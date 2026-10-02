Calor extremo golpeará EE. UU.: ¿Qué lugares podrían superar los 100 grados en pleno octubre?
Publicado el01/10/2026 a las 20:49
El otoño ya comenzó, pero el sur de California enfrentará un episodio de calor extremo capaz de llevar los termómetros a niveles propios del verano.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de calor extremo desde las 10:00 a.m. del viernes 2 hasta las 8:00 p.m. del jueves 8 de octubre.
La alerta incluye zonas costeras y valles de Los Ángeles y Ventura, donde las temperaturas podrían alcanzar 90 °F en la costa y hasta 105 °F en los valles.
El fenómeno estará asociado con una fuerte zona de alta presión que favorecerá temperaturas muy superiores a las habituales durante varios días consecutivos.
- Por qué importa: Calor peligroso por varios días.
- El dato: Valles alcanzarían hasta 105 °F.
- El proceso: Alta presión atrapará el calor.
- Qué pueden hacer: Hidratarse y limitar exposición solar.
Calor extremo en California: Los Ángeles superaría 100 °F
ABC7 Eyewitness News meteorologist Drew Tuma says high temperatures will run 10 to 20 degrees above average, with some locations potentially reaching record highs. A heat advisory is in effect for the entire weekend, with forecast highs ranging from 90 to 103 degrees.… pic.twitter.com/qGKijMiL0t
— ABC7 News (@abc7newsbayarea) October 1, 2026
En el centro de Los Ángeles, el NWS anticipa que el viernes la máxima rondará los 96-97 °F, iniciando una prolongada racha de temperaturas excepcionalmente elevadas.
AccuWeather proyecta condiciones todavía más intensas durante el fin de semana, con alrededor de 103 °F el sábado en Los Ángeles y temperaturas cercanas a 100 °F posteriormente.
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El contraste será considerable frente a los valores habituales: AccuWeather sitúa la máxima promedio de octubre en Los Ángeles alrededor de 80 °F.
Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio, un factor que puede aumentar el impacto acumulativo del calor entre trabajadores al aire libre y hogares sin aire acondicionado.
La ola de calor podría prolongarse más
🌡️🌡️🌡️HEADS UP!!!!🌡️🌡️🌡️
Long duration #heatwave expected Fri-Thu (Oct 2-8)
* Extreme Heat Warnings and Heat Advisories
- For most areas of #SoCal
* Moderate to Extreme Heat Risk likely
* Watch out for heat-related illness#CAwx pic.twitter.com/bPkaYOwlRk
— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 1, 2026
La duración será una de las principales preocupaciones: la advertencia actual permanece vigente hasta el jueves 8, pero el calor podría continuar durante la segunda semana de octubre.
El NWS advierte que las enfermedades relacionadas con el calor aumentan significativamente durante estos episodios y recomienda beber líquidos, permanecer en lugares climatizados y evitar el sol.
También recomienda revisar el estado de familiares y vecinos vulnerables y nunca dejar a niños o mascotas dentro de vehículos estacionados, donde las temperaturas pueden volverse mortales rápidamente.
Las mascotas también requieren precauciones adicionales: además del peligro dentro de automóviles, las superficies calientes pueden alcanzar temperaturas capaces de lastimar sus patas.
Calor extremo aumenta preocupación por incendios
Long duration #heatwave expected Friday through early next week in California. Minimum temperatures in the low to mid 70s will provide little to no overnight relief to those without adequate cooling or hydration. Extreme heat warnings are in effect for parts of Southern… pic.twitter.com/EaAPAsu68F
— National Weather Service (@NWS) October 1, 2026
El calor intenso coincidirá con condiciones secas y posibles periodos de viento, una combinación que puede facilitar la propagación rápida de incendios cuando existe vegetación disponible para arder.
Las temperaturas excepcionalmente altas también alcanzarán comunidades del interior, donde la exposición prolongada puede resultar particularmente peligrosa durante las horas centrales del día.
La costa tampoco garantizará un escape completo: el NWS contempla temperaturas de hasta 90 °F en algunas zonas costeras bajo la advertencia vigente.
Para millones de residentes del sur de California, octubre comenzará así con una anomalía térmica prolongada que obligará a mantener las precauciones propias de los días más intensos del verano.
Fuentes: AccuWeather, ABC 7.