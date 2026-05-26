Tranquilidad en Inter Miami: Messi no está lesionado
Publicado el25/05/2026 a las 22:52
Lionel Messi encendió las alarmas en su último partido con Inter Miami, pero horas después llegó la calma.
El argentino no sufrió una lesión y su salida anticipada se debió únicamente a fatiga, según confirmó el cuerpo técnico del equipo.
La preocupación surgió en pleno duelo ante Philadelphia Union, un partido caótico que terminó 6-4 a favor del conjunto de Florida y en el que Messi fue protagonista antes de abandonar el campo.
A menos de tres semanas del Mundial 2026, cualquier señal física de Messi genera impacto global y preocupación en Argentina.
Messi salió antes de tiempo y generó alarma
El capitán argentino no pudo completar el partido y pidió el cambio alrededor del minuto 73.
Hasta ese momento, había sido determinante con dos asistencias en un encuentro cargado de goles.
Lo que más inquietó fue su comportamiento tras salir del campo: en lugar de quedarse en el banquillo, se dirigió directamente al vestuario, lo que hizo pensar en una posible lesión.
El técnico aclara: solo fue fatiga
La incertidumbre duró poco. En conferencia de prensa, el entrenador Guillermo Hoyos explicó que la salida fue preventiva y que no existe lesión.
El técnico detalló que Messi estaba “muy cansado” y que las condiciones del campo influyeron en su desgaste físico. Ante la duda, el equipo decidió no arriesgarlo.
Con esto, se descarta cualquier problema mayor y se reduce la preocupación tanto en Inter Miami como en la selección argentina.
Un partido exigente que pasó factura
El contexto del partido también ayuda a entender la decisión.
El duelo ante Philadelphia fue extremadamente intenso, con múltiples goles, ritmo alto y condiciones complicadas por el estado del campo.
Messi participó activamente en el desarrollo ofensivo, lo que aumentó su carga física en un encuentro fuera de lo habitual.
El foco ahora está en el Mundial 2026
Con el torneo a la vuelta de la esquina, la prioridad es cuidar a las figuras.
En ese sentido, la decisión de sustituir a Messi apunta a evitar riesgos innecesarios en un calendario exigente.
La noticia de que no hay lesión cambia completamente el panorama y devuelve la tranquilidad a la afición.
Se espera que Messi continúe con normalidad en los próximos días, mientras Argentina define su lista final para el Mundial 2026.
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