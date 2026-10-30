Christa Pike rompe el silencio tras sobrevivir a dos inyecciones letales: “Me duele el cuerpo y el alma”
Publicado el 30/10/2026 a las 18:03
- Christa Pike denuncia dolor físico constante.
- Sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee.
- Sufrió neumonía y un coágulo sanguíneo.
Christa Pike revela secuelas de las inyecciones letales. Christa Pike, la reclusa estadounidense condenada a muerte en Tennessee, rompió el silencio este viernes 30 de octubre y aseguró que continúa sufriendo dolor físico y emocional después de sobrevivir a dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre.
En su primer comunicado desde lo ocurrido, transcrito por sus abogados y recogido por la prensa estadounidense, Pike describió las consecuencias que enfrenta tras el fallido procedimiento, según informó la agencia EFE.
"No ha habido ni un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar", expresó.
La reclusa también habló de las secuelas emocionales que le dejó la experiencia, al asegurar que su sufrimiento va mucho más allá de las molestias físicas.
"El dolor no es solo físico. Siento dolor en mi mente y en mi alma", manifestó en el comunicado difundido por sus representantes legales.
Pasó varios días inconsciente y desarrolló neumonía
Después de sobrevivir a las dos inyecciones letales que le fueron suministradas, Pike fue trasladada a un hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días.
Durante su hospitalización desarrolló neumonía y presentó un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos, complicaciones que se sumaron a las secuelas que actualmente describe.
Aunque afirmó que su estado de salud ha mejorado progresivamente, reconoció que todavía enfrenta un proceso de recuperación marcado por el dolor.
Pike aseguró que está haciéndose "cada vez más fuerte", pero advirtió que "recuperarse no es lo mismo que estar bien".
“No había pensado en la vida más allá de esa noche”
La reclusa explicó que el día programado para su ejecución se había preparado mentalmente para morir, por lo que nunca imaginó que tendría que enfrentar las consecuencias de sobrevivir.
"No había pensado en la vida más allá de esa noche", confesó al recordar cómo vivió las horas previas al procedimiento del 30 de septiembre.
Ahora, aseguró, intenta comprender lo ocurrido y encontrar motivos para continuar adelante mientras enfrenta las consecuencias físicas y emocionales de aquella experiencia.
"Estoy buscando un sentido a lo que me ha ocurrido. (...) No sé por qué sobreviví aquella noche ni qué vendrá después. Algunos días me cuesta más encontrar esperanza que otros", señaló.
Christa Pike también recuerda a la familia de su víctima
En medio de su recuperación, Pike agradeció el apoyo que ha recibido de personas que le han enviado mensajes de solidaridad durante las últimas semanas.
"Me aferro al amor y la bondad de tantas personas que me han recordado que no estoy sola", expresó en su comunicado.
También aseguró que continúa "pensando en la familia de mi víctima y en el terrible dolor y la pérdida que han sufrido".
Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, cometido en 1995.
Su ejecución estaba prevista como la primera de una mujer en Tennessee en más de dos siglos.
¿Cuántos presos permanecen condenados a muerte en Tennessee?
De acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, citados por EFE, Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977.
Actualmente, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte en ese estado, según las cifras recogidas en el despacho.
Mientras tanto, Pike continúa recuperándose de las complicaciones sufridas después del procedimiento y reconoce que todavía desconoce qué ocurrirá con su futuro.