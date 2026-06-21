Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos

Nueva ola de calor amenaza

Temperaturas sobre lo normal

Riesgo para la salud

El noroeste del Pacífico se prepara para enfrentar una nueva ola de calor que podría llevar las temperaturas a niveles récord en ciudades como Seattle y Portland. Dicho fenómeno llega menos de 10 días después de un episodio similar, lo que ha encendido alertas por su intensidad y frecuencia.

Una cúpula de alta presión vuelve a instalarse sobre la región, generando un patrón atmosférico casi idéntico al registrado a mediados de junio. Ese sistema ya había provocado temperaturas inusuales que superaron ampliamente los promedios históricos.

Durante el evento anterior, Seattle alcanzó los 91 grados Fahrenheit y Portland llegó a los 97, marcando máximos diarios sin precedentes recientes. Ahora, las condiciones apuntan a un escenario muy similar en los próximos días.

Aunque las temperaturas habían disminuido ligeramente tras esa primera ola, se han mantenido por encima de lo habitual para esta época del año. Lo normal en estas fechas ronda entre los 70 y 75 grados, muy por debajo de lo que se espera nuevamente.

Riesgo de romper récords históricos

Los pronósticos indican que el calor volverá a intensificarse a inicios de la semana, especialmente en el corredor de la Interestatal 5. Seattle y Portland están entre las ciudades con mayor riesgo de registrar nuevas marcas históricas.

El meteorólogo Kai Kerkow advirtió que las temperaturas podrían elevarse entre 15 y 20 grados por encima de los niveles recientes. Esto ocurriría justo en el punto más crítico de la ola de calor.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta

En Portland, existe la posibilidad de acercarse a los 100 grados Fahrenheit, un nivel que remite a los registros de junio de 1992. Ese año se establecieron algunas de las marcas más altas para esta época.

En Seattle, las máximas históricas entre el 22 y el 24 de junio se sitúan en 92 grados, también fijadas en 1992. Se prevé que el martes sea el día más caluroso, con temperaturas cercanas a los 90 grados.