Pepe Aguilar abre la puerta a una colaboración con Majo y aviva rumores de reconciliación

Pepe Aguilar colaboración con Majo

Distanciamiento podría terminar

Especulaciones surgen

Pepe Aguilar reapareció en la Ciudad de México para presentar el disco tributo dedicado a su padre, Antonio Aguilar, un proyecto que reunió a múltiples figuras del regional mexicano.

Visiblemente emocionado, el cantante expresó: “Estamos con mucha alegría de poder presentar este disco lleno de artistas, admiradores de Antonio Aguilar”.

El álbum incluye a intérpretes como Alfredo Olivas, Carin León, Banda MS, Lucero, Carlos Rivera y miembros de la propia dinastía Aguilar.

“Es un gran honor que haya 16 cantantes dentro de este primer homenaje”, añadió, adelantando que podrían sumarse más voces en futuras entregas.

La ausencia de Majo no sería definitiva

Durante el encuentro con la prensa, el intérprete fue cuestionado sobre la ausencia de su sobrina Majo Aguilar en el proyecto musical.

Lejos de esquivar la pregunta, dejó abierta la posibilidad de que la joven cantante participe en una siguiente edición.

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“Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro y, seguramente, estará”, afirmó, dejando entrever un posible acercamiento profesional.

“En este no estuvo, pero va a haber más, así es que sí”, puntualizó, alimentando especulaciones sobre una futura colaboración.