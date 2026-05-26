Barcelona quiere a Julián Álvarez pero Atlético pide 150 millones

El mercado de fichajes comienza a moverse y Barcelona ya tiene claro uno de sus grandes objetivos: Julián Álvarez.

Sin embargo, ficharlo no será sencillo. Atlético de Madrid ha dejado claro que solo considerará su salida si llega una oferta cercana a los 150 millones de euros.

El delantero argentino aparece como una de las prioridades del club azulgrana para reemplazar a Robert Lewandowski a largo plazo, pero la operación enfrenta obstáculos importantes.

El posible fichaje de Álvarez refleja la intención del Barcelona de renovar su ataque, pero también expone sus limitaciones económicas frente a operaciones de alto costo.

Julián Álvarez, el elegido para el futuro del Barcelona

El club catalán busca un delantero que pueda liderar su proyecto en los próximos años y Álvarez encaja en ese perfil.

Su rendimiento reciente lo respalda: cerró la temporada con 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos.

A sus 26 años, el argentino combina experiencia internacional, regularidad y proyección, lo que lo convierte en una de las piezas más atractivas del mercado.

Atlético no quiere vender, pero ya pone condiciones