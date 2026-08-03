RFK Jr. arremete contra Fauci y asegura que el mayor daño del Covid fueron los confinamientos

RFK critica a Fauci y responsabiliza los confinamientos por el mayor daño del Covid. Expertos rechazan sus afirmaciones sobre vacunas.

RFK culpa a Fauci

Reabre debate del Covid

Vacunas generan controversia La confrontación sobre el manejo de la pandemia de Covid-19 volvió al centro del debate político en Estados Unidos después de que el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.), responsabilizara al doctor Anthony Fauci por los confinamientos y defendiera una serie de afirmaciones sobre vacunas que han sido cuestionadas por la comunidad científica. Durante una entrevista en el programa State of the Union de CNN, Kennedy aseguró que el entonces presidente Donald Trump no fue el responsable de las medidas más restrictivas implementadas durante la emergencia sanitaria y atribuyó el mayor impacto negativo a los cierres y confinamientos. RFK Jr. responsabiliza a Fauci y exime a Trump por los confinamientos durante la pandemia Ver este video en su propia página → Las declaraciones de Kennedy llegaron pocos días después de que Anthony Fauci compareciera ante el Congreso, donde invocó en más de 100 ocasiones la Quinta Enmienda para no responder preguntas que pudieran incriminarlo durante una audiencia impulsada por legisladores republicanos. En ese contexto, Kennedy se sumó a las críticas contra quien fuera el principal asesor médico del gobierno estadounidense durante la pandemia de Covid-19. El funcionario sostuvo que Donald Trump buscaba poner fin a las restricciones mucho antes de que estas terminaran oficialmente. «Trump, como recordarán, quería terminar con los confinamientos. Creo que lo que más daño le hizo a nuestro país fueron los confinamientos», afirmó Kennedy durante la entrevista. Sin embargo, las medidas de confinamiento fueron implementadas principalmente por gobiernos estatales y autoridades locales, que respondían a hospitales saturados y unidades de cuidados intensivos desbordadas durante las primeras etapas de la pandemia.

Expertos rechazan las afirmaciones de Kennedy sobre vacunas y Covid-19 Las declaraciones del secretario de Salud recibieron una rápida respuesta por parte del doctor Ashish Jha, quien coordinó la respuesta federal contra el Covid-19 durante la administración del expresidente Joe Biden entre 2022 y 2023. Jha afirmó que la responsabilidad sobre las decisiones políticas corresponde a los líderes electos y no a los científicos encargados de ofrecer asesoría técnica durante una emergencia sanitaria. «La responsabilidad tiene que recaer en nuestros líderes políticos, no en los científicos que están dando asesoramiento. Hay muchas cosas que dijo el secretario Kennedy que simplemente no son ciertas. Sencillamente, no son ciertas desde el punto de vista de los hechos», declaró el especialista a CNN. El intercambio reflejó la creciente división sobre el papel de la ciencia en la elaboración de políticas públicas, especialmente ahora que Kennedy dirige el Departamento de Salud y sus posturas influyen directamente en las decisiones del gobierno federal. Especialistas también han advertido que el aumento de la desconfianza hacia las vacunas ha coincidido con el mayor resurgimiento del sarampión registrado en Estados Unidos en más de tres décadas. RFK Jr. defendió su postura sobre el sarampión y volvió a sembrar dudas sobre las vacunas Durante la entrevista, Kennedy también defendió la actuación de su dependencia frente a los brotes de sarampión registrados en distintos estados del país. «Las comunidades que están sufriendo sarampión son casi todas comunidades religiosas que simplemente no vacunan», aseguró el secretario. Aunque un brote comenzó dentro de una comunidad menonita en el oeste de Texas, posteriormente el virus se propagó entre personas no vacunadas fuera de ese grupo, alcanzando cerca de 800 casos y provocando la muerte de dos niños antes de que el brote fuera declarado oficialmente terminado. En 2026 se han registrado decenas de nuevos brotes que han llevado el número de casos al nivel más alto en 35 años, y más del 90% corresponde a personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación es desconocido. Carolina del Sur ha concentrado el mayor número de contagios este año, con un brote que alcanzó casi 1,000 casos antes de ser controlado en abril. Las autoridades sanitarias continúan recomendando dos dosis de la vacuna triple viral (MMR), cuya eficacia contra el sarampión se estima en aproximadamente 97%. Kennedy aseguró además que las páginas oficiales del HHS recomiendan la vacunación infantil y afirmó: «Nunca he cuestionado la eficacia de la vacuna MMR.» Sin embargo, durante una entrevista concedida a Fox News en marzo de 2025 había señalado que parte de los brotes podían explicarse porque la inmunidad generada por la vacuna disminuye con el paso del tiempo.

Kennedy también reavivó el debate sobre el VSR y el uso de Tylenol durante el embarazo Además del Covid-19 y el sarampión, Kennedy volvió a defender otras afirmaciones ampliamente debatidas por la comunidad científica. El secretario aseguró que la investigación denominada de «ganancia de función», utilizada para estudiar el comportamiento de algunos virus en laboratorios bajo estricta supervisión, habría contribuido no solo al origen del coronavirus sino también al virus respiratorio sincitial (VSR). «La epidemia de VSR que tenemos, que hoy es la principal causa de muerte infantil en este país, provino de este tipo de experimentos», afirmó. No obstante, el virus respiratorio sincitial fue identificado por primera vez a finales de la década de 1950, mientras que este tipo de investigaciones comenzó varios años después y actualmente está sujeto a regulaciones federales. Kennedy también sostuvo que decenas de estudios relacionan el uso de acetaminofén —principio activo del Tylenol— durante el embarazo con el autismo. Las principales organizaciones médicas, sin embargo, continúan recomendando el uso del medicamento cuando sea necesario durante el embarazo, señalando que los beneficios superan los posibles riesgos y que las investigaciones disponibles no demuestran una relación causal.