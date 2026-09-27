Austin tendrá su propia fiesta del 2 al 4 de octubre, cuando el primer fin de semana de Austin City Limits Music Festival tome Zilker Park para celebrar los 25 años de uno de los festivales musicales más reconocidos de Texas. El viernes estará marcado por Charli XCX y Skrillex, además de Turnstile y Labrinth, en una jornada que mezclará pop, electrónica y rock y que abrirá tres días consecutivos de presentaciones en múltiples escenarios. El sábado tendrá entre sus grandes nombres a RÜFÜS DU SOL y Lorde, acompañados por artistas como Lola Young, Young Miko y Bleachers, ampliando la oferta para una audiencia que busca géneros y propuestas musicales diferentes en un mismo recinto. El domingo cerrará con Twenty One Pilots y The xx, además de Parcels y The War on Drugs, mientras ACL tendrá una segunda oportunidad para los fanáticos con otro fin de semana programado del 9 al 11 de octubre.

Buena Vista Social Club lleva el sabor cubano a Miami

TE PUEDE INTERESAR: Lo mejor de esta semana: Ozuna cambia el tono del desamor mientras Thalía revive un clásico latino

Miami recibirá uno de los espectáculos con mayor conexión con la comunidad latina de la semana: Buena Vista Social Club llegará al Adrienne Arsht Center con ocho funciones entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, marcando su estreno en el sur de Florida y la apertura de la temporada 2026-2027 de Broadway in Miami. La producción, ganadora de cinco premios Tony y del Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical, encuentra un escenario especialmente simbólico en Miami: el libreto pertenece a Marco Ramirez, criado en Hialeah, mientras Patricia Delgado, nacida en Miami y exbailarina principal del Miami City Ballet, desarrolló la coreografía junto a Justin Peck. El musical, inspirado en las canciones que llevaron a Buena Vista Social Club a convertirse en un fenómeno mundial, conecta diferentes momentos de La Habana a través de sus músicos, recuerdos y canciones; Omara Portuondo aparece como uno de los personajes centrales de una historia sobre memoria, segundasoportunidades y legado artístico cubano.Las funciones serán en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center, mientras que del 29 de septiembre al 4 de octubre el complejo también celebrará Rhythm & Roots, una programación gratuita por el Mes de la Herencia Hispana con música, baile, DJ, dominó, artesanos y artistas como Leslie Cartaya, Cortadito, OKAN, Mr. Pauer, Sonlokos y Pedrito Calvo Jr.