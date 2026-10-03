Casi cien sismos bajo Kīlauea.

Keanakākoʻi registra cierres por seguridad.

Próximo episodio eruptivo sigue incierto.

Un enjambre de 98 terremotos sacudió la región de la cumbre del volcán Kīlauea y provocó cierres preventivos en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Los movimientos fueron registrados durante las 24 horas previas al aviso difundido el jueves 1 de octubre por las autoridades del parque.

El mayor sismo de ese período alcanzó magnitud 3,4, poco antes de las diez de la noche del miércoles, hora local.

La actividad estuvo asociada a una intrusión superficial de magma cerca del área eruptiva existente, según los reportes del Observatorio Volcánico de Hawái.

Qué zonas del parque cerraron por seguridad

SHAKING UP 🌋: Kīlauea is keeping scientists on their toes. Nearly 100 earthquakes rattled beneath the volcano’s summit, with the strongest reaching magnitude 3.4. Have you ever visited an active volcano? Would you hike one, or admire it from a safe distance? Tell us in the… pic.twitter.com/cbdZIL2T6i — FOX Weather (@foxweather) October 2, 2026



El cierre temporal afecta al sector de Keanakākoʻi, frecuentado por visitantes que recorren los paisajes volcánicos de la isla de Hawái.

Las restricciones incluyen Old Crater Rim Drive y los miradores situados cerca del cráter Keanakākoʻi, además del acceso por Crater Rim Trail.

El estacionamiento de Devastation Trail permanecía abierto según el aviso inicial, por lo que la medida no supone cerrar todo el parque.

Para residentes y turistas, distinguir las zonas restringidas de las disponibles resulta esencial antes de desplazarse o planear una caminata.