Calor extremo golpeará EE. UU.: ¿Qué lugares podrían superar los 100 grados en pleno octubre?

El otoño ya comenzó, pero el sur de California enfrentará un episodio de calor extremo capaz de llevar los termómetros a niveles propios del verano.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de calor extremo desde las 10:00 a.m. del viernes 2 hasta las 8:00 p.m. del jueves 8 de octubre.

La alerta incluye zonas costeras y valles de Los Ángeles y Ventura, donde las temperaturas podrían alcanzar 90 °F en la costa y hasta 105 °F en los valles.

El fenómeno estará asociado con una fuerte zona de alta presión que favorecerá temperaturas muy superiores a las habituales durante varios días consecutivos.

Por qué importa: Calor peligroso por varios días.

El dato: Valles alcanzarían hasta 105 °F.

El proceso: Alta presión atrapará el calor.

Qué pueden hacer: Hidratarse y limitar exposición solar.

Calor extremo en California: Los Ángeles superaría 100 °F

ABC7 Eyewitness News meteorologist Drew Tuma says high temperatures will run 10 to 20 degrees above average, with some locations potentially reaching record highs. A heat advisory is in effect for the entire weekend, with forecast highs ranging from 90 to 103 degrees.… pic.twitter.com/qGKijMiL0t — ABC7 News (@abc7newsbayarea) October 1, 2026

En el centro de Los Ángeles, el NWS anticipa que el viernes la máxima rondará los 96-97 °F, iniciando una prolongada racha de temperaturas excepcionalmente elevadas.

AccuWeather proyecta condiciones todavía más intensas durante el fin de semana, con alrededor de 103 °F el sábado en Los Ángeles y temperaturas cercanas a 100 °F posteriormente.

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El contraste será considerable frente a los valores habituales: AccuWeather sitúa la máxima promedio de octubre en Los Ángeles alrededor de 80 °F.

Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio, un factor que puede aumentar el impacto acumulativo del calor entre trabajadores al aire libre y hogares sin aire acondicionado.