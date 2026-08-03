ÚLTIMA HORA: Confirman las primeras muertes por brote de ciclosporiasis que ya afecta a miles en EEUU

Confirman primeras muertes por ciclosporiasis

Brote sigue creciendo en EEUU

Investigan alimentos contaminados

Las autoridades sanitarias confirmaron las primeras muertes relacionadas con el actual brote de ciclosporiasis que afecta a varios estados de Estados Unidos y mantiene bajo investigación a agencias federales.

Los dos fallecimientos se registraron en Michigan, donde el número de contagios continúa en aumento mientras las autoridades intentan contener la propagación de la enfermedad.

El brote ha llamado la atención de los expertos por el elevado número de casos reportados esta temporada y por la magnitud que ha alcanzado en comparación con años anteriores.

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantienen abierta una investigación para identificar el origen de los contagios y evitar nuevos casos.

Michigan registra las primeras muertes del brote

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan informó que dos personas fallecieron tras enfermar durante el brote de ciclosporiasis que afecta al estado.

De acuerdo con las autoridades, ambas víctimas presentaban importantes problemas de salud antes de contraer la infección, condición que habría complicado su recuperación.

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Según los registros médicos, las dos personas tenían afecciones preexistentes que pudieron agravarse por la infección y por la deshidratación causada por la enfermedad.

Las autoridades precisaron que no ofrecerán más información sobre los fallecidos y recordaron que las muertes por ciclosporiasis son poco frecuentes.

«Generalmente no es una enfermedad mortal», indicó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan al referirse a este tipo de infección.