Cazzu ya no esconde su amor por Ignacio Colombara: aparecen de la mano y muy cariñosos
Publicado el28/09/2026 a las 20:14
- Cazzu e Ignacio aparecen muy cariñosos
- La pareja acudió junta al teatro
- Su romance comenzó entre rumores.
De “Este es mío” a mostrarse juntos
Los rumores sobre una relación entre Cazzu, de 32 años, e Ignacio Colombara, de 26, comenzaron a tomar fuerza a principios de 2026. Él forma parte del cuerpo de baile de la gira Latinaje, por lo que ambos han compartido escenario y numerosos compromisos profesionales. Una de las primeras pistas públicas ocurrió el 19 de mayo, durante un concierto en Querétaro, México. Mientras presentaba a los integrantes de su equipo, Cazzu señaló directamente a Colombara y lanzó una frase que rápidamente despertó especulaciones: “Este es mío”. Según Univision, Colombara fue abordado posteriormente por la prensa. Aunque en ese momento no confirmó el noviazgo, tampoco lo negó y expresó que prefería mantenerse alejado de los medios. La propia Cazzu dio otra pista mucho más contundente en agosto. Durante una entrevista con Cenital, mencionó casualmente un libro que pertenecía a “la abuelita de mi novio”, confirmando así que nuevamente tenía pareja, aunque entonces no pronunció el nombre de Colombara.
Después de tanto mantenerlo en secreto, ¡Cazzu ya no esconde su amor! 😍❤️ La cantante ahora sí se deja ver de la mano de su pareja, el bailarín Ignacio Colombara. 🥰✨¡Y todo parece indicar que el amor ya no se puede ocultar! pic.twitter.com/S7mkHx88e6 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 27, 2026
¿Inti estuvo con Cazzu y su novio?
La nueva aparición también generó interrogantes sobre Inti, la hija que Cazzu tuvo con Christian Nodal. Sin embargo, Univision señala que la niña no aparece en ninguna de las fotografías difundidas de la salida al teatro. El mismo medio indica que existen versiones de que Colombara ya conviviría con la pequeña y que tendrían una buena relación. No obstante, las fuentes proporcionadas no incluyen una confirmación directa de Cazzu sobre ese punto. La salida llega más de dos años después de la separación de Cazzu y Christian Nodal, padre de Inti. Durante buena parte de ese tiempo, la argentina mantuvo con discreción los detalles de su vida sentimental. Ahora no hubo comunicado ni presentación formal. Cazzu simplemente apareció junto a Colombara en un evento público, caminando de la mano y sin intentar ocultar la cercanía entre ambos. Para People en Español, estas imágenes representan la confirmación pública más evidente del romance. Después de meses de rumores y pequeñas pistas, Cazzu e Ignacio Colombara finalmente dejaron que las fotografías hablaran por ellos.
Internacionales || ¿CAZZU ESTRENA NUEVO ROMANCE? CANTANTE ES VISTA DE LA MANO DE IGNACIO COLOMBARA Cazzu vuelve a estar en el centro de la atención tras dejarse ver de la mano del bailarín Ignacio Colombara, con quien recientemente ha sido relacionada sentimentalmente. La… pic.twitter.com/jw2nGRj5X8— InfoMundo (@NotiInfoMundo) September 28, 2026
Cazzu reapareció acompañada de su novio, Ignacio Colombara, en las primeras fotos de la pareja en un lugar público. 💞 La intérprete acudió al espectáculo “Animal”, dirigido y protagonizado por su coreógrafo Maty Napp, en el Teatro Dumont 4040 de la capital argentina, de donde… pic.twitter.com/H5W6494GYK— EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) September 27, 2026