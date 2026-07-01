Alertan por alto riesgo de incendios forestales en el suroeste de EE.UU. durante el 4 de julio

Riesgo de incendios forestales

Persisten condiciones extremas

Piden máxima precaución

Las condiciones meteorológicas mantendrán elevado el riesgo de incendios forestales en gran parte del suroeste de EEUU durante la semana del 4 de julio, una combinación que preocupa a las autoridades debido al incremento de actividades al aire libre por el feriado.

Los especialistas advierten que las fuertes ráfagas de viento, la humedad extremadamente baja y la posibilidad de tormentas eléctricas con escasa lluvia podrían favorecer tanto la expansión de incendios activos como la aparición de nuevos focos.

Bomberos de varios estados continúan combatiendo incendios de gran magnitud mientras las condiciones del clima dificultan las labores de contención.

Las autoridades también han pedido a residentes y visitantes extremar precauciones para evitar acciones que puedan originar nuevos incendios durante las celebraciones.

El clima seguirá favoreciendo la propagación del fuego

El patrón atmosférico que domina la región no muestra cambios importantes para los próximos días, según los pronósticos meteorológicos.

Los sistemas provenientes del océano Pacífico continuarán desplazándose hacia las Montañas Rocosas con muy poca humedad disponible.

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Como consecuencia, persistirán los vientos intensos y el ambiente seco que favorecen la rápida propagación de las llamas.

Esta combinación reduce las posibilidades de que las precipitaciones ayuden a controlar los incendios ya existentes.