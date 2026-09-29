Emiliano Aguilar es hospitalizado y suspende sus presentaciones: reportan episodios de ansiedad
Publicado el29/09/2026 a las 12:43
- Emiliano Aguilar permanece hospitalizado actualmente
- Su equipo reportó episodios de ansiedad
- Sus presentaciones quedan suspendidas temporalmente.
Emiliano Aguilar hospitalizado. El estado de salud de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, genera preocupación luego de que su equipo confirmara que se encuentra hospitalizado y que suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos.
De acuerdo con información publicada por El Universal, Univision y Eje Central, sus representantes describieron su estado como “delicado” y revelaron que atraviesa episodios de ansiedad. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado la causa médica específica que provocó su hospitalización.
¿Qué se sabe de la salud de Emiliano Aguilar?
⚖️ Emiliano Aguilar, muy diferente a lo que hemos visto en algunos de sus videos en redes sociales, donde suele aparecer agrediendo, ofendiendo y hasta lanzando “mentadas de mamá”, ahora acudió acompañado de su nuevo abogado(Lic. Gerardo Rincón) , quien lo lleva a conciliar en la… pic.twitter.com/FgJVDLJzfW
— Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 28, 2026
El comunicado difundido por el equipo del rapero confirmó su ingreso al hospital: “El artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado”.
El documento, firmado por su equipo y Patricia Reyes, añadió: “Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad”. Sus representantes explicaron que actualmente su prioridad es recibir la atención necesaria y concentrarse en su bienestar y recuperación.
Por ahora, no se ha revelado cuánto tiempo permanecerá internado ni cuándo podría regresar a los escenarios. Su equipo tampoco ha proporcionado un diagnóstico adicional ni detalles sobre las circunstancias concretas que llevaron a su ingreso.
Emiliano Aguilar pone en pausa su carrera
Los representantes del cantante pidieron comprensión y respeto al público, medios de comunicación, promotores y organizadores mientras atraviesa este periodo.
“Cualquier actualización sobre sus próximas actividades se dará a conocer oportunamente a través de sus canales oficiales”, indica el comunicado. Por ello, sus compromisos profesionales permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso.
Eje Central también reportó que la cuenta oficial de Instagram de Emiliano desapareció de la plataforma. No obstante, hasta ahora no existe una explicación de sus representantes que permita relacionar directamente este hecho con su hospitalización.
La hospitalización llega después de la polémica con Gala Montes
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La noticia se conoce después de varias semanas de exposición mediática por las declaraciones cruzadas entre Emiliano y Gala Montes sobre el vínculo sentimental que mantuvieron.
Emiliano había pedido públicamente detener las especulaciones: “Ella está muy en su rollo, yo estoy en mi rollo. No estamos juntos, no somos pareja”. Gala posteriormente habló sobre lo ocurrido y realizó fuertes señalamientos contra él.
Días después, la actriz cambió el tono y ofreció disculpas públicas. “Siento mucho lo que dije, estaba muy enojada, me arrepiento mucho. Emiliano, discúlpame”, expresó a su llegada a la Ciudad de México.
¿Quién es Emiliano Aguilar?
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Emiliano, de 33 años, es el hijo mayor de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, y medio hermano de Ángela, Leonardo y Aneliz Aguilar.
A diferencia de otros integrantes de la dinastía, ha desarrollado su propuesta artística principalmente dentro del rap y la música urbana, buscando construir una identidad musical independiente del regional mexicano asociado con su familia.
Por ahora, la información oficial se limita al comunicado de sus representantes: Emiliano permanece bajo atención médica y sus actividades están en pausa mientras se concentra en su recuperación.