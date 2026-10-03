Casi 100 sismos sacuden Kīlauea: cierran zonas turísticas y sigue incierto el próximo episodio eruptivo
Publicado el 03/10/2026 a las 15:55
- Casi cien sismos bajo Kīlauea.
- Keanakākoʻi registra cierres por seguridad.
- Próximo episodio eruptivo sigue incierto.
Un enjambre de 98 terremotos sacudió la región de la cumbre del volcán Kīlauea y provocó cierres preventivos en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.
Los movimientos fueron registrados durante las 24 horas previas al aviso difundido el jueves 1 de octubre por las autoridades del parque.
El mayor sismo de ese período alcanzó magnitud 3,4, poco antes de las diez de la noche del miércoles, hora local.
La actividad estuvo asociada a una intrusión superficial de magma cerca del área eruptiva existente, según los reportes del Observatorio Volcánico de Hawái.
Qué zonas del parque cerraron por seguridad
SHAKING UP 🌋: Kīlauea is keeping scientists on their toes. Nearly 100 earthquakes rattled beneath the volcano’s summit, with the strongest reaching magnitude 3.4. Have you ever visited an active volcano? Would you hike one, or admire it from a safe distance? Tell us in the… pic.twitter.com/cbdZIL2T6i
— FOX Weather (@foxweather) October 2, 2026
El cierre temporal afecta al sector de Keanakākoʻi, frecuentado por visitantes que recorren los paisajes volcánicos de la isla de Hawái.
Las restricciones incluyen Old Crater Rim Drive y los miradores situados cerca del cráter Keanakākoʻi, además del acceso por Crater Rim Trail.
El estacionamiento de Devastation Trail permanecía abierto según el aviso inicial, por lo que la medida no supone cerrar todo el parque.
Para residentes y turistas, distinguir las zonas restringidas de las disponibles resulta esencial antes de desplazarse o planear una caminata.
La actividad disminuyó, pero continuó la vigilancia volcánica
An intrusion shook Kīlauea’s summit last night, September 30.
⁰Dozens of earthquakes, rapid ground deformation, and shifting activity beneath Halemaʻumaʻu showed that magma was making a new path underground.
⁰Scientists are watching closely and on an overflight this morning,… pic.twitter.com/6Y6HJN9ypi
— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) October 2, 2026
La fase más intensa de la intrusión ocurrió entre las ocho de la noche del miércoles y las tres de la madrugada del jueves.
Después, la deformación medida en la cumbre se estabilizó y disminuyó la actividad sísmica, según la información divulgada por el parque.
Sin embargo, el boletín del USGS del viernes 2 de octubre informó que continuaban los terremotos bajo Halemaʻumaʻu, dentro de la región de la cima.
Ese día se registró un movimiento de magnitud 3,5, distinto del sismo de 3,4 citado en el reporte inicial.
El episodio 55 de Kīlauea todavía no tiene fecha segura
El USGS mantiene como posibilidad un nuevo episodio de fuentes de lava, identificado como el número 55 de la erupción en curso.
Pero su actualización del viernes explicó que los cambios irregulares en la deformación impiden calcular una ventana fiable para su inicio.
Un sobrevuelo realizado el jueves no encontró nuevas grietas ni evidencia de lava eruptando en una ubicación diferente.
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Tampoco se detectó actividad anómala fuera de la cumbre. Los científicos advierten, aun así, que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Qué deben revisar los visitantes antes de viajar
Los cierres preventivos deben respetarse aunque desde un mirador no se observen lava, grietas nuevas o señales evidentes de peligro.
Quienes planeen visitar el parque deben consultar las alertas del Servicio de Parques Nacionales y los boletines del USGS antes de salir.
Las cámaras oficiales permiten seguir la actividad a distancia y conocer el aspecto de la cumbre sin ingresar a sectores restringidos.
La reducción de los sismos no equivale a una reapertura: los visitantes deben esperar el aviso correspondiente antes de regresar a las áreas cerradas.
FUENTE: foxweather