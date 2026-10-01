Triple amenaza de inundaciones golpea EE.UU.: lluvias torrenciales avanzan hacia Texas y las Grandes Llanuras

Lluvias amenazan varios estados

Texas enfrenta nuevas inundaciones

Humedad tropical alimenta tormentas

Una peligrosa combinación atmosférica mantiene bajo amenaza al suroeste y centro de Estados Unidos, donde la humedad tropical vinculada a los huracanes Polo y Odalys converge con otro sistema procedente del oeste y favorece lluvias torrenciales e inundaciones repentinas.

Nuevo México ha sufrido algunos de los impactos más graves. Las inundaciones obligaron a realizar evacuaciones después de que el agua superara una presa de tierra en el sur del estado, mientras carreteras y comunidades quedaron afectadas por las fuertes precipitaciones.

El National Weather Service también emitió alertas por inundaciones repentinas en sectores del este de Nuevo México después de que algunas zonas acumularan hasta tres pulgadas de lluvia, con nuevas tormentas capaces de añadir más precipitaciones.

El peligro no termina allí. La humedad está desplazándose hacia Texas y las Grandes Llanuras, donde tormentas repetidas sobre las mismas comunidades podrían provocar acumulaciones rápidas de agua, crecidas de ríos y problemas importantes para los desplazamientos.

Texas y las Grandes Llanuras enfrentan la siguiente ronda de lluvias

Pacific moisture streams across the Central United States, bringing a wide swath of precipitation and areas of flash flooding. pic.twitter.com/vTKreole30 — CIRA (@CIRA_CSU) September 30, 2026



El centro de Texas se encuentra entre las áreas bajo mayor vigilancia. Los pronósticos contemplan entre tres y cinco pulgadas de lluvia en partes de la región, con acumulaciones localizadas que podrían alcanzar entre seis y siete pulgadas.

El corredor de la Interestatal 35, incluyendo áreas próximas a Dallas-Fort Worth, Waco, Austin y San Antonio, figura entre las zonas donde las lluvias intensas podrían causar inundaciones urbanas y complicaciones en carreteras durante las próximas rondas de tormentas.

La amenaza está impulsada por varios ingredientes: humedad tropical procedente del Pacífico, aire húmedo adicional y un sistema frontal que avanza lentamente, una configuración que permite que las tormentas descarguen repetidamente sobre determinadas zonas.

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Además, la sequía previa puede agravar el problema en algunos lugares. Los terrenos secos y compactados absorben el agua con menor rapidez, aumentando la escorrentía cuando se producen precipitaciones intensas en periodos cortos.