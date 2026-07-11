Explosivo incendio Summit Fire pone en alerta al condado de Los Ángeles y obliga a evacuar comunidades

Incendio forestal en Los Ángeles

Fuego sigue sin control

Siniestro obliga a evacuar

Un incendio forestal de rápida expansión mantiene bajo presión a las autoridades del condado de Los Ángeles, donde las llamas avanzan sobre miles de acres y amenazan viviendas cercanas.

El fuego, identificado como Summit Fire, comenzó el viernes y rápidamente movilizó a equipos de emergencia debido a su comportamiento extremo y al riesgo para varias comunidades.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación y alertas preventivas para habitantes de zonas próximas a Llano, mientras el incendio continuaba creciendo durante la jornada.

El avance del fuego coincide con una intensa ola de calor que afecta a California y otras regiones del oeste de Estados Unidos, elevando el riesgo de nuevos incendios forestales.

Las altas temperaturas aceleran la propagación del fuego

De acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el incendio había consumido alrededor de 2,581 acres durante la noche del viernes.

Hasta el último reporte oficial, el fuego permanecía con un 0% de contención, reflejando la dificultad que enfrentan las brigadas para controlar las llamas.

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El incendio se desarrolla al norte del Bosque Nacional de Ángeles, una zona donde las elevadas temperaturas han creado condiciones especialmente favorables para su rápida expansión.

En el Valle de Antelope, los termómetros superaron los 38 grados Celsius, favoreciendo que el fuego creciera de forma explosiva en pocas horas.