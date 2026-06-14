Nebraska bajo fuego: incendio fuera de control obliga evacuaciones masivas y mantiene en alerta a comunidades
Publicado el14/06/2026 a las 09:23
- Incendio en Nebraska
- Arrasa miles de acres
- Ordenan evacuación inmediata
Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta al norte de Nebraska tras arrasar miles de acres en pocos días. El fuego, identificado como South Fork, comenzó el martes por la tarde en el condado de Dawes.
Desde su inicio, las llamas avanzaron con rapidez impulsadas por condiciones extremas que favorecieron su expansión. En menos de 24 horas, el incendio ya había cubierto una extensa superficie.
Para el sábado por la tarde, el fuego había consumido más de 32,800 acres, convirtiéndose en uno de los eventos más intensos recientes. Las autoridades han seguido de cerca su evolución ante el riesgo para comunidades cercanas.
El avance acelerado obligó a una respuesta inmediata de los equipos de emergencia, que desplegaron recursos desde el primer momento. La magnitud del incendio sorprendió incluso a los cuerpos de bomberos locales.
Evacuaciones y cierres en zonas afectadas
Las autoridades ordenaron evacuaciones obligatorias en distintas áreas a medida que el fuego se acercaba a zonas habitadas. Entre los primeros puntos evacuados estuvieron el Parque Estatal Fort Robinson y partes de la ciudad de Crawford.
Hasta el jueves por la mañana, al menos 22 edificios y 95 personas estaban bajo órdenes de evacuación obligatoria. La cifra aumentó conforme el incendio continuó extendiéndose en días posteriores.
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El sábado se emitieron nuevas órdenes de evacuación ante el riesgo persistente en varias comunidades. Las autoridades también alertaron sobre cambios constantes en la situación.
Además, la autopista 20 ha sido cerrada de forma intermitente para facilitar las labores de extinción. Estos cierres han complicado la movilidad en la región afectada.
Condiciones extremas complican el control
El combate contra el incendio ha sido especialmente difícil debido a factores ambientales adversos. La vegetación seca y el terreno irregular han favorecido la propagación del fuego.
Las condiciones meteorológicas han sido clave en el desarrollo del incendio desde su inicio. El día en que comenzó, la temperatura alcanzó los 95 grados con una humedad extremadamente baja.
El nivel de humedad se situó en apenas 14%, lo que creó un entorno propicio para incendios forestales. A esto se sumaron fuertes ráfagas de viento que aceleraron la expansión de las llamas.
Los vientos alcanzaron velocidades de hasta 116 km/h, superando ampliamente los niveles considerados críticos. Este escenario ha complicado las labores de contención en todo momento.
Respuesta estatal y panorama actual
Ante la gravedad de la situación, el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, declaró el estado de emergencia. La medida busca agilizar el uso de recursos y reforzar la respuesta ante el incendio.
Los bomberos han trabajado sin descanso, incluso durante la noche, para proteger zonas residenciales y áreas naturales. Su prioridad ha sido evitar que el fuego alcance comunidades densamente pobladas.
Hasta el momento, el incendio se encuentra contenido en un 42%, aunque el riesgo sigue siendo alto. Las condiciones actuales continúan representando un desafío para los equipos en el terreno.
Las autoridades mantienen la vigilancia constante mientras investigan el origen del incendio, que aún no ha sido determinado. El panorama sigue siendo incierto en una región marcada por la sequía y el calor extremo, señaló ‘Fox Weather‘.