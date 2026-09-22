Trump y Delcy Rodríguez cara a cara: petróleo y Maduro rodean un encuentro histórico
Publicado el22/09/2026 a las 16:50
- Trump se reúne con Rodríguez
- Petróleo marca el acercamiento
- Maduro permanece detenido
Donald Trump y Delcy Rodríguez protagonizan este martes en Nueva York un encuentro que marca un giro significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
La cita ocurre durante la Asamblea General de la ONU y representa el primer cara a cara entre Trump y Rodríguez desde el cambio político ocurrido en Venezuela.
El encuentro fue programado como un “pull-aside”, una conversación diplomática informal, y no como una reunión bilateral con todo el protocolo oficial.
El acercamiento llega después de meses de cooperación entre Washington y Caracas, especialmente alrededor del petróleo, las inversiones y la reconstrucción económica venezolana.
Trump y Delcy Rodríguez abren una nueva etapa entre EEUU y Venezuela
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Donald Trump y Delcy Rodríguez se encontraron este martes en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. El encuentro, breve e informal, fue el primero cara a cara… pic.twitter.com/iV4XiF8EBv
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 23, 2026
¿Por qué importa?
- Primer encuentro entre ambos.
- Petróleo domina el acercamiento.
- Maduro permanece detenido.
El cara a cara ocurre más de 11 años después del breve encuentro entre Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015.
Desde entonces, la relación bilateral atravesó sanciones, ruptura diplomática y una prolongada confrontación antes del cambio ocurrido durante 2026.
Rodríguez asumió interinamente el poder después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en Caracas durante una operación realizada en enero.
Washington posteriormente restableció vínculos con Caracas y comenzó una etapa de cooperación con el Gobierno encabezado por la antigua vicepresidenta venezolana.
El petróleo venezolano pesa sobre la reunión en Nueva York
#22Sep | 🇺🇸🇻🇪 La eventual reunión entre Donald Trump y Delcy Rodríguez permanece sin confirmación oficial, pese a que el encuentro figura en la agenda de la Casa Blanca y estaba previsto para las 19:40, hora local, en el hotel Lotte New York Palace.
🚨 En las inmediaciones del… pic.twitter.com/2q2vosQtOp
— El Nacional (@ElNacionalWeb) September 23, 2026
La energía ocupa un lugar central: Estados Unidos y Venezuela alcanzaron recientemente un acuerdo que concede a Washington control sobre aproximadamente una quinta parte de las reservas venezolanas.
La delegación venezolana llegó además a Nueva York con funcionarios económicos, petroleros y representantes de PDVSA interesados en atraer inversiones internacionales.
Rodríguez también sostuvo reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo durante su agenda estadounidense.
El acercamiento petrolero genera, sin embargo, cuestionamientos sobre cómo se combinarán los intereses energéticos estadounidenses con asuntos como democracia, elecciones y derechos humanos.
Maduro permanece detenido mientras Washington se acerca a Caracas
Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York y enfrenta cargos estadounidenses relacionados con narcotráfico, mientras Rodríguez encabeza el nuevo Gobierno venezolano.
Ese escenario convierte el encuentro Trump-Rodríguez en una imagen especialmente significativa: ambos dirigentes se reúnen en la misma ciudad donde permanece encarcelado el antiguo mandatario venezolano.
La Casa Blanca no había divulgado previamente una agenda detallada de asuntos específicos ni posibles acuerdos que pudieran surgir de la conversación.
Por ello, cualquier anuncio sobre petróleo, inversiones, sanciones, elecciones o futuras relaciones diplomáticas deberá depender de las comunicaciones oficiales posteriores al encuentro.
¿Qué pueden esperar los venezolanos tras el encuentro?
Los venezolanos en Estados Unidos pueden seguir los comunicados de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y autoridades venezolanas para conocer posibles acuerdos.
También será importante diferenciar los compromisos formalmente anunciados de declaraciones políticas o versiones surgidas antes y después de la reunión.
Para quienes mantienen trámites migratorios, solicitudes de protección o procesos legales en Estados Unidos, un encuentro diplomático no modifica automáticamente su situación individual.
La reunión abre así una nueva fase de relaciones entre Washington y Caracas, pero sus consecuencias dependerán de los acuerdos concretos que ambos gobiernos hagan públicos.