Alertan por alto riesgo de incendios forestales en el suroeste de EE.UU. durante el 4 de julio
Publicado el01/07/2026 a las 13:29
- Riesgo de incendios forestales
- Persisten condiciones extremas
- Piden máxima precaución
Las condiciones meteorológicas mantendrán elevado el riesgo de incendios forestales en gran parte del suroeste de EEUU durante la semana del 4 de julio, una combinación que preocupa a las autoridades debido al incremento de actividades al aire libre por el feriado.
Los especialistas advierten que las fuertes ráfagas de viento, la humedad extremadamente baja y la posibilidad de tormentas eléctricas con escasa lluvia podrían favorecer tanto la expansión de incendios activos como la aparición de nuevos focos.
Bomberos de varios estados continúan combatiendo incendios de gran magnitud mientras las condiciones del clima dificultan las labores de contención.
Las autoridades también han pedido a residentes y visitantes extremar precauciones para evitar acciones que puedan originar nuevos incendios durante las celebraciones.
El clima seguirá favoreciendo la propagación del fuego
El patrón atmosférico que domina la región no muestra cambios importantes para los próximos días, según los pronósticos meteorológicos.
Los sistemas provenientes del océano Pacífico continuarán desplazándose hacia las Montañas Rocosas con muy poca humedad disponible.
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Como consecuencia, persistirán los vientos intensos y el ambiente seco que favorecen la rápida propagación de las llamas.
Esta combinación reduce las posibilidades de que las precipitaciones ayuden a controlar los incendios ya existentes.
Grandes incendios permanecen activos en varios estados
Durante la última semana se registraron diversos incendios forestales que superan las 10 mil hectáreas, especialmente en Utah y Colorado.
Entre los más importantes se encuentran los incendios Cherry e Iron, ubicados al suroeste de Provo, además del incendio Cottonwood en el centro-sur de Utah.
En Colorado, el incendio Aspen Acres también figura entre los siniestros de mayor tamaño que permanecen activos.
Las fuertes ráfagas de viento han provocado que las llamas avancen rápidamente en algunos sectores y que enormes columnas de humo sean visibles a cientos de kilómetros de distancia.
Las tormentas secas representan un peligro adicional
Aunque algunas tormentas cruzarán la región durante la semana, los meteorólogos advierten que muchas podrían generar muy poca lluvia.
En cambio, estos sistemas tienen capacidad para producir descargas eléctricas sobre áreas con vegetación extremadamente seca.
Ese fenómeno, conocido como tormentas secas, incrementa considerablemente el riesgo de que aparezcan nuevos incendios forestales.
Cada rayo que impacte sobre zonas vulnerables podría convertirse en un nuevo foco de fuego si las condiciones continúan siendo favorables para la combustión.
Piden extremar precauciones durante las celebraciones
Los expertos consideran que la cercanía del Día de la Independencia hace aún más importante reforzar las medidas preventivas.
Durante estas fechas aumenta el uso de parrillas, fogatas y fuegos artificiales, actividades que pueden convertirse en un detonante de incendios cuando coinciden con vegetación seca y fuertes vientos.
«La combinación de vientos fuertes, humedad extremadamente baja y tormentas secas seguirá aumentando el riesgo de incendios forestales en gran parte del suroeste», explicó Kai Kerkow, meteorólogo de AccuWeather.
El especialista añadió: «Quienes pasen tiempo al aire libre deben respetar las restricciones locales sobre quemas y extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda provocar un incendio, especialmente ante la proximidad de las celebraciones del 4 de julio».