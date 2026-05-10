James Rodríguez dejaría Minnesota antes del Mundial
El paso de James Rodríguez por el Minnesota United estaría cerca de terminar. Reportes recientes apuntan a que el colombiano disputará sus últimos partidos en la MLS antes de enfocarse en la Selección Colombia. El movimiento se daría en plena recta final hacia el Mundial 2026. La salida anticipada de James cambia el panorama del […]
Publicado el10/05/2026 a las 10:20
El paso de James Rodríguez por el Minnesota United estaría cerca de terminar.
Reportes recientes apuntan a que el colombiano disputará sus últimos partidos en la MLS antes de enfocarse en la Selección Colombia.
El movimiento se daría en plena recta final hacia el Mundial 2026.
La salida anticipada de James cambia el panorama del Minnesota United y marca su enfoque total en el Mundial.
James jugaría sus últimos partidos con Minnesota
El mediocampista sería convocado para el duelo ante Austin FC y también para el encuentro frente a Colorado Rapids.
Estos compromisos marcarían su despedida del club estadounidense.
El club no ejecutaría la extensión de contrato
Minnesota United tendría la opción de extender su vínculo hasta el final de la temporada. Sin embargo, la decisión sería no activar esa cláusula.
Esto aceleraría la salida del jugador de la MLS.
El objetivo es enfocarse en el Mundial
Tras su salida, James se uniría a la concentración de la Selección Colombia para comenzar su preparación.
El torneo internacional aparece como su prioridad en este momento.
No hay confirmación oficial aún
Hasta ahora, ni el club ni el jugador han emitido un comunicado oficial sobre la situación.
La información surge de reportes cercanos al entorno de la liga.
Su paso por la MLS generó expectativa
La llegada de James al fútbol estadounidense atrajo atención entre aficionados y seguidores del torneo.
Su posible salida anticipada vuelve a colocar su futuro en el centro del debate.
Se espera que en los próximos días se confirme la situación de James, mientras el jugador se prepara para su siguiente etapa rumbo al Mundial.