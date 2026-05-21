Mundial 2026 no llena estadios y boletos comienzan a caer
Publicado el21/05/2026 a las 04:40
A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, los precios de los boletos comenzaron a desplomarse en varias sedes de Estados Unidos y Canadá.
Lo que parecía un torneo con demanda asegurada ahora muestra señales claras de desaceleración en la venta de entradas, especialmente durante la fase de grupos.
Boletos del Mundial bajan más de 20%
De acuerdo con datos de TicketData, el precio promedio de la entrada más económica cayó un 21.2% en apenas un mes.
Los boletos pasaron de costar 720 dólares a 567 dólares en promedio.
La FIFA decidió liberar un nuevo lote de tickets en las últimas semanas para aumentar la disponibilidad para los aficionados.
Sin embargo, la medida terminó provocando una caída generalizada en los precios.
Santa Clara registra la mayor caída
Uno de los casos más llamativos ocurre en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde los precios bajaron un 29.5%.
La tendencia se repite en gran parte del calendario mundialista.
Según los reportes, los precios descendieron en 87 de los 91 partidos programados en Estados Unidos y Canadá.
Recuerdan el fracaso del Mundial de Clubes
La situación ha generado comparaciones con el Mundial de Clubes 2025, torneo donde también hubo descuentos de último momento y sectores vacíos en varios estadios.
Los elevados costos de boletos, hospedaje y transporte siguen siendo uno de los principales obstáculos para los aficionados.
FIFA enfrenta presión
A pesar de la expectativa global por el torneo, el mercado empieza a enviar un mensaje claro: no todos los aficionados están dispuestos a pagar precios tan altos para asistir al Mundial.