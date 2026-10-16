Bárbara Bermudo recibe a Primer Impacto

La periodista habla de su salida

Seguidores piden que regrese al programa.

Bárbara Bermudo vuelve a abrirle las puertas a Primer Impacto. A casi diez años de su salida de Primer Impacto, Bárbara Bermudo protagoniza un emotivo reencuentro con el programa que marcó una etapa importante de su carrera. La periodista y empresaria recibió en su hogar a las cámaras de la emisión para una entrevista especial que se transmitirá este viernes por Univision.

La conversación fue realizada por Pamela Silva, antigua compañera de trabajo y amiga de Bermudo. En el adelanto presentado por el programa, la comunicadora aparece visiblemente emocionada al volver a encontrarse con el equipo y recibirlo en su casa después de tantos años.

“Me emociono porque te veo aquí y han sido muchos años. Jamás pensé tener las cámaras de Primer Impacto en mi casa después de tanto tiempo”, expresó Bermudo durante la entrevista.

Jackie Guerrido anunció el encuentro en la emisión del jueves y destacó la trayectoria de la presentadora, quien iluminó la pantalla durante más de una década. La entrevista completa está programada para este viernes a las 5 p. m., hora del Este.

Su salida de Univision marcó un antes y un después

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La salida de Bermudo de Univision y de Primer Impacto ocurrió a principios de 2017, después de más de una década al frente del programa. La noticia sorprendió a muchos televidentes y también a la propia periodista, quien reconoció años después que inicialmente le costó asimilar lo sucedido.

“Yo en ese momento me molesté y como que vi culpable a todo el mundo. Fue una reacción humana”, recordó en 2021 durante una entrevista con Rodner Figueroa.

Con el paso del tiempo, la presentadora logró mirar aquella etapa desde otra perspectiva. En esa misma conversación explicó que el cambio le permitió dedicar más tiempo a sus hijas y acompañarlas durante su crecimiento.

“A veces no entendemos los cambios que suceden en nuestra vida y quizás los vemos como algo negativo, pero Dios torna todo para bien”, afirmó Bermudo, quien también destacó la importancia de estar presente en la crianza de sus hijas.