Viuda mexicana y sus 10 hijos ganan demanda millonaria contra aseguradora en Estados Unidos
Publicado el 30/10/2026 a las 18:21
- Viuda mexicana gana millonaria batalla judicial.
- Aseguradora rechazó pagar póliza de 350.000 dólares.
- Familia enfrentó seis años de dificultades económicas.
Mexicana gana demanda millonaria. Una viuda mexicana y sus diez hijos obtuvieron un veredicto judicial favorable por más de 11 millones de dólares contra una aseguradora estadounidense que se negó a pagar el seguro de vida de su esposo, fallecido por covid-19 en 2020.
La beneficiaria es Vaneza Ramos, residente de Omaha, Nebraska, quien durante seis años enfrentó dificultades económicas mientras criaba a sus hijos y trataba de mantener los negocios familiares, según informó la agencia EFE.
El veredicto, emitido el pasado 16 de octubre y divulgado esta semana, determinó que Farmers Insurance había actuado de mala fe al rechazar el pago de una póliza de 350.000 dólares.
Un jurado concedió a la familia una indemnización adicional de 11,3 millones de dólares, aunque la resolución todavía no se había traducido en un pago efectivo cuando se difundió la noticia.
Su esposo murió 20 días después del nacimiento de su hijo menor
José Gaytán, originario de Coahuila, México, falleció el 31 de mayo de 2020 debido a la covid-19, apenas veinte días después del nacimiento del menor de sus diez hijos.
Antes de su muerte, Gaytán había contratado un seguro de vida por 350.000 dólares con Farmers Insurance para proporcionar respaldo económico a su familia.
Sin embargo, la compañía rechazó entregar el dinero, argumentando que el asegurado había omitido información relacionada con antecedentes cardíacos cuando solicitó la cobertura.
La negativa dejó a Ramos sin los recursos previstos en la póliza, en un momento en el que debía hacerse cargo de sus hijos y de las responsabilidades económicas familiares.
Mexicana gana demanda millonaria: De una nevería en Omaha a una difícil situación económica
La familia había abierto en 2008 una nevería llamada La Michoacana, ubicada en el sur de Omaha, y posteriormente estableció un segundo negocio.
Tras la muerte de Gaytán, Ramos asumió la administración de ambos establecimientos mientras enfrentaba deudas y dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.
Durante ese periodo, la familia también perdió uno de sus vehículos, según la información difundida por EFE con base en reportes de la prensa local.
Uno de los hijos mayores incluso postergó sus proyectos personales para ayudar a mantener los negocios y contribuir al sostenimiento económico del hogar.
¿Por qué Farmers Insurance deberá pagar millones de dólares?
Ramos presentó una demanda contra Farmers Insurance en 2022, después de que la compañía rechazara cubrir el seguro contratado por su esposo.
En marzo de 2026, un primer jurado emitió un veredicto favorable a la viuda por el valor de la póliza, equivalente a 350.000 dólares.
Posteriormente, un segundo jurado concluyó que la aseguradora había actuado de mala fe y concedió una indemnización adicional de 11,3 millones de dólares.
El abogado de la familia, Ross Pesek, destacó que el resultado demuestra que las personas pueden obtener justicia incluso cuando enfrentan a grandes compañías.
La familia todavía espera recibir el dinero
A pesar del resultado judicial favorable, Ramos no había recibido la indemnización al momento de publicarse la información, de acuerdo con EFE.
También permanecía pendiente conocer si Farmers Insurance presentaría una apelación contra la decisión, por lo que el desenlace económico del litigio aún no estaba definido.
El caso representa una importante victoria judicial para la familia de José Gaytán, que pasó años enfrentando dificultades económicas después de su fallecimiento y de la negativa de la aseguradora a pagar la póliza.