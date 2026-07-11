Explosivo incendio Summit Fire pone en alerta al condado de Los Ángeles y obliga a evacuar comunidades
Publicado el11/07/2026 a las 11:17
- Incendio forestal en Los Ángeles
- Fuego sigue sin control
- Siniestro obliga a evacuar
Un incendio forestal de rápida expansión mantiene bajo presión a las autoridades del condado de Los Ángeles, donde las llamas avanzan sobre miles de acres y amenazan viviendas cercanas.
El fuego, identificado como Summit Fire, comenzó el viernes y rápidamente movilizó a equipos de emergencia debido a su comportamiento extremo y al riesgo para varias comunidades.
Las autoridades emitieron órdenes de evacuación y alertas preventivas para habitantes de zonas próximas a Llano, mientras el incendio continuaba creciendo durante la jornada.
El avance del fuego coincide con una intensa ola de calor que afecta a California y otras regiones del oeste de Estados Unidos, elevando el riesgo de nuevos incendios forestales.
Las altas temperaturas aceleran la propagación del fuego
De acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el incendio había consumido alrededor de 2,581 acres durante la noche del viernes.
Hasta el último reporte oficial, el fuego permanecía con un 0% de contención, reflejando la dificultad que enfrentan las brigadas para controlar las llamas.
TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos
El incendio se desarrolla al norte del Bosque Nacional de Ángeles, una zona donde las elevadas temperaturas han creado condiciones especialmente favorables para su rápida expansión.
En el Valle de Antelope, los termómetros superaron los 38 grados Celsius, favoreciendo que el fuego creciera de forma explosiva en pocas horas.
El clima complica el trabajo de los equipos de emergencia
Aunque California y el condado de Los Ángeles no atraviesan actualmente una sequía oficial, el calor extremo ha reducido considerablemente la humedad de la vegetación.
Ese escenario convierte arbustos, pastizales y árboles en combustible altamente inflamable que facilita el desplazamiento del incendio hacia nuevas áreas.
Los pronósticos meteorológicos indican que durante el fin de semana persistirán las altas temperaturas acompañadas de fuertes ráfagas de viento por las tardes.
La combinación de calor, vegetación seca y viento podría dificultar aún más las labores de contención realizadas por los cuerpos de emergencia.
El incendio amenaza viviendas y continúa bajo investigación
Las llamas avanzan sobre un terreno montañoso y de difícil acceso, lo que obliga a desplegar una amplia operación aérea para intentar frenar su avance.
Aviones cisterna y helicópteros trabajan de manera continua lanzando agua y retardante sobre los puntos con mayor intensidad del incendio.
Las operaciones se concentran principalmente en las inmediaciones de Piñon Hills, cerca del límite entre los condados de Los Ángeles y San Bernardino.
Mientras continúan las evacuaciones y los esfuerzos para proteger las estructuras cercanas, CalFire informó que el origen del Summit Fire permanece bajo investigación y que el incendio sigue representando una amenaza para las comunidades de la zona, según ‘Fox Weather‘.