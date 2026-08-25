Netflix revive la caída de “El Chapo” Guzmán, pero cambia una pieza clave de su captura

La Captura Netflix El Chapo

Poncho Herrera protagoniza película

Ficción cambia detalles reales

Netflix estrena La Captura, una producción mexicana que reconstruye uno de los episodios más sorprendentes de la persecución contra Joaquín “El Chapo” Guzmán: su detención definitiva en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016.

¿Drogas, dinero y mujeres? Historias de los jefes de cárteles más poderosos cobran vida en Mundo Narco, revelando hechos y testimonios reales.

Desde las motivaciones hasta la acumulación de fortunas a través de actividades delictivas, cada cápitulo desentraña los secretos de la mafia.

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La cinta, conocida internacionalmente como Facing El Chapo, está protagonizada por Alfonso “Poncho” Herrera y Noé Hernández, quienes interpretan a Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos policías ficticios colocados en el centro de una historia inspirada en hechos reales.

Dirigida por Chava Cartas, la producción apuesta por alejar el foco del narcotraficante y concentrarlo en los agentes que inesperadamente terminaron frente al entonces líder del Cártel de Sinaloa después de una persecución aparentemente rutinaria.

Héctor Kotsifakis interpreta a Guzmán en una trama que combina acontecimientos documentados con elementos dramatizados. Esa distinción resulta clave: Netflix no presenta un documental sobre la captura, sino una ficción construida alrededor del operativo.