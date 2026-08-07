Incendios arrasan Spokane: miles siguen evacuados y unas 850 estructuras quedaron afectadas
Publicado el07/08/2026 a las 09:06
- Incendios forestales arrasan Spokane
- 850 estructuras resultaron afectadas
- Persisten riesgos por incendios
Miles de residentes continúan sin poder regresar a sus hogares después de que varios incendios forestales avanzaran rápidamente alrededor de Spokane, Washington, dejando comunidades enteras bajo órdenes de evacuación.
Los incendios Old Trails, Autumn Lane y Fairview, iniciados el 1 de agosto, han arrasado cerca de 10,500 hectáreas y afectado al menos 850 estructuras, principalmente viviendas.
En el momento más crítico de la emergencia, aproximadamente 67,000 personas recibieron órdenes de evacuación, mientras miles permanecían desplazadas durante esta semana ante los riesgos dentro de las zonas quemadas.
Aunque los equipos lograron avances contra las llamas, las condiciones secas, los fuertes vientos y la falta de lluvias importantes mantienen elevada la posibilidad de nuevos incendios durante los próximos días.
Autoridades advierten que regresar todavía representa un peligro
El sheriff del condado de Spokane, John Nowells, reconoció el malestar de residentes que desean volver a sus propiedades pese a que algunas zonas continúan bajo evacuación de nivel 3.
“Comprendo que quieran volver a la normalidad después de que su vida haya dado un vuelco”, declaró Nowells al explicar por qué las restricciones todavía permanecen activas.
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Las autoridades señalaron que siguen apareciendo nuevos focos dentro de las áreas evacuadas y que los bomberos trabajan para eliminar puntos calientes que podrían reactivar las llamas.
“Esas zonas quemadas no son seguras en absoluto para que la gente esté en ellas”, advirtió el sheriff, quien estimó que podrían pasar semanas antes de un regreso seguro.
El humo representa otro riesgo para los residentes
Los equipos que trabajan entre las propiedades destruidas utilizan protección completa y aparatos de respiración debido a materiales peligrosos que permanecen suspendidos en el aire después de los incendios.
“Puede que no sea mortal de inmediato, pero puede causar graves riesgos para la salud e incluso la muerte a largo plazo”, dijo Nowells sobre la exposición a humos y sustancias tóxicas.
Además, el humo procedente de los grandes incendios de Washington y Oregón podría mantener una calidad del aire peligrosa en sectores del noroeste durante el fin de semana y la próxima semana.
El este de Washington y Oregón, junto con Idaho, Montana y Wyoming, figuran entre las zonas donde podrían mantenerse el humo denso y la bruma debido a los incendios.
Cientos de familias encuentran viviendas destruidas
Funcionarios del condado de Spokane calculan que unas 850 estructuras resultaron dañadas o destruidas, aunque los reportes realizados desde el aire indican que la cifra podría superar las 1,000.
Hasta el momento no se han reportado muertes ni personas gravemente heridas, mientras que las 14 personas que habían sido reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas.
Algunos evacuados autorizados a regresar al área afectada por Old Trails encontraron sus viviendas reducidas a cenizas y varias familias todavía intentan localizar a sus mascotas desaparecidas.
“Hoy nos llegó un gato y pudimos reunirnos con él en menos de una hora porque el gatito tenía un microchip”, explicó Dori Peck, directora de SpokAnimal.
Sequía y fuertes vientos impulsaron rápidamente las llamas
El subjefe de bomberos de Spokane, Kris Maynard, explicó que los equipos encontraron un incendio que avanzaba con enorme rapidez debido a la sequedad acumulada y la aparición repentina de fuertes vientos.
“Fue un incendio que se propagó rápidamente mientras nuestros equipos entraban”, recordó Maynard, quien explicó que los bomberos concentraron inicialmente sus esfuerzos en salvar vidas y proteger viviendas.
Las condiciones podrían seguir siendo complicadas: temperaturas de entre 27 y 38 grados Celsius, vegetación seca, baja humedad y ausencia de lluvias significativas mantienen elevado el peligro.
El gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia por incendios forestales en Washington y estableció una prohibición de quemas al aire libre que permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre.
Miles de socorristas combaten los incendios en Washington
Más de 7,000 socorristas procedentes de 12 estados y Australia trabajan para combatir los incendios en el este de Washington, mientras las autoridades intentan controlar los puntos que permanecen activos.
Un hombre de 37 años fue arrestado y acusado de haber iniciado el incendio Old Trails, mientras otros incendios registrados en el noroeste han sido relacionados con rayos y tormentas eléctricas secas.
Washington atraviesa su cuarta sequía consecutiva a nivel estatal y, a principios de agosto, más de 1,000 incendios habían quemado aproximadamente 425,000 acres, según funcionarios estatales.
La preocupación ahora está en las próximas semanas: el tiempo mayormente seco previsto hasta mediados de agosto podría profundizar la sequía y prolongar el riesgo de nuevos incendios en la región, apuntó ‘AccuWeather‘.