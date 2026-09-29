Emma Coronel es captada bailando muy cerca de Roberto Tapia y surgen rumores de romance

Emma Coronel fue captada bailando muy cerca de Roberto Tapia durante una fiesta en Los Ángeles. Los videos generaron especulación

Emma Coronel bailó junto a Roberto Tapia

Los videos generaron especulación en redes

No existe confirmación de romance entre ambos. Emma Coronel Roberto Tapia. Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Emma Coronel Roberto Tapia: Los videos que llamaron la atención El video viral que les cuento, Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo” Guzmán, fue captada este fin bailando muy cerca de Roberto Tapia, cantante de regional mexicano y famoso por su narcocorrido “El Niño de la Tuna”, dedicado a Guzmán Loera.#Alguienlotienequedecir… pic.twitter.com/cdDpHSu43P — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 28, 2026 Durante la fiesta, Roberto Tapia interpretó algunos de sus temas, entre ellos “El Sinaloense” y “El Niño de la Tuna”, canción que el cantante compuso e interpretó en 2009 y que está relacionada con la historia de Joaquín Guzmán Loera. En uno de los videos difundidos por el propio organizador, Emma Coronel aparece cantando junto a Tapia, además de convivir con otros invitados. En otro momento se observa a ambos bailando muy cerca. La periodista de espectáculos Nelssie Carrillo también compartió imágenes del encuentro y describió que la pareja se mostró “muy abrazadita, bailando y disfrutando de la fiesta”. La publicación incrementó las especulaciones entre usuarios de redes sociales. Emma Coronel Roberto Tapia. Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo ” Guzmán, volvió a llamar la atención en redes sociales luego de ser captada bailando muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia durante una fiesta privada en Los Ángeles, California. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales el 26 de septiembre de 2026 y rápidamente provocaron comentarios sobre la cercanía entre ambos. Sin embargo, los videos no confirman que exista una relación sentimental entre Coronel y Tapia. La celebración fue organizada por el creador de contenido Víctor Ordóñez, conocido como “ Lonche de Huevito ”, para festejar la adquisición de un automóvil deportivo de lujo. El encuentro reunió a creadores de contenido y figuras de la música regional mexicana.Durante la fiesta, Roberto Tapia interpretó algunos de sus temas, entre ellos “El Sinaloense” y “El Niño de la Tuna”, canción que el cantante compuso e interpretó en 2009 y que está relacionada con la historia de Joaquín Guzmán Loera. En uno de los videos difundidos por el propio organizador, Emma Coronel aparece cantando junto a Tapia, además de convivir con otros invitados. En otro momento se observa a ambos bailando muy cerca. La periodista de espectáculos Nelssie Carrillo también compartió imágenes del encuentro y describió que la pareja se mostró “muy abrazadita, bailando y disfrutando de la fiesta”. La publicación incrementó las especulaciones entre usuarios de redes sociales.

¿Existe una relación entre Emma Coronel y Roberto Tapia? Emma Coronel apareció en Los Ángeles, en la fiesta del streamer “Lonche de Huevito”. Ahí cantó “El Niño de la Tuna”, la canción dedicada a Joaquín 'El Chapo Guzmán’#Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes pic.twitter.com/DN7BSVMuDP — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 27, 2026 Hasta el momento, no hay confirmación de un romance entre Emma Coronel y Roberto Tapia. De acuerdo con la información publicada por las fuentes proporcionadas, ambos se conocen desde hace varios años y han coincidido anteriormente. La cercanía durante la fiesta fue el principal motivo por el que surgieron los comentarios sobre una posible relación. No obstante, las imágenes muestran únicamente un momento de convivencia y baile, por lo que no permiten establecer por sí mismas que exista un vínculo sentimental. Hasta el momento, no hay confirmación de un romance entre Emma Coronel y Roberto Tapia. De acuerdo con la información publicada por las fuentes proporcionadas, ambos se conocen desde hace varios años y han coincidido anteriormente. La cercanía durante la fiesta fue el principal motivo por el que surgieron los comentarios sobre una posible relación. No obstante, las imágenes muestran únicamente un momento de convivencia y baile, por lo que no permiten establecer por sí mismas que exista un vínculo sentimental.

Emma Coronel Roberto Tapia: La relación de Roberto Tapia con “El Chapo” 🚨 La esposa de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel, asistió ayer a la fiesta del streamer "@LoncheDeHuevito", en en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En un momento de la noche cantó la canción de "El Niño de la Tuna", dedicada a "El Chapo" Guzmán. pic.twitter.com/2G2zdVyYrD — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 27, 2026 Roberto Tapia ha interpretado varios corridos relacionados con Joaquín Guzmán Loera. Entre ellos se encuentran “El Niño de la Tuna”, “La cosecha del Chapo” y “El señor Guzmán”. “El Niño de la Tuna” hace referencia a La Tuna, comunidad vinculada con el origen de “El Chapo”, y relata distintos episodios de su vida. La canción también menciona a integrantes de su familia y personajes relacionados con su trayectoria. Roberto Tapia ha interpretado varios corridos relacionados con Joaquín Guzmán Loera. Entre ellos se encuentran “El Niño de la Tuna”, “La cosecha del Chapo” y “El señor Guzmán”. “El Niño de la Tuna” hace referencia a La Tuna, comunidad vinculada con el origen de “El Chapo”, y relata distintos episodios de su vida. La canción también menciona a integrantes de su familia y personajes relacionados con su trayectoria.

¿Quién es Roberto Tapia? View this post on Instagram A post shared by Roberto Tapia (@robertotapia) Roberto Carlos Aguirre Tapia nació en San Diego, California, y creció en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con la información publicada por su representación, desde pequeño mostró interés por la música y aprendió a tocar instrumentos como clarinete, guitarra y tambora. Su carrera profesional comenzó a consolidarse a principios de los años 2000. Además de su trayectoria en el regional mexicano, Tapia participó como coach en “La Voz Kids” de Telemundo junto a Paulina Rubio y Prince Royce. El cantante también atravesó un periodo alejado de los escenarios debido a problemas personales que, según declaró públicamente, estuvieron relacionados con una fuerte depresión. Posteriormente retomó su actividad musical y continuó lanzando producciones y realizando presentaciones. Roberto Carlos Aguirre Tapia nació en San Diego, California, y creció en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con la información publicada por su representación, desde pequeño mostró interés por la música y aprendió a tocar instrumentos como clarinete, guitarra y tambora. Su carrera profesional comenzó a consolidarse a principios de los años 2000. Además de su trayectoria en el regional mexicano, Tapia participó como coach en “La Voz Kids” de Telemundo junto a Paulina Rubio y Prince Royce. El cantante también atravesó un periodo alejado de los escenarios debido a problemas personales que, según declaró públicamente, estuvieron relacionados con una fuerte depresión. Posteriormente retomó su actividad musical y continuó lanzando producciones y realizando presentaciones.