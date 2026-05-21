Mundial 2026 no llena estadios y boletos comienzan a caer

A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, los precios de los boletos comenzaron a desplomarse en varias sedes de Estados Unidos y Canadá.

Lo que parecía un torneo con demanda asegurada ahora muestra señales claras de desaceleración en la venta de entradas, especialmente durante la fase de grupos.

Boletos del Mundial bajan más de 20%

De acuerdo con datos de TicketData, el precio promedio de la entrada más económica cayó un 21.2% en apenas un mes.

Los boletos pasaron de costar 720 dólares a 567 dólares en promedio.

La FIFA decidió liberar un nuevo lote de tickets en las últimas semanas para aumentar la disponibilidad para los aficionados.