Mexico, prompting a raid there. Philippine authorities say they have identified thousands of photos and at least one video.
• In a striking twist, Philippine Interior Secretary Jonvic Remulla has said there are “signs that point” to Thomas Markle Jr. also being involved in the crime. He has been named a “person of interest” (not currently a suspect), with investigators examining the circumstances of how the material was found and handled.
• Markle Sr. has denied the allegations, calling them “sick lies”. Meghan Markle has said she is “deeply distressed”, noting she was informed of troubling claims about her father years earlier and had cut off contact to protect her children. https://t.co/HDHKEtSMD0
— J Stewart (@triffic_stuff_) November 6, 2026
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los investigadores localizaron aproximadamente 78 artículos en dos depósitos del área de Los Ángeles que Thomas Markle Sr. había alquilado durante casi dos décadas.
Entre los objetos encontrados había diapositivas, negativos fotográficos y libros que, según el FBI, contenían material presuntamente explícito relacionado con menores de edad.
El descubrimiento estuvo vinculado con las pesquisas iniciadas en Filipinas, donde las autoridades ya habían intervenido una cantidad considerable de fotografías y un video en la antigua residencia del acusado.
Según EFE, la investigación en el país asiático comenzó el 23 de octubre, después de una denuncia presentada por Thomas Markle Jr., otro de los hijos del detenido.
Hallazgo de miles de fotografías en Filipinas
La Policía filipina intervino cerca de 7,500 fotografías y un video en una vivienda de la ciudad de Cebú, donde Thomas Markle Sr. había residido antes de mudarse a Estados Unidos.
El material involucraba a menores de edad, de entre 10 y 11 años, de ascendencia asiática, latina y europea, según la información proporcionada por las autoridades y difundida por EFE.
Un informe preliminar citado por la agencia señaló que las grabaciones no habían sido realizadas en Filipinas. Las autoridades estadounidenses colaboraron con la investigación abierta en ese país.
El arresto en Lakeland fue reportado inicialmente por Fox News, con base en fuentes policiales, antes de que el FBI confirmara oficialmente la detención y el cargo presentado.
Arrestan padre Meghan Markle : ¿Qué dijo Meghan Markle sobre las acusaciones?
BREAKING: Meghan Markle’s Father, Thomas Markle Sr., Arrested in Florida Amid Child Sexual Abuse Material Investigation
Federal agents arrested Thomas Markle Sr., the 82-year-old estranged father of Meghan Markle, Friday morning at a senior living facility in Lakeland, Florida.
The arrest follows an international investigation involving thousands of images depicting (CSAM) child s*xual abuse reportedly discovered at locations connected to Markle in the Philippines, along with allegations involving a property in Mexico.
Markle has denied the allegations. Authorities have not yet publicly released the full details of the federal charges.
— Bruce Snyder (@realBruceSnyder) November 6, 2026
La controversia también involucra declaraciones previas de Meghan Markle sobre su relación con su padre, de quien se encuentra distanciada desde hace varios años.
Según EFE, la duquesa de Sussex aseguró en una carta enviada al periódico británico The Sun, el pasado 23 de octubre, que conocía las acusaciones desde 2018.
Meghan afirmó que la Policía británica le había comunicado entonces esos señalamientos y que esa información influyó en su decisión de cortar la relación con su padre.
También explicó que había impedido que Thomas Markle Sr. mantuviera contacto con sus hijos, como parte de las medidas que adoptó tras conocer las acusaciones.
¿Qué sigue para Thomas Markle Sr.?
El acusado tenía prevista su comparecencia este viernes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Tampa, Florida, para responder por el cargo federal.
La investigación involucra hallazgos realizados tanto en Estados Unidos como en Filipinas, aunque los despachos de EFE no precisan si se presentarán cargos adicionales.
Por ahora, Thomas Markle Sr. enfrenta una acusación formal y conserva la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial.