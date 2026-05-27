Revelan sentencia contra Julio Ibáñez tras su arresto en Sudáfrica
Publicado el27/05/2026 a las 09:02
El periodista deportivo mexicano Julio Ibáñez fue condenado a cinco años de prisión en Sudáfrica luego de ser detenido meses atrás mientras realizaba una transmisión en vivo desde el hotel donde se hospedaba.
¿Por qué fue detenido Julio Ibáñez?
De acuerdo con información del periodista Alejandro Gómez, de AS México, la sanción se debe a que el comunicador utilizó un dron en una zona restringida.
La situación provocó un fuerte operativo de seguridad en marzo pasado, cuando varios hombres armados ingresaron a la habitación del periodista para detenerlo.
La condena será hasta 2031
Según los reportes, Julio Ibáñez deberá permanecer en una cárcel sudafricana hasta el año 2031.
Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente en qué prisión se encuentra recluido.
Televisa no se ha pronunciado
La televisora donde trabajaba el periodista no ha emitido comunicados oficiales sobre el caso.
La última aparición pública del llamado “Profe” Ibáñez ocurrió precisamente durante la transmisión en vivo previa a su arresto.
Su ausencia sorprende rumbo al Mundial
Se esperaba que Julio Ibáñez formara parte de la cobertura del Mundial 2026 como reportero de cancha, situación que ya quedó descartada tras la condena.
