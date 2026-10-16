Bárbara Bermudo se reencuentra con Primer Impacto tras casi una década fuera
Publicado el 16/10/2026 a las 19:48
- Bárbara Bermudo recibe a Primer Impacto
- La periodista habla de su salida
- Seguidores piden que regrese al programa.
Bárbara Bermudo vuelve a abrirle las puertas a Primer Impacto. A casi diez años de su salida de Primer Impacto, Bárbara Bermudo protagoniza un emotivo reencuentro con el programa que marcó una etapa importante de su carrera. La periodista y empresaria recibió en su hogar a las cámaras de la emisión para una entrevista especial que se transmitirá este viernes por Univision.
La conversación fue realizada por Pamela Silva, antigua compañera de trabajo y amiga de Bermudo. En el adelanto presentado por el programa, la comunicadora aparece visiblemente emocionada al volver a encontrarse con el equipo y recibirlo en su casa después de tantos años.
“Me emociono porque te veo aquí y han sido muchos años. Jamás pensé tener las cámaras de Primer Impacto en mi casa después de tanto tiempo”, expresó Bermudo durante la entrevista.
Jackie Guerrido anunció el encuentro en la emisión del jueves y destacó la trayectoria de la presentadora, quien iluminó la pantalla durante más de una década. La entrevista completa está programada para este viernes a las 5 p. m., hora del Este.
Su salida de Univision marcó un antes y un después
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La salida de Bermudo de Univision y de Primer Impacto ocurrió a principios de 2017, después de más de una década al frente del programa. La noticia sorprendió a muchos televidentes y también a la propia periodista, quien reconoció años después que inicialmente le costó asimilar lo sucedido.
“Yo en ese momento me molesté y como que vi culpable a todo el mundo. Fue una reacción humana”, recordó en 2021 durante una entrevista con Rodner Figueroa.
Con el paso del tiempo, la presentadora logró mirar aquella etapa desde otra perspectiva. En esa misma conversación explicó que el cambio le permitió dedicar más tiempo a sus hijas y acompañarlas durante su crecimiento.
“A veces no entendemos los cambios que suceden en nuestra vida y quizás los vemos como algo negativo, pero Dios torna todo para bien”, afirmó Bermudo, quien también destacó la importancia de estar presente en la crianza de sus hijas.
Bárbara Bermudo Primer Impacto habla de ansiedad y salud
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Uno de los momentos más personales de la nueva entrevista llega cuando Bermudo recuerda las dificultades que enfrentó después de abandonar la televisión. La comunicadora habló abiertamente con Pamela Silva sobre el impacto emocional de aquella transición y la batalla que libró por su salud.
“Yo empecé a tener miedo, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, empecé a tener mucha ansiedad, entré en depresión…”, confesó ante las cámaras de Primer Impacto.
Sus palabras anticipan una conversación en la que la periodista comparte cómo vivió una etapa complicada y los cambios que experimentó lejos de los estudios de televisión.
Seguidores reaccionan al reencuentro[caption id="attachment_1697050" align="alignnone" width="1200"] “Fue y es una de las mejores periodistas que pasó por ahí”, escribió una usuaria sobre Bermudo (Mezcalent)[/caption]
El anuncio también generó numerosas reacciones en redes sociales. Entre los comentarios publicados, varios seguidores recordaron con cariño la etapa de Bermudo en el programa y destacaron su trayectoria como periodista.
“Fue y es una de las mejores periodistas que pasó por ahí”, escribió una usuaria, mientras otros comentarios expresaron su deseo de volver a verla en la pantalla junto al equipo de Primer Impacto.
Algunos seguidores incluso pidieron que regrese al programa, al considerar que su presencia dejó una huella importante en la emisión. Otros, en cambio, cuestionaron el reencuentro y recordaron las diferencias relacionadas con su salida de Univision.
La entrevista no confirma un regreso de Bermudo a la conducción del programa. Por ahora, se trata de una conversación especial que permitirá conocer más sobre sus experiencias personales y profesionales tras su salida de la televisión.
La cita para ver el encuentro es este viernes a las 5 p. m., hora del Este, por Univision.