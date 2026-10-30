¿Qué acecha entre los árboles? Las criaturas de América que alimentan nuestra curiosidad
Publicado el 30/10/2026 a las 19:44
- Bigfoot conecta humanidad y naturaleza.
- Jersey mezcla historia y leyenda.
- Mothman fortalece una identidad local.
Un ruido entre los árboles puede bastar para recordar una leyenda. En Estados Unidos, distintos paisajes tienen monstruos propios que alimentan la imaginación colectiva.
Bigfoot, el Diablo de Jersey y el Hombre Polilla protagonizan relatos que combinan supuestos encuentros, temores compartidos y un fuerte sentido de pertenencia.
Su persistencia no demuestra que existan. Para los especialistas en folclore citados en el texto fuente, estas historias permiten explorar nuestra relación con lo desconocido.
La pregunta cultural va más allá de identificar una criatura: también importa entender por qué ciertas comunidades necesitan seguir contando su historia.
Diablo de Jersey: una leyenda con antecedentes políticos
INAUDITO | En lo más profundo de los bosques de Nueva Jersey, existe una criatura que ha causado temor durante siglos. Se le conoce como el Diablo de Jersey dejando una incógnita entre lo que es real y lo que es #INAUDITO
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— inauditotv (@inauditotv) December 6, 2024
En los Pine Barrens de Nueva Jersey, la tradición sitúa en 1735 el nacimiento de un ser con alas, pezuñas y cola.
El relato atribuye su origen a una maldición de Mary Leeds durante el nacimiento de su decimotercer hijo, pero existen otras explicaciones históricas.
El Consejo de Humanidades de Nueva Jersey vincula el mito con disputas religiosas y políticas de la familia Leeds y rivalidades editoriales con Benjamin Franklin.
El escenario contribuye al misterio: los Pine Barrens albergan suelos arenosos y aguas ácidas; los Pinelands protegidos abarcan aproximadamente 1.1 millones de acres.
Bigfoot y los bosques que despiertan nuestra imaginación[caption id="attachment_1698786" align="alignnone" width="1200"] Bigfoot y otros monstruos: por qué fascinan en Estados Unidos FOTO: depositphotos[/caption]
Bigfoot, también conocido como Sasquatch, representa otra figura recurrente: un ser semejante al humano que permanece fuera del alcance de la vida cotidiana.
Su imagen está especialmente asociada con los bosques del noroeste del Pacífico, aunque diferentes regiones estadounidenses cuentan con criaturas de características parecidas.
Entre ellas aparecen el Mono Zorrillo de Florida y el Monstruo de Fouke, en Arkansas, mencionados en el material fuente como variantes regionales.
La folclorista Lynne McNeill interpreta estas figuras como expresiones de la frontera entre humanidad y naturaleza, especialmente en territorios que todavía percibimos como indómitos.
Hombre Polilla: del supuesto avistamiento al símbolo local[caption id="attachment_1698789" align="alignnone" width="1200"] Bigfoot y otros monstruos: por qué fascinan en Estados Unidos FOTO: depositphotos[/caption]
En Point Pleasant, Virginia Occidental, los relatos sobre una figura alada de ojos rojos cobraron notoriedad en noviembre de 1966.
El Smithsonian documenta cómo el Hombre Polilla pasó de protagonizar historias inquietantes a convertirse en una referencia cultural vinculada estrechamente con la localidad.
Un libro publicado en 1975 y su adaptación cinematográfica de 2002 ampliaron su alcance; un museo inaugurado en 2006 ayudó a preservar los relatos.
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Ese recorrido muestra cómo una comunidad puede transformar el miedo en patrimonio narrativo, reunir archivos y compartir una identidad alrededor de una criatura legendaria.
Por qué estas leyendas sobreviven a la tecnología
La folclorista Debra Lattanzi Shutika relaciona estos relatos con ansiedades culturales: contar historias permite dar forma a preocupaciones difíciles de expresar directamente.
También conviene separar la sinceridad de un testigo de la comprobación de su interpretación: una experiencia desconcertante no identifica automáticamente una especie desconocida.
Estas criaturas ofrecen, además, símbolos regionales reconocibles que conectan generaciones y mantienen conversaciones sobre el pasado, los paisajes y los cambios comunitarios.
Su atractivo permanece en esa incertidumbre: imaginar qué podría ocultarse en el bosque permite preguntarnos cuánto conocemos de la naturaleza y de nuestros propios temores.
FORMATO: Fotos DepositPhotos
FUENTE: USATODAY