Humo tóxico y nuevos incendios amenazan al noroeste de EEUU esta semana
Publicado el10/08/2026 a las 09:45
- Incendios forestales en el noroeste de EEUU
- Millones de acres afectados
- Persistirá riesgo de incendios
El humo de los incendios forestales seguirá deteriorando la calidad del aire en zonas del este de Washington y Oregón, además de Idaho, mientras el clima seco mantiene abierta la posibilidad de nuevos focos.
Aunque ciudades del corredor de la Interestatal 5 tendrán cierto alivio, el interior del noroeste enfrentará otra semana complicada por una combinación de incendios activos, viento y condiciones extremadamente secas.
- Por qué importa: La amenaza no termina en las llamas: permanecer durante largos periodos bajo una capa de humo puede provocar dificultad para respirar e irritación de garganta, incluso entre personas sanas.
- Puntos clave: Casi 2.3 millones de acres permanecían ardiendo activamente en Washington y Oregón al 9 de agosto, mientras el total quemado este año en Estados Unidos superaba los 6.3 millones de acres.
Calidad del aire empeora por incendios en Washington y Oregón
- El dato: Los incendios de gran tamaño continuarán enviando humo a la atmósfera durante la semana, advirtió el meteorólogo de AccuWeather Kai Kerkow.
Las áreas próximas a los incendios o ubicadas en la trayectoria del viento pueden enfrentar las peores condiciones, particularmente en el este de Washington y Oregón, Idaho, Montana y Wyoming.
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“En zonas como el este de Washington y Oregón, Idaho, Montana y Wyoming, la calidad del aire seguirá siendo peligrosa”, explicó Kerkow sobre las condiciones previstas.
La situación será diferente en Seattle y Portland, donde los vientos procedentes del oeste ayudarán a alejar buena parte del humo y mejorar las condiciones respecto de los días anteriores.
Humo de incendios también avanzará hacia otras regiones
- El proceso: Las partículas generadas por los incendios pueden recorrer grandes distancias, por lo que el humo del oeste volverá a alcanzar los Grandes Lagos y el noreste durante el comienzo de la semana.
En esas regiones, sin embargo, se espera que permanezca principalmente en niveles elevados de la atmósfera, provocando cielos brumosos sin reproducir necesariamente las condiciones existentes cerca de los incendios.
- La diferencia: Mientras Seattle y Portland recibirán aire más limpio por el cambio de los vientos, las comunidades del interior permanecerán mucho más expuestas al humo procedente de los incendios activos.
El desplazamiento hacia el este del sistema de alta presión tampoco eliminará el peligro: las temperaturas continuarán elevadas en buena parte del oeste durante esta semana.
Riesgo de nuevas propagaciones permanece elevado
Las condiciones secas y los episodios de viento fuerte mantendrán un riesgo muy alto de incendios en el noroeste, según Kerkow, favoreciendo tanto la expansión de los actuales como la aparición de nuevos focos.
- Qué pueden hacer: Quienes se encuentren en lugares con mala calidad del aire deben reducir las actividades al aire libre, especialmente durante los periodos en los que el humo sea más intenso.
Otra preocupación son las tormentas eléctricas secas previstas en Colorado, Utah, Nevada y el este de California, debido a que los rayos podrían generar nuevos incendios sin suficiente lluvia para contenerlos, según ‘AccuWeather‘.
- El límite: No se anticipa un alivio importante en las próximas semanas. Podría registrarse lluvia en el noroeste de Washington durante la tercera semana de agosto, pero las áreas ubicadas más al este continuarían secas.