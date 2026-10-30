Christa Pike rompe el silencio tras sobrevivir a dos inyecciones letales: “Me duele el cuerpo y el alma”

Christa Pike denuncia dolor físico constante.

Sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee.

Sufrió neumonía y un coágulo sanguíneo.

Christa Pike revela secuelas de las inyecciones letales. Christa Pike, la reclusa estadounidense condenada a muerte en Tennessee, rompió el silencio este viernes 30 de octubre y aseguró que continúa sufriendo dolor físico y emocional después de sobrevivir a dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre.

En su primer comunicado desde lo ocurrido, transcrito por sus abogados y recogido por la prensa estadounidense, Pike describió las consecuencias que enfrenta tras el fallido procedimiento, según informó la agencia EFE.

"No ha habido ni un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar", expresó.

La reclusa también habló de las secuelas emocionales que le dejó la experiencia, al asegurar que su sufrimiento va mucho más allá de las molestias físicas.

"El dolor no es solo físico. Siento dolor en mi mente y en mi alma", manifestó en el comunicado difundido por sus representantes legales.

Pasó varios días inconsciente y desarrolló neumonía

Después de sobrevivir a las dos inyecciones letales que le fueron suministradas, Pike fue trasladada a un hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días.

Durante su hospitalización desarrolló neumonía y presentó un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos, complicaciones que se sumaron a las secuelas que actualmente describe.

Aunque afirmó que su estado de salud ha mejorado progresivamente, reconoció que todavía enfrenta un proceso de recuperación marcado por el dolor.

Pike aseguró que está haciéndose "cada vez más fuerte", pero advirtió que "recuperarse no es lo mismo que estar bien".