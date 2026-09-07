Mhoni Vidente enciende las alarmas para septiembre: advierte sobre sismos y huracanes
Publicado el07/09/2026 a las 14:35
- Mhoni Vidente sobre sismos y huracanes
- Señala cinco fechas clave
- Pronostica huracanes muy intensos
Mhoni Vidente volvió a generar polémica con sus predicciones para septiembre, al anticipar un mes marcado, según sus visiones, por fuertes sismos y una intensa actividad de huracanes.
La astróloga cubana aseguró que habría movimientos importantes durante septiembre e incluso mencionó cinco fechas específicas: 3, 7, 19, 21 y 27, aumentando la expectativa entre sus seguidores.
“Nos va a temblar fuerte, eso es definitivo. Hay que estar prevenidos. El mes de septiembre va a ser de movimientos sísmicos”, declaró Mhoni al explicar sus predicciones.
Sus afirmaciones han provocado reacciones encontradas en redes sociales, especialmente porque septiembre permanece asociado en México con terremotos históricos, aunque científicamente los sismos no pueden pronosticarse indicando fecha y magnitud exactas.
Mhoni Vidente señala cinco fechas por posibles sismos
La predicción coloca nuevamente bajo los reflectores una creencia extendida sobre septiembre y los terremotos, alimentada por la coincidencia de grandes movimientos telúricos ocurridos durante este mes.
Sin embargo, esas coincidencias históricas no significan que septiembre sea necesariamente un “mes de sismos” ni permiten establecer que los días señalados por Mhoni tendrán movimientos de gran magnitud.
Los organismos científicos monitorean constantemente la actividad sísmica, pero actualmente no existe un método capaz de anticipar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.
Por ello, las declaraciones de Mhoni deben entenderse como predicciones astrológicas y no como alertas científicas, una diferencia fundamental ante información que podría provocar preocupación entre la población.
Mhoni Vidente también lanza advertencia por huracanes
Los terremotos no fueron el único fenómeno mencionado por la astróloga, quien también anticipó una intensa actividad ciclónica tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico durante septiembre.
“Septiembre va a ser un mes de movimiento sísmico, va a ser un mes de huracanes”, señaló Mhoni durante sus declaraciones sobre lo que, según sus cartas, podría ocurrir.
“Siento muy caliente el océano Atlántico y el Pacífico”, agregó al explicar por qué considera que podrían desarrollarse fenómenos meteorológicos particularmente poderosos durante las próximas semanas.
A diferencia de los terremotos, los huracanes sí pueden ser monitoreados y sus posibles trayectorias estimadas mediante satélites, modelos meteorológicos y otras herramientas científicas conforme los sistemas comienzan a desarrollarse.
¿Dónde podrían impactar los huracanes según Mhoni Vidente?
Mhoni fue todavía más específica al afirmar que visualiza dos sistemas muy fuertes en el Pacífico y tres en el Atlántico, aunque estas cantidades corresponden exclusivamente a su predicción.
Sobre uno de esos posibles huracanes del Atlántico, mencionó una extensa franja que incluye República Dominicana, Cuba, Miami, el Golfo de México y Texas como áreas que podrían verse amenazadas.
También apuntó hacia el norte de México y aseguró que Tamaulipas y Nuevo León podrían quedar expuestos a otro fenómeno, al que incluso atribuyó una posible intensidad equivalente a categoría 5.
“Se vienen días difíciles”, es el mensaje que acompaña unas predicciones que ganan atención precisamente cuando septiembre coincide con un periodo climatológicamente activo dentro de la temporada de huracanes del Atlántico.
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Predicciones virales frente a las alertas meteorológicas oficiales
La coincidencia entre las declaraciones de Mhoni y una época de elevada actividad tropical puede amplificar su alcance, pero no significa que sus escenarios específicos hayan sido confirmados por autoridades meteorológicas.
Una tormenta tropical o un huracán puede cambiar de intensidad y trayectoria conforme evolucionan las condiciones atmosféricas, por lo que las zonas potencialmente afectadas también pueden modificarse considerablemente.
En materia de terremotos, tampoco debe interpretarse una fecha proporcionada por una vidente como una advertencia oficial ni modificar decisiones de seguridad exclusivamente a partir de una predicción astrológica.
Ante cualquier amenaza real, la información determinante debe proceder de organismos oficiales de protección civil, meteorología y vigilancia sísmica, mientras las declaraciones de Mhoni permanecen en el terreno de sus conocidas predicciones, señaló ‘TV Azteca‘.
@mhonividente13
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