Nebraska bajo fuego: incendio fuera de control obliga evacuaciones masivas y mantiene en alerta a comunidades

Incendio en Nebraska

Arrasa miles de acres

Ordenan evacuación inmediata

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta al norte de Nebraska tras arrasar miles de acres en pocos días. El fuego, identificado como South Fork, comenzó el martes por la tarde en el condado de Dawes.

Desde su inicio, las llamas avanzaron con rapidez impulsadas por condiciones extremas que favorecieron su expansión. En menos de 24 horas, el incendio ya había cubierto una extensa superficie.

Para el sábado por la tarde, el fuego había consumido más de 32,800 acres, convirtiéndose en uno de los eventos más intensos recientes. Las autoridades han seguido de cerca su evolución ante el riesgo para comunidades cercanas.

El avance acelerado obligó a una respuesta inmediata de los equipos de emergencia, que desplegaron recursos desde el primer momento. La magnitud del incendio sorprendió incluso a los cuerpos de bomberos locales.

Evacuaciones y cierres en zonas afectadas

Las autoridades ordenaron evacuaciones obligatorias en distintas áreas a medida que el fuego se acercaba a zonas habitadas. Entre los primeros puntos evacuados estuvieron el Parque Estatal Fort Robinson y partes de la ciudad de Crawford.

Hasta el jueves por la mañana, al menos 22 edificios y 95 personas estaban bajo órdenes de evacuación obligatoria. La cifra aumentó conforme el incendio continuó extendiéndose en días posteriores.

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El sábado se emitieron nuevas órdenes de evacuación ante el riesgo persistente en varias comunidades. Las autoridades también alertaron sobre cambios constantes en la situación.

Además, la autopista 20 ha sido cerrada de forma intermitente para facilitar las labores de extinción. Estos cierres han complicado la movilidad en la región afectada.