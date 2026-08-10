Humo tóxico y nuevos incendios amenazan al noroeste de EEUU esta semana

Incendios forestales en el noroeste de EEUU

Millones de acres afectados

Persistirá riesgo de incendios

El humo de los incendios forestales seguirá deteriorando la calidad del aire en zonas del este de Washington y Oregón, además de Idaho, mientras el clima seco mantiene abierta la posibilidad de nuevos focos.

Aunque ciudades del corredor de la Interestatal 5 tendrán cierto alivio, el interior del noroeste enfrentará otra semana complicada por una combinación de incendios activos, viento y condiciones extremadamente secas.

Por qué importa: La amenaza no termina en las llamas: permanecer durante largos periodos bajo una capa de humo puede provocar dificultad para respirar e irritación de garganta, incluso entre personas sanas.

La amenaza no termina en las llamas: permanecer durante largos periodos bajo una capa de humo puede provocar dificultad para respirar e irritación de garganta, incluso entre personas sanas. Puntos clave: Casi 2.3 millones de acres permanecían ardiendo activamente en Washington y Oregón al 9 de agosto, mientras el total quemado este año en Estados Unidos superaba los 6.3 millones de acres.

Calidad del aire empeora por incendios en Washington y Oregón

El dato: Los incendios de gran tamaño continuarán enviando humo a la atmósfera durante la semana, advirtió el meteorólogo de AccuWeather Kai Kerkow.

Las áreas próximas a los incendios o ubicadas en la trayectoria del viento pueden enfrentar las peores condiciones, particularmente en el este de Washington y Oregón, Idaho, Montana y Wyoming.

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“En zonas como el este de Washington y Oregón, Idaho, Montana y Wyoming, la calidad del aire seguirá siendo peligrosa”, explicó Kerkow sobre las condiciones previstas.

La situación será diferente en Seattle y Portland, donde los vientos procedentes del oeste ayudarán a alejar buena parte del humo y mejorar las condiciones respecto de los días anteriores.