Emiliano Aguilar es hospitalizado y suspende sus presentaciones: reportan episodios de ansiedad

Emiliano Aguilar permanece hospitalizado actualmente

Su equipo reportó episodios de ansiedad

Sus presentaciones quedan suspendidas temporalmente.

Emiliano Aguilar hospitalizado. El estado de salud de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, genera preocupación luego de que su equipo confirmara que se encuentra hospitalizado y que suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos.

De acuerdo con información publicada por El Universal, Univision y Eje Central, sus representantes describieron su estado como “delicado” y revelaron que atraviesa episodios de ansiedad. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado la causa médica específica que provocó su hospitalización.

¿Qué se sabe de la salud de Emiliano Aguilar?

⚖️ Emiliano Aguilar, muy diferente a lo que hemos visto en algunos de sus videos en redes sociales, donde suele aparecer agrediendo, ofendiendo y hasta lanzando “mentadas de mamá”, ahora acudió acompañado de su nuevo abogado(Lic. Gerardo Rincón) , quien lo lleva a conciliar en la… pic.twitter.com/FgJVDLJzfW — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 28, 2026

El comunicado difundido por el equipo del rapero confirmó su ingreso al hospital: “El artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado”.

El documento, firmado por su equipo y Patricia Reyes, añadió: “Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad”. Sus representantes explicaron que actualmente su prioridad es recibir la atención necesaria y concentrarse en su bienestar y recuperación.

Por ahora, no se ha revelado cuánto tiempo permanecerá internado ni cuándo podría regresar a los escenarios. Su equipo tampoco ha proporcionado un diagnóstico adicional ni detalles sobre las circunstancias concretas que llevaron a su ingreso.