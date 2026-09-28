Esposo de Lourdes Stephen habría escrito a otra mujer en medio de su polémica: “Eres exactamente mi tipo”
Publicado el28/09/2026 a las 19:49
- Puchades habría contactado a otra mujer
- Escribió: “Eres exactamente mi tipo”
- La pareja ya enfrentó otra crisis.
En medio de la fuerte polémica matrimonial entre Lourdes Stephen y Michael Puchades, surgió una nueva información que vuelve a poner al abogado bajo los reflectores. Las Top News, sitio de la periodista Mandy Fridmann, publicó mensajes que el esposo de la presentadora presuntamente dejó en una cuenta de citas en Threads.
La revelación llama la atención porque ocurre después de que Puchades utilizara sus propias redes sociales para lanzar fuertes señalamientos contra Stephen, a quien llegó a describir como una “diva promiscua de las redes sociales”.
Esposo de Lourdes Stephen: Michael Puchades habría escrito: “Eres exactamente mi tipo”
#EntretenimientoLD | Esposo de Lourdes Stephen la llama “diva promiscua de las redes sociales, que provoca a hombres”
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— LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) September 22, 2026
De acuerdo con Las Top News, los mensajes fueron encontrados en un perfil de Threads donde mujeres interactúan con otros usuarios con la posibilidad de posteriormente acordar encuentros virtuales o presenciales.
En ese espacio, Puchades presuntamente respondió públicamente a la usuaria “titi42961” con un mensaje directo: “Eres exactamente mi tipo. Hola”, acompañado del emoji de una rosa roja.
El medio señala que la cuenta de Threads del abogado permanece abierta al público, a diferencia de su Instagram. Esto permite observar sus interacciones, comentarios y reacciones sin necesidad de seguirlo.
La información fue retomada por People en Español. Hasta la información proporcionada, Puchades no había ofrecido una explicación sobre esa interacción.
La controversia comenzó con acusaciones contra Lourdes Stephen
El conflicto matrimonial se hizo público días antes, cuando Puchades publicó un extenso mensaje cuestionando el contenido que su esposa comparte en redes sociales.
El abogado afirmó que estar casado y criar a un hijo junto a una mujer que, según sus palabras, “provoca a hombres (y quizás también a algunas mujeres) con publicaciones sensuales constantes” era “una cruz muy pesada de llevar”.
Puchades también acusó a Stephen de ignorar sus peticiones para modificar ese comportamiento y aseguró que ella le había aplicado “la ley del hielo durante meses”.
Incluso recurrió a referencias religiosas al pedir: “Perdónala, Señor, y por favor dame fuerza, sabiduría y paciencia, especialmente por mi hijo”.
El matrimonio ya había estado al borde del divorcio
El esposo de Lourdes Stephen publicó en sus redes sociales, un mensaje que nunca debió haberse dado a conocer al mundo entero, completamente fuera de lugar. Yo la conozco a Lourdes trabajé con ella muchos años en Univisión #LourdesStephen #Esposo #Mensaje #Instagram pic.twitter.com/mjIYUMZnKe
— Pablo Padula (@pablopadulax) September 23, 2026
La crisis actual tampoco sería la primera que atraviesa el matrimonio. Una publicación de Primera Hora, basada en información de Listín Diario/GDA y People en Español, señala que Puchades presentó una solicitud para disolver su matrimonio el 8 de mayo de 2013, poco antes de que celebraran su quinto aniversario.
Los documentos judiciales de Miami-Dade citados por esos medios señalaban como motivo una “ruptura irreparable”. Posteriormente, Stephen respondió que ambos se encontraban “en el proceso de reconciliación”.
Stephen y Puchades se casaron en 2008 y en mayo de 2016 anunciaron el nacimiento de su hijo, Michael Víctor. Hasta el momento recogido por las fuentes proporcionadas, ninguno de los dos había anunciado oficialmente una separación.
La aparición de estos mensajes atribuidos a Puchades añade ahora un nuevo elemento a una controversia matrimonial que en los últimos días pasó de la esfera privada a desarrollarse públicamente en redes sociales.