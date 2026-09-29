 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Cazzu ya no esconde su amor por Ignacio Colombara: aparecen de la mano y muy cariñosos
Cazzu y su novio ya no esconden su romance: la cantante y el bailarín fueron captados de la mano, abrazados y cariñosos
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Cazzu y su novio Cazzu burla México., Cazzu Mocking Mexico Video Resurfaces
Foto Cazzu burla México. (Foto Mezcalent)

Publicado el28/09/2026 a las 20:14

  • Cazzu e Ignacio aparecen muy cariñosos
  • La pareja acudió junta al teatro
  • Su romance comenzó entre rumores.
Cazzu y su novio. Cazzu e Ignacio Colombara dieron una de las muestras públicas más claras de su relación. La cantante argentina y el bailarín fueron captados juntos durante una salida al teatro en Buenos Aires, donde caminaron de la mano y se mostraron cariñosos frente a las cámaras. De acuerdo con People en Español y Univision, la pareja acudió al espectáculo Animal, dirigido y protagonizado por Maty Napp, coreógrafo de Cazzu. La cita ocurrió en el teatro Dumont 4040 y las imágenes fueron difundidas por la agencia Mezcal Entertainment. Las fotografías muestran a la intérprete y a Colombara caminando tomados de la mano y abrazados durante la función. Univision también reportó que existen imágenes en las que el bailarín aparece tomando a “La Jefa” por la cintura.

De “Este es mío” a mostrarse juntos

Los rumores sobre una relación entre Cazzu, de 32 años, e Ignacio Colombara, de 26, comenzaron a tomar fuerza a principios de 2026. Él forma parte del cuerpo de baile de la gira Latinaje, por lo que ambos han compartido escenario y numerosos compromisos profesionales. Una de las primeras pistas públicas ocurrió el 19 de mayo, durante un concierto en Querétaro, México. Mientras presentaba a los integrantes de su equipo, Cazzu señaló directamente a Colombara y lanzó una frase que rápidamente despertó especulaciones: “Este es mío”. Según Univision, Colombara fue abordado posteriormente por la prensa. Aunque en ese momento no confirmó el noviazgo, tampoco lo negó y expresó que prefería mantenerse alejado de los medios. La propia Cazzu dio otra pista mucho más contundente en agosto. Durante una entrevista con Cenital, mencionó casualmente un libro que pertenecía a “la abuelita de mi novio”, confirmando así que nuevamente tenía pareja, aunque entonces no pronunció el nombre de Colombara.

¿Inti estuvo con Cazzu y su novio?

La nueva aparición también generó interrogantes sobre Inti, la hija que Cazzu tuvo con Christian Nodal. Sin embargo, Univision señala que la niña no aparece en ninguna de las fotografías difundidas de la salida al teatro. El mismo medio indica que existen versiones de que Colombara ya conviviría con la pequeña y que tendrían una buena relación. No obstante, las fuentes proporcionadas no incluyen una confirmación directa de Cazzu sobre ese punto. La salida llega más de dos años después de la separación de Cazzu y Christian Nodal, padre de Inti. Durante buena parte de ese tiempo, la argentina mantuvo con discreción los detalles de su vida sentimental. Ahora no hubo comunicado ni presentación formal. Cazzu simplemente apareció junto a Colombara en un evento público, caminando de la mano y sin intentar ocultar la cercanía entre ambos. Para People en Español, estas imágenes representan la confirmación pública más evidente del romance. Después de meses de rumores y pequeñas pistas, Cazzu e Ignacio Colombara finalmente dejaron que las fotografías hablaran por ellos.
Etiquetas:, ,