Pepe Aguilar abre la puerta a una colaboración con Majo y aviva rumores de reconciliación
Publicado el05/06/2026 a las 12:09
- Pepe Aguilar colaboración con Majo
- Distanciamiento podría terminar
- Especulaciones surgen
Pepe Aguilar reapareció en la Ciudad de México para presentar el disco tributo dedicado a su padre, Antonio Aguilar, un proyecto que reunió a múltiples figuras del regional mexicano.
Visiblemente emocionado, el cantante expresó: “Estamos con mucha alegría de poder presentar este disco lleno de artistas, admiradores de Antonio Aguilar”.
El álbum incluye a intérpretes como Alfredo Olivas, Carin León, Banda MS, Lucero, Carlos Rivera y miembros de la propia dinastía Aguilar.
“Es un gran honor que haya 16 cantantes dentro de este primer homenaje”, añadió, adelantando que podrían sumarse más voces en futuras entregas.
La ausencia de Majo no sería definitiva
Durante el encuentro con la prensa, el intérprete fue cuestionado sobre la ausencia de su sobrina Majo Aguilar en el proyecto musical.
Lejos de esquivar la pregunta, dejó abierta la posibilidad de que la joven cantante participe en una siguiente edición.
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“Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro y, seguramente, estará”, afirmó, dejando entrever un posible acercamiento profesional.
“En este no estuvo, pero va a haber más, así es que sí”, puntualizó, alimentando especulaciones sobre una futura colaboración.
Un distanciamiento que salió a la luz
Las declaraciones del cantante se producen meses después de que Majo Aguilar confirmara públicamente que existía distancia con parte de su familia.
“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia”, reveló la artista en enero de 2025.
La intérprete explicó que, aunque no mantienen una relación cercana actualmente, eso no significa que no sean importantes en su vida.
“Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela… no sean importantes en mi vida”, aclaró en ese momento.
Redes sociales y tensiones públicas
Majo también manifestó incomodidad por los comentarios que recibe en redes sociales vinculándola con polémicas familiares.
“Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios”, expresó al referirse a Ángela Aguilar.
A pesar de la tensión mediática, la cantante aseguró que no bloquearía los comentarios y apostó por un mensaje conciliador.
“Siempre el mejor camino es el del amor”, subrayó, una frase que hoy cobra nuevo sentido tras las palabras de Pepe Aguilar sobre un posible trabajo conjunto.