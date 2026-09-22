Trump y Delcy Rodríguez cara a cara: petróleo y Maduro rodean un encuentro histórico

Trump se reúne con Rodríguez

Petróleo marca el acercamiento

Maduro permanece detenido

Donald Trump y Delcy Rodríguez protagonizan este martes en Nueva York un encuentro que marca un giro significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

La cita ocurre durante la Asamblea General de la ONU y representa el primer cara a cara entre Trump y Rodríguez desde el cambio político ocurrido en Venezuela.

El encuentro fue programado como un “pull-aside”, una conversación diplomática informal, y no como una reunión bilateral con todo el protocolo oficial.

El acercamiento llega después de meses de cooperación entre Washington y Caracas, especialmente alrededor del petróleo, las inversiones y la reconstrucción económica venezolana.

Trump y Delcy Rodríguez abren una nueva etapa entre EEUU y Venezuela

Trump se reunió con Delcy Rodríguez: ¿Por qué apuesta por el chavismo y se distancia de María Corina? Donald Trump y Delcy Rodríguez se encontraron este martes en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. El encuentro, breve e informal, fue el primero cara a cara… pic.twitter.com/iV4XiF8EBv — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 23, 2026

¿Por qué importa?

Primer encuentro entre ambos.

Petróleo domina el acercamiento.

Maduro permanece detenido.

El cara a cara ocurre más de 11 años después del breve encuentro entre Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015.

Desde entonces, la relación bilateral atravesó sanciones, ruptura diplomática y una prolongada confrontación antes del cambio ocurrido durante 2026.

Rodríguez asumió interinamente el poder después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en Caracas durante una operación realizada en enero.

Washington posteriormente restableció vínculos con Caracas y comenzó una etapa de cooperación con el Gobierno encabezado por la antigua vicepresidenta venezolana.