Un avión de combate de Estados Unidos atacó el sábado 10 de octubre un buque de carga en el golfo de Omán que había salido de un puerto de Irán, según el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM). El ataque dejó al barco sin propulsión y, según los militares, no hirió a la tripulación.

El buque es el M/V Ocean Molica, también llamado "Arika Sun", con bandera de Panamá.

CENTCOM afirma que la tripulación ignoró advertencias repetidas e intentó romper el bloqueo naval contra Irán.

Es el cuarto barco comercial inutilizado desde que EE.UU. reanudó el bloqueo el 14 de julio.

Por qué importa: por el estrecho de Ormuz pasa en tiempos de paz una quinta parte del petróleo y el gas del mundo. Cada ataque en la zona presiona los precios de la energía, que en EE.UU. ya se notan en la bomba: el diésel costaba en promedio $6.199 por galón en la semana del 5 de octubre, según la Administración de Información Energética.

Lo que dice el Comando Central

Según el comunicado de CENTCOM, el avión golpeó la popa del barco con una munición de precisión. En tres meses de bloqueo, el mando militar dice que 135 barcos han tenido que dar la vuelta y que sus fuerzas han destruido 10 petroleros vinculados a la red comercial clandestina de la Guardia Revolucionaria iraní.

El comunicado no identificó el puerto de salida ni la carga, y la acusación de que el barco violó el bloqueo no ha sido verificada de forma independiente. La autoridad marítima de Panamá pidió información a la empresa operadora, según la publicación especializada World Ports Organization.

Más ataques en Ormuz

El mismo fin de semana, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo haber atacado un buque de gas licuado que, según Teherán, usaba una "ruta ilegal" al sur del estrecho de Ormuz, y aseguró que un superpetrolero chocó con una mina, según Al Jazeera. La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó el domingo que un petrolero que salía del estrecho fue alcanzado por un proyectil desconocido y se incendió; la tripulación quedó a salvo.

Los ataques ocurren mientras siguen estancados los esfuerzos para acabar con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó a fines de febrero. MundoNow ya contó cómo reaccionaron los mercados a la promesa de Trump de un final próximo de la guerra.

Qué puede pasar con los precios