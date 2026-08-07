Incendios arrasan Spokane: miles siguen evacuados y unas 850 estructuras quedaron afectadas

Incendios forestales arrasan Spokane

850 estructuras resultaron afectadas

Persisten riesgos por incendios

Miles de residentes continúan sin poder regresar a sus hogares después de que varios incendios forestales avanzaran rápidamente alrededor de Spokane, Washington, dejando comunidades enteras bajo órdenes de evacuación.

Los incendios Old Trails, Autumn Lane y Fairview, iniciados el 1 de agosto, han arrasado cerca de 10,500 hectáreas y afectado al menos 850 estructuras, principalmente viviendas.

En el momento más crítico de la emergencia, aproximadamente 67,000 personas recibieron órdenes de evacuación, mientras miles permanecían desplazadas durante esta semana ante los riesgos dentro de las zonas quemadas.

Aunque los equipos lograron avances contra las llamas, las condiciones secas, los fuertes vientos y la falta de lluvias importantes mantienen elevada la posibilidad de nuevos incendios durante los próximos días.

Autoridades advierten que regresar todavía representa un peligro

El sheriff del condado de Spokane, John Nowells, reconoció el malestar de residentes que desean volver a sus propiedades pese a que algunas zonas continúan bajo evacuación de nivel 3.

“Comprendo que quieran volver a la normalidad después de que su vida haya dado un vuelco”, declaró Nowells al explicar por qué las restricciones todavía permanecen activas.

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Las autoridades señalaron que siguen apareciendo nuevos focos dentro de las áreas evacuadas y que los bomberos trabajan para eliminar puntos calientes que podrían reactivar las llamas.

“Esas zonas quemadas no son seguras en absoluto para que la gente esté en ellas”, advirtió el sheriff, quien estimó que podrían pasar semanas antes de un regreso seguro.