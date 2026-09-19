¿Te lo perdiste? Así se celebró la Independencia de México en Estados Unidos

El Grito regresó a Chicago

Nueva York llenó sus calles

Fiestas mexicanas cruzaron Estados Unidos

Las banderas tricolores volvieron a llenar calles y plazas de Estados Unidos durante los festejos por el 216 aniversario de la Independencia de México.

Desde Nueva York hasta Los Ángeles, miles de familias participaron en desfiles, conciertos, bailes folclóricos y ceremonias de “El Grito” durante varios días.

Las celebraciones tuvieron un significado adicional en 2026: algunas comunidades festejaron mientras persiste la preocupación por las operaciones migratorias federales.

Chicago protagonizó uno de los regresos más simbólicos, después de que su festival principal fuera suspendido en 2025 ante temores relacionados con operativos migratorios.

Independencia de México llena de fiesta las calles de EE.UU.

Miles de personas salieron a las calles para participar en la edición número 55 del desfile para conmemorar la Independencia de México en Chicago. https://t.co/wkkaMLNcyu — N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 14, 2026

Por qué importa: El regreso mostró cómo una celebración cultural también se convirtió en un espacio de reunión comunitaria en medio de las preocupaciones migratorias.

El dato: El Grito Chicago volvió a Grant Park el 12 y 13 de septiembre con música, gastronomía mexicana, artesanías y actividades familiares.

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El proceso: El festival culminó con una ceremonia cívica del Grito, acompañada por mariachi, danza folclórica y fuegos artificiales.

Qué pueden hacer: Las familias pueden consultar información oficial de organizadores y consulados para conocer futuros eventos, horarios, requisitos y medidas de seguridad.