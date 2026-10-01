Triple amenaza de inundaciones golpea EE.UU.: lluvias torrenciales avanzan hacia Texas y las Grandes Llanuras
Publicado el30/09/2026 a las 21:12
- Lluvias amenazan varios estados
- Texas enfrenta nuevas inundaciones
- Humedad tropical alimenta tormentas
Una peligrosa combinación atmosférica mantiene bajo amenaza al suroeste y centro de Estados Unidos, donde la humedad tropical vinculada a los huracanes Polo y Odalys converge con otro sistema procedente del oeste y favorece lluvias torrenciales e inundaciones repentinas.
Nuevo México ha sufrido algunos de los impactos más graves. Las inundaciones obligaron a realizar evacuaciones después de que el agua superara una presa de tierra en el sur del estado, mientras carreteras y comunidades quedaron afectadas por las fuertes precipitaciones.
El National Weather Service también emitió alertas por inundaciones repentinas en sectores del este de Nuevo México después de que algunas zonas acumularan hasta tres pulgadas de lluvia, con nuevas tormentas capaces de añadir más precipitaciones.
El peligro no termina allí. La humedad está desplazándose hacia Texas y las Grandes Llanuras, donde tormentas repetidas sobre las mismas comunidades podrían provocar acumulaciones rápidas de agua, crecidas de ríos y problemas importantes para los desplazamientos.
Texas y las Grandes Llanuras enfrentan la siguiente ronda de lluvias
Pacific moisture streams across the Central United States, bringing a wide swath of precipitation and areas of flash flooding. pic.twitter.com/vTKreole30
— CIRA (@CIRA_CSU) September 30, 2026
El centro de Texas se encuentra entre las áreas bajo mayor vigilancia. Los pronósticos contemplan entre tres y cinco pulgadas de lluvia en partes de la región, con acumulaciones localizadas que podrían alcanzar entre seis y siete pulgadas.
El corredor de la Interestatal 35, incluyendo áreas próximas a Dallas-Fort Worth, Waco, Austin y San Antonio, figura entre las zonas donde las lluvias intensas podrían causar inundaciones urbanas y complicaciones en carreteras durante las próximas rondas de tormentas.
La amenaza está impulsada por varios ingredientes: humedad tropical procedente del Pacífico, aire húmedo adicional y un sistema frontal que avanza lentamente, una configuración que permite que las tormentas descarguen repetidamente sobre determinadas zonas.
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Además, la sequía previa puede agravar el problema en algunos lugares. Los terrenos secos y compactados absorben el agua con menor rapidez, aumentando la escorrentía cuando se producen precipitaciones intensas en periodos cortos.
Inundaciones repentinas pueden convertirse en el mayor peligro
🇺🇸 الولايات المتحدة | نيو مكسيكو
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حالة طوارئ وإجلاءات عاجلة بعد ارتفاع خطير للمياه عند سد McLeod قرب غارفيلد، وسط تحذيرات من احتمال انهياره وحدوث سيول كارثية في المناطق الواقعة أسفل السد.#NewMexico | #Floods
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— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 30, 2026
AccuWeather advierte que las precipitaciones más intensas podrían alcanzar tasas de entre dos y tres pulgadas por hora, suficientes para desencadenar rápidamente situaciones peligrosas en carreteras, zonas bajas y comunidades próximas a arroyos.
Las lluvias podrían continuar hasta el viernes en sectores del suroeste, centro-sur y las Llanuras. Algunas áreas podrían acumular entre cuatro y ocho pulgadas, aunque cantidades superiores son posibles donde las tormentas permanezcan estacionarias.
El temporal también puede generar tormentas severas con fuertes ráfagas de viento, añadiendo otro riesgo para comunidades que ya enfrentan inundaciones, cortes de carreteras y posibles afectaciones a viviendas, negocios y cultivos.
Aunque las precipitaciones representan un alivio para regiones afectadas por sequía, la prioridad inmediata será el riesgo de inundaciones. Los residentes deben seguir las alertas locales, especialmente porque la amenaza cambiará de ubicación conforme avance el sistema.
FUENTE: accuweather