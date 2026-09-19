¿Te lo perdiste? Así se celebró la Independencia de México en Estados Unidos
Publicado el19/09/2026 a las 10:49
- El Grito regresó a Chicago
- Nueva York llenó sus calles
- Fiestas mexicanas cruzaron Estados Unidos
Las banderas tricolores volvieron a llenar calles y plazas de Estados Unidos durante los festejos por el 216 aniversario de la Independencia de México.
Desde Nueva York hasta Los Ángeles, miles de familias participaron en desfiles, conciertos, bailes folclóricos y ceremonias de “El Grito” durante varios días.
Las celebraciones tuvieron un significado adicional en 2026: algunas comunidades festejaron mientras persiste la preocupación por las operaciones migratorias federales.
Chicago protagonizó uno de los regresos más simbólicos, después de que su festival principal fuera suspendido en 2025 ante temores relacionados con operativos migratorios.
Independencia de México llena de fiesta las calles de EE.UU.
Miles de personas salieron a las calles para participar en la edición número 55 del desfile para conmemorar la Independencia de México en Chicago. https://t.co/wkkaMLNcyu
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 14, 2026
Por qué importa: El regreso mostró cómo una celebración cultural también se convirtió en un espacio de reunión comunitaria en medio de las preocupaciones migratorias.
El dato: El Grito Chicago volvió a Grant Park el 12 y 13 de septiembre con música, gastronomía mexicana, artesanías y actividades familiares.
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El proceso: El festival culminó con una ceremonia cívica del Grito, acompañada por mariachi, danza folclórica y fuegos artificiales.
Qué pueden hacer: Las familias pueden consultar información oficial de organizadores y consulados para conocer futuros eventos, horarios, requisitos y medidas de seguridad.
Nueva York y Los Ángeles llenan las calles de tradición mexicana
🇲🇽🎉 ¡UNA NOCHE INOLVIDABLE PARA LA COMUNIDAD MEXICANA! 🎉🇲🇽
Sunset Park, Brooklyn, se pintó de verde, blanco y rojo para celebrar una de las fechas más importantes de nuestra historia. 🇲🇽❤️
Miles de mexicanos y familias de nuestra comunidad se reunieron para dar juntos el… pic.twitter.com/zJFfJSwJGX
— Morena New York Comité 1 (@morena_ny1) September 16, 2026
En Sunset Park, Brooklyn, el desfile mexicano reunió música, danza y vestimenta tradicional, con Zohran Mamdani como gran mariscal.
Mamdani señaló que fue el primer alcalde de Nueva York en marchar en este desfile, destacando públicamente la presencia de la comunidad mexicana en la ciudad.
Lo más esperado de la noche fue la presentación de las hermanas Ashley y Hanna, del grupo mexicano-estadounidense Ha*Ash.
En California, East Los Angeles celebró la edición número 80 de su tradicional desfile, uno de los festejos mexicanos de mayor trayectoria en la región.
Los Ángeles también celebró “El Grito” el 15 de septiembre frente al Ayuntamiento, con programación cultural, música y la tradicional ceremonia independentista.
Houston y Miami también celebran la Independencia de México
#Entérate cómo se vivieron las “Fiestas Patrias de México” con el @ConsulMexMia y el tradicional #Grito a cargo del Cónsul General @RutilioEscandon.
El concierto y presentaciones en vivo con la conducción de los destacados Morris Fulon, Jimena Aguilar, “Charro” González y Mario… pic.twitter.com/O2bhJjrZp6
— ConsulMex Miami (@ConsulMexMia) September 16, 2026
Houston llevó la conmemoración al Miller Outdoor Theatre con “El Grito at Miller”, encabezado musicalmente por Mariachi Herencia de México.
La presentación gratuita del 15 de septiembre combinó la ceremonia tradicional con música mexicana y un homenaje al legado de Juan Gabriel.
En Miami, el Consulado General de México organizó un festival gratuito en Miami Dade College para conmemorar oficialmente el 216 aniversario independentista.
La programación incluyó a Carolina Ross, Mariachi Sol de Oro, Ballet Folklórico Azteca y otras agrupaciones culturales y musicales.
La fiesta mexicana cruza generaciones y fronteras
San Diego completó el mapa de festejos con actividades familiares vinculadas a las Fiestas Patrias, reforzando una tradición profundamente arraigada en numerosas ciudades estadounidenses.
Las celebraciones muestran que el Día de la Independencia mexicana trasciende la frontera y funciona como punto de encuentro cultural para comunidades de distintas generaciones.
En 2026, esa dimensión comunitaria adquirió mayor relevancia en lugares donde el temor a operativos migratorios había condicionado celebraciones anteriores.
El regreso de Chicago resume ese contraste: mientras continúa la inquietud migratoria, las Fiestas Patrias volvieron a ocupar espacios públicos con música, cultura y tradición mexicana.