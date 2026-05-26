Barcelona quiere a Julián Álvarez pero Atlético pide 150 millones
Publicado el25/05/2026 a las 22:52
El mercado de fichajes comienza a moverse y Barcelona ya tiene claro uno de sus grandes objetivos: Julián Álvarez.
Sin embargo, ficharlo no será sencillo. Atlético de Madrid ha dejado claro que solo considerará su salida si llega una oferta cercana a los 150 millones de euros.
El delantero argentino aparece como una de las prioridades del club azulgrana para reemplazar a Robert Lewandowski a largo plazo, pero la operación enfrenta obstáculos importantes.
El posible fichaje de Álvarez refleja la intención del Barcelona de renovar su ataque, pero también expone sus limitaciones económicas frente a operaciones de alto costo.
Julián Álvarez, el elegido para el futuro del Barcelona
El club catalán busca un delantero que pueda liderar su proyecto en los próximos años y Álvarez encaja en ese perfil.
Su rendimiento reciente lo respalda: cerró la temporada con 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos.
A sus 26 años, el argentino combina experiencia internacional, regularidad y proyección, lo que lo convierte en una de las piezas más atractivas del mercado.
Atlético no quiere vender, pero ya pone condiciones
Durante meses, Atlético de Madrid se mostró firme en su postura de no negociar por el jugador.
Sin embargo, en semanas recientes el escenario ha cambiado.
Ahora el club estaría dispuesto a escuchar ofertas, pero solo si alcanzan una cifra considerada “irrechazable”, fijada en 150 millones de euros. Es una cantidad que complica seriamente cualquier intento del Barcelona.
Simeone cambia el discurso sobre su figura
Diego Simeone había defendido públicamente la continuidad de Álvarez, destacándolo como uno de los jugadores más importantes del equipo.
No obstante, su postura ha evolucionado.
Ante los rumores de salida, el técnico dejó en manos del propio futbolista la decisión sobre su futuro, lo que abre la puerta a una posible negociación en el verano.
La decisión del jugador será clave
Otro factor determinante es la postura del propio Álvarez.
Reportes indican que el delantero estaría considerando un cambio de aires en busca de un nuevo desafío en su carrera.
Atlético quiere resolver la situación antes del inicio del Mundial 2026, lo que podría acelerar cualquier negociación en las próximas semanas.
Barcelona no está solo en la carrera
El interés por Álvarez no es exclusivo del Barcelona.
Clubes como Paris Saint-Germain y Arsenal también siguen de cerca la situación, lo que podría elevar aún más el precio o complicar las opciones del equipo catalán.
Con varias potencias en disputa, el futuro del delantero argentino promete ser uno de los temas centrales del mercado.
Barcelona deberá decidir si hace un esfuerzo económico histórico o si busca alternativas, mientras Atlético espera una decisión del jugador antes del Mundial.
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