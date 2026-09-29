Cazzu ya no esconde su amor por Ignacio Colombara: aparecen de la mano y muy cariñosos

Después de tanto mantenerlo en secreto, ¡Cazzu ya no esconde su amor! 😍❤️ La cantante ahora sí se deja ver de la mano de su pareja, el bailarín Ignacio Colombara. 🥰✨

¿Inti estuvo con Cazzu y su novio?

Internacionales || ¿CAZZU ESTRENA NUEVO ROMANCE? CANTANTE ES VISTA DE LA MANO DE IGNACIO COLOMBARA Cazzu vuelve a estar en el centro de la atención tras dejarse ver de la mano del bailarín Ignacio Colombara, con quien recientemente ha sido relacionada sentimentalmente. La… pic.twitter.com/jw2nGRj5X8 — InfoMundo (@NotiInfoMundo) September 28, 2026

Cazzu reapareció acompañada de su novio, Ignacio Colombara, en las primeras fotos de la pareja en un lugar público. 💞 La intérprete acudió al espectáculo “Animal”, dirigido y protagonizado por su coreógrafo Maty Napp, en el Teatro Dumont 4040 de la capital argentina, de donde… pic.twitter.com/H5W6494GYK — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) September 27, 2026

La nueva aparición también generó interrogantes sobre Inti, la hija que Cazzu tuvo con Christian Nodal. Sin embargo, Univision señala que la niña no aparece en ninguna de las fotografías difundidas de la salida al teatro. El mismo medio indica que existen versiones de que Colombara ya conviviría con la pequeña y que tendrían una buena relación. No obstante, las fuentes proporcionadas no incluyen una confirmación directa de Cazzu sobre ese punto. La salida llega más de dos años después de la separación de Cazzu y Christian Nodal, padre de Inti. Durante buena parte de ese tiempo, la argentina mantuvo con discreción los detalles de su vida sentimental. Ahora no hubo comunicado ni presentación formal. Cazzu simplemente apareció junto a Colombara en un evento público, caminando de la mano y sin intentar ocultar la cercanía entre ambos. Para People en Español, estas imágenes representan la confirmación pública más evidente del romance. Después de meses de rumores y pequeñas pistas, Cazzu e Ignacio Colombara finalmente dejaron que las fotografías hablaran por ellos.