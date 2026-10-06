Ofensiva migratoria de Trump golpea a los negocios latinos en EE.UU.

Redadas migratorias golpean negocios latinos duramente

Clientes evitan salir por miedo migratorio

Empresarios reducen horarios, empleados y ventas.

Laurinda Pestana cuenta que ella y su negocio de comida venezolana sobrevivieron a la pandemia de covid-19 de 2020, pero no a la ofensiva migratoria del segundo mandato de Donald Trump, que la llevó a cerrar este año su negocio en Georgia, como ha ocurrido con otros comerciantes latinos en el país.

Otros empresarios hispanos se han visto obligados a tomar medidas drásticas, como reducir su plantilla, mientras esperan que "escampe el temporal", en un contexto en el que otros negocios afrontan además una caída de las ventas y una creciente incertidumbre económica.

El pasado septiembre, Pestana cerró Venezuelan Store, un popular negocio de empanadas, cachapas y otros platos típicos venezolanos que mantuvo durante siete años en Alpharetta, al norte del área metropolitana de Atlanta.

Sobreviven al covid-19, pero no a políticas migratorias

[caption id="attachment_1695693" align="alignnone" width="1200"]ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU INMIGRACIÓN USA3358. ATLANTA (GA, EEUU), 06/10/2026.- Fotografía del 20 de septiembre de 2026 de una mujer latina vendiendo frutas en un mercado de Georgia, Atlanta (Estados Unidos). Empresarios hispanos se han visto obligados a tomar medidas drásticas, como reducir su plantilla, mientras esperan que "escampe el temporal", en un contexto en el que otros negocios afrontan además una caída de las ventas y una creciente incertidumbre económica. EFE/ Gabriel DeFranco[/caption]

La venezolana y su pareja sobrevivieron el "vendaval" del covid-19, pero no pudo con los embates de la crisis migratoria.

"Esto pasa debido a la situación migratoria que estamos viviendo todos los latinos y a la situación económica, que para nadie es un secreto lo que está pasando", lamentó Pestana en un emotivo video publicado en sus redes sociales en el que anunció la decisión de cerrar el negocio.

La inmigrante se refiere a los constantes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han generado zozobra en la comunidad latina, y también al alto costo de la vida, que obliga a muchos a optar por salir menos y recortar gastos.

"Los clientes tienen miedo de salir a la calle a comprar o a pasear, y eso era precisamente nuestra tienda, el punto de encuentro de los venezolanos en Georgia", manifestó a EFE Pestana, madre de tres niños, quien ahora se encuentra desempleada, en busca de una nueva oportunidad para continuar en Estados Unidos.