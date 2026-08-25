Netflix revive la caída de “El Chapo” Guzmán, pero cambia una pieza clave de su captura
La Captura Netflix El Chapo Poncho Herrera protagoniza película Ficción cambia detalles reales Netflix estrena La Captura, una producción mexicana que reconstruye uno de los episodios más sorprendentes de la persecución contra Joaquín “El Chapo” Guzmán: su detención definitiva en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016. ¿Drogas, dinero y mujeres? Historias de […]
Publicado el25/08/2026 a las 13:35
- La Captura Netflix El Chapo
- Poncho Herrera protagoniza película
- Ficción cambia detalles reales
Netflix estrena La Captura, una producción mexicana que reconstruye uno de los episodios más sorprendentes de la persecución contra Joaquín “El Chapo” Guzmán: su detención definitiva en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016.
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La cinta, conocida internacionalmente como Facing El Chapo, está protagonizada por Alfonso “Poncho” Herrera y Noé Hernández, quienes interpretan a Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos policías ficticios colocados en el centro de una historia inspirada en hechos reales.
Dirigida por Chava Cartas, la producción apuesta por alejar el foco del narcotraficante y concentrarlo en los agentes que inesperadamente terminaron frente al entonces líder del Cártel de Sinaloa después de una persecución aparentemente rutinaria.
Héctor Kotsifakis interpreta a Guzmán en una trama que combina acontecimientos documentados con elementos dramatizados. Esa distinción resulta clave: Netflix no presenta un documental sobre la captura, sino una ficción construida alrededor del operativo.
La fuga que terminó con “El Chapo” frente a una patrulla
La historia comienza durante la llamada Operación Cisne Negro, cuando fuerzas mexicanas irrumpieron en una vivienda de Los Mochis donde las autoridades habían localizado a Guzmán después de semanas de seguimiento.
“El Chapo” consiguió escapar inicialmente junto con Jorge Iván “El Cholo” Gastélum utilizando un túnel conectado con el sistema de drenaje. Tras recorrer aproximadamente 1.5 kilómetros, ambos salieron a la superficie y buscaron vehículos para continuar la huida.
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Después de abandonar un primer automóvil, terminaron desplazándose en un Ford Focus rojo que tenía reporte de robo. Una patrulla de la Policía Federal detectó el vehículo e inició una persecución sin conocer inicialmente la identidad de sus ocupantes.
Cuando lograron detenerlos, los agentes descubrieron que tenían frente a ellos al narcotraficante más buscado de México, apenas seis meses después de su espectacular fuga del penal de máxima seguridad del Altiplano.
Soborno, amenazas y horas críticas dentro de un motel
Ante el riesgo de que hombres armados intentaran rescatar a Guzmán, los policías recibieron instrucciones de trasladar a los detenidos temporalmente a un motel mientras esperaban la llegada de refuerzos.
Una fotografía tomada allí se convertiría en otra imagen emblemática del operativo: Guzmán aparece esposado y sentado al borde de una cama después de una fuga que había comenzado horas antes dentro del sistema de drenaje.
Según testimonios divulgados posteriormente, el narcotraficante habría ofrecido millones de dólares, propiedades y otros beneficios a cambio de recuperar su libertad. Los agentes rechazaron la propuesta y mantuvieron la custodia.
La tensión de esas horas constituye uno de los motores de La Captura, que explora el dilema de policías enfrentados inesperadamente al poder económico y violento atribuido a uno de los mayores narcotraficantes de su época.
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Lo que Netflix cambió de la captura real de Guzmán
La producción está inspirada en crónicas del periodista Héctor de Mauleón y conserva acontecimientos centrales como la persecución del vehículo, la detención y la espera dentro del motel.
Sin embargo, Cartas ha dejado claro que existen espacios reconstruidos mediante ficción. La película mantiene acontecimientos comprobados como columna vertebral, pero dramatiza conversaciones y situaciones sobre las cuales no existe un registro completo.
Una modificación resulta especialmente importante: la película concentra la historia en dos policías, mientras los relatos disponibles sobre el operativo señalan que fueron cuatro agentes quienes interceptaron y posteriormente custodiaron a Guzmán.
La apuesta permite contar la captura desde una perspectiva diferente a otras producciones sobre narcotráfico: los protagonistas no son quienes construyeron el imperio criminal, sino los policías que tuvieron que decidir qué hacer cuando inesperadamente lo encontraron frente a ellos.
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El destino de “El Chapo” después de aquella captura
Tras su arresto, Guzmán regresó al penal del Altiplano y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio federal que terminó con un veredicto de culpabilidad en 2019.
Ese mismo año recibió cadena perpetua más 30 años de prisión y actualmente permanece bajo custodia federal estadounidense, cerrando una historia marcada por dos fugas de cárceles mexicanas y una persecución internacional.
Gastélum también terminó extraditado a Estados Unidos en abril de 2023 para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y armas.
En contraste, las identidades de los policías involucrados en aquellos minutos decisivos permanecieron fuera del foco público. Precisamente ese vacío es el que La Captura convierte ahora en el centro de su relato para Netflix, señaló ‘Infobae‘ y ‘Diario AS‘.
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