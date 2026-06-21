Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos
Publicado el21/06/2026 a las 07:46
- Nueva ola de calor amenaza
- Temperaturas sobre lo normal
- Riesgo para la salud
El noroeste del Pacífico se prepara para enfrentar una nueva ola de calor que podría llevar las temperaturas a niveles récord en ciudades como Seattle y Portland. Dicho fenómeno llega menos de 10 días después de un episodio similar, lo que ha encendido alertas por su intensidad y frecuencia.
Una cúpula de alta presión vuelve a instalarse sobre la región, generando un patrón atmosférico casi idéntico al registrado a mediados de junio. Ese sistema ya había provocado temperaturas inusuales que superaron ampliamente los promedios históricos.
Durante el evento anterior, Seattle alcanzó los 91 grados Fahrenheit y Portland llegó a los 97, marcando máximos diarios sin precedentes recientes. Ahora, las condiciones apuntan a un escenario muy similar en los próximos días.
Aunque las temperaturas habían disminuido ligeramente tras esa primera ola, se han mantenido por encima de lo habitual para esta época del año. Lo normal en estas fechas ronda entre los 70 y 75 grados, muy por debajo de lo que se espera nuevamente.
Riesgo de romper récords históricos
Los pronósticos indican que el calor volverá a intensificarse a inicios de la semana, especialmente en el corredor de la Interestatal 5. Seattle y Portland están entre las ciudades con mayor riesgo de registrar nuevas marcas históricas.
El meteorólogo Kai Kerkow advirtió que las temperaturas podrían elevarse entre 15 y 20 grados por encima de los niveles recientes. Esto ocurriría justo en el punto más crítico de la ola de calor.
TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta
En Portland, existe la posibilidad de acercarse a los 100 grados Fahrenheit, un nivel que remite a los registros de junio de 1992. Ese año se establecieron algunas de las marcas más altas para esta época.
En Seattle, las máximas históricas entre el 22 y el 24 de junio se sitúan en 92 grados, también fijadas en 1992. Se prevé que el martes sea el día más caluroso, con temperaturas cercanas a los 90 grados.
Impacto en eventos y recomendaciones
El calor no solo afectará la vida cotidiana, sino también eventos programados en la región. Un partido entre Bosnia-Herzegovina y Qatar en Seattle se jugará bajo condiciones cálidas y secas.
El encuentro está previsto para la tarde, cuando las temperaturas podrían alcanzar los 27 °C, con sensación térmica cercana a los 32 °C. Estas condiciones elevan el riesgo de problemas relacionados con el calor.
Las autoridades recomiendan a asistentes y jugadores mantenerse hidratados y tomar medidas preventivas. El consumo de agua y bebidas con electrolitos será clave durante estos días.
También se sugiere limitar la exposición al sol en las horas más intensas y buscar espacios frescos. Estas acciones pueden reducir significativamente los riesgos para la salud.
Calor persistente en otras regiones
El fenómeno no se limitará al noroeste, ya que otras zonas del oeste y suroeste también experimentarán temperaturas elevadas. Estados como California, Utah y Arizona enfrentarán jornadas particularmente calurosas.
En Phoenix, se prevé que el termómetro alcance los 110 grados Fahrenheit a mitad de semana, superando el promedio habitual. Otras ciudades podrían acercarse a cifras récord en los próximos días.
En Fresno, California, las temperaturas superarán los 100 grados durante varios días consecutivos. Mientras tanto, Salt Lake City también podría registrar valores inusualmente altos.
Según el pronóstico, el sistema comenzará a debilitarse hacia el miércoles, lo que permitirá un descenso gradual de las temperaturas. Este cambio podría traer incluso lluvias hacia el cierre del mes, marcando un alivio temporal tras el calor extremo, apuntó ‘AccuWeather‘.