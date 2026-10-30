Viuda mexicana y sus 10 hijos ganan demanda millonaria contra aseguradora en Estados Unidos

Viuda mexicana gana millonaria batalla judicial.

Aseguradora rechazó pagar póliza de 350.000 dólares.

Familia enfrentó seis años de dificultades económicas.

Mexicana gana demanda millonaria. Una viuda mexicana y sus diez hijos obtuvieron un veredicto judicial favorable por más de 11 millones de dólares contra una aseguradora estadounidense que se negó a pagar el seguro de vida de su esposo, fallecido por covid-19 en 2020.

La beneficiaria es Vaneza Ramos, residente de Omaha, Nebraska, quien durante seis años enfrentó dificultades económicas mientras criaba a sus hijos y trataba de mantener los negocios familiares, según informó la agencia EFE.

El veredicto, emitido el pasado 16 de octubre y divulgado esta semana, determinó que Farmers Insurance había actuado de mala fe al rechazar el pago de una póliza de 350.000 dólares.

Un jurado concedió a la familia una indemnización adicional de 11,3 millones de dólares, aunque la resolución todavía no se había traducido en un pago efectivo cuando se difundió la noticia.

Su esposo murió 20 días después del nacimiento de su hijo menor

José Gaytán, originario de Coahuila, México, falleció el 31 de mayo de 2020 debido a la covid-19, apenas veinte días después del nacimiento del menor de sus diez hijos.

Antes de su muerte, Gaytán había contratado un seguro de vida por 350.000 dólares con Farmers Insurance para proporcionar respaldo económico a su familia.

Sin embargo, la compañía rechazó entregar el dinero, argumentando que el asegurado había omitido información relacionada con antecedentes cardíacos cuando solicitó la cobertura.

La negativa dejó a Ramos sin los recursos previstos en la póliza, en un momento en el que debía hacerse cargo de sus hijos y de las responsabilidades económicas familiares.