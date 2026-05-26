Tranquilidad en Inter Miami: Messi no está lesionado

Lionel Messi encendió las alarmas en su último partido con Inter Miami, pero horas después llegó la calma.

El argentino no sufrió una lesión y su salida anticipada se debió únicamente a fatiga, según confirmó el cuerpo técnico del equipo.

La preocupación surgió en pleno duelo ante Philadelphia Union, un partido caótico que terminó 6-4 a favor del conjunto de Florida y en el que Messi fue protagonista antes de abandonar el campo.

A menos de tres semanas del Mundial 2026, cualquier señal física de Messi genera impacto global y preocupación en Argentina.

Messi salió antes de tiempo y generó alarma

El capitán argentino no pudo completar el partido y pidió el cambio alrededor del minuto 73.

Hasta ese momento, había sido determinante con dos asistencias en un encuentro cargado de goles.

Lo que más inquietó fue su comportamiento tras salir del campo: en lugar de quedarse en el banquillo, se dirigió directamente al vestuario, lo que hizo pensar en una posible lesión.

El técnico aclara: solo fue fatiga