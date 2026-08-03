ÚLTIMA HORA: Confirman las primeras muertes por brote de ciclosporiasis que ya afecta a miles en EEUU
Publicado el03/08/2026 a las 11:30
- Confirman primeras muertes por ciclosporiasis
- Brote sigue creciendo en EEUU
- Investigan alimentos contaminados
Las autoridades sanitarias confirmaron las primeras muertes relacionadas con el actual brote de ciclosporiasis que afecta a varios estados de Estados Unidos y mantiene bajo investigación a agencias federales.
Los dos fallecimientos se registraron en Michigan, donde el número de contagios continúa en aumento mientras las autoridades intentan contener la propagación de la enfermedad.
El brote ha llamado la atención de los expertos por el elevado número de casos reportados esta temporada y por la magnitud que ha alcanzado en comparación con años anteriores.
La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantienen abierta una investigación para identificar el origen de los contagios y evitar nuevos casos.
Michigan registra las primeras muertes del brote
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan informó que dos personas fallecieron tras enfermar durante el brote de ciclosporiasis que afecta al estado.
De acuerdo con las autoridades, ambas víctimas presentaban importantes problemas de salud antes de contraer la infección, condición que habría complicado su recuperación.
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Según los registros médicos, las dos personas tenían afecciones preexistentes que pudieron agravarse por la infección y por la deshidratación causada por la enfermedad.
Las autoridades precisaron que no ofrecerán más información sobre los fallecidos y recordaron que las muertes por ciclosporiasis son poco frecuentes.
«Generalmente no es una enfermedad mortal», indicó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan al referirse a este tipo de infección.
Los CDC vigilan un aumento inusual de contagios
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron que tienen conocimiento de las dos muertes relacionadas con este brote.
«Tienen conocimiento de dos muertes relacionadas con la ciclosporiasis en personas con problemas de salud preexistentes en Michigan, como parte de este brote», señalaron los CDC.
La ciclosporiasis es una enfermedad causada por un parásito microscópico que puede contaminar alimentos o agua potable y provocar diarrea intensa, pérdida de líquidos y complicaciones.
Aunque algunas personas logran recuperarse sin tratamiento, los especialistas advierten que los síntomas pueden prolongarse durante varias semanas si no reciben atención médica.
Los casos superan los niveles habituales de otros años
Los CDC explicaron que los contagios por ciclosporiasis suelen incrementarse entre mayo y agosto debido a factores estacionales relacionados con la producción y consumo de alimentos frescos.
Sin embargo, este año la cifra ha superado ampliamente los registros habituales, lo que ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias.
Hasta el momento, la agencia ha identificado más de 18,000 casos registrados durante la temporada, de los cuales 6,707 ya fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio.
Otros 11,500 casos permanecen bajo análisis para determinar si las personas contrajeron la infección dentro del territorio estadounidense.
Investigación apunta a un brote relacionado con alimentos
La FDA trabaja de manera conjunta con los CDC y departamentos estatales de salud para esclarecer el origen de varios grupos de contagios detectados este año.
Entre ellos destaca un importante brote multiestatal concentrado principalmente en la región del Medio Oeste, donde continúan las investigaciones epidemiológicas.
Como parte de las medidas de prevención, se retiró del mercado lechuga iceberg distribuida por Taylor Farms, producto que figura entre los alimentos investigados por una posible contaminación, detalló ‘CNN‘.