James Rodríguez dejaría Minnesota antes del Mundial

El paso de James Rodríguez por el Minnesota United estaría cerca de terminar.

Reportes recientes apuntan a que el colombiano disputará sus últimos partidos en la MLS antes de enfocarse en la Selección Colombia.

El movimiento se daría en plena recta final hacia el Mundial 2026.

La salida anticipada de James cambia el panorama del Minnesota United y marca su enfoque total en el Mundial.

James jugaría sus últimos partidos con Minnesota

El mediocampista sería convocado para el duelo ante Austin FC y también para el encuentro frente a Colorado Rapids.