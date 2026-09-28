Esposo de Lourdes Stephen habría escrito a otra mujer en medio de su polémica: “Eres exactamente mi tipo”

Puchades habría contactado a otra mujer

Escribió: “Eres exactamente mi tipo”

La pareja ya enfrentó otra crisis.

En medio de la fuerte polémica matrimonial entre Lourdes Stephen y Michael Puchades, surgió una nueva información que vuelve a poner al abogado bajo los reflectores. Las Top News, sitio de la periodista Mandy Fridmann, publicó mensajes que el esposo de la presentadora presuntamente dejó en una cuenta de citas en Threads.

La revelación llama la atención porque ocurre después de que Puchades utilizara sus propias redes sociales para lanzar fuertes señalamientos contra Stephen, a quien llegó a describir como una “diva promiscua de las redes sociales”.

Esposo de Lourdes Stephen: Michael Puchades habría escrito: “Eres exactamente mi tipo”

#EntretenimientoLD | Esposo de Lourdes Stephen la llama “diva promiscua de las redes sociales, que provoca a hombres” 🔗https://t.co/fWjTe8sPtg#ListínDiario pic.twitter.com/Jz5PY8JSdc — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) September 22, 2026

De acuerdo con Las Top News, los mensajes fueron encontrados en un perfil de Threads donde mujeres interactúan con otros usuarios con la posibilidad de posteriormente acordar encuentros virtuales o presenciales.

En ese espacio, Puchades presuntamente respondió públicamente a la usuaria “titi42961” con un mensaje directo: “Eres exactamente mi tipo. Hola”, acompañado del emoji de una rosa roja.

El medio señala que la cuenta de Threads del abogado permanece abierta al público, a diferencia de su Instagram. Esto permite observar sus interacciones, comentarios y reacciones sin necesidad de seguirlo.

La información fue retomada por People en Español. Hasta la información proporcionada, Puchades no había ofrecido una explicación sobre esa interacción.