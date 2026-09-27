Los festivales que encenderán Estados Unidos esta semana: rock, pop y sabor cubano
Aftershock, Austin City Limits, Buena Vista Social Club y la State Fair of Texas protagonizan una semana de grandes eventos en Estados Unidos
Publicado el27/09/2026 a las 13:27
- Aftershock sacude Sacramento
- ACL celebra 25 años
- Miami recupera el sabor cubano
Aftershock 2026 lleva cuatro días de rock y metal a SacramentoAftershock regresará del 1 al 4 de octubre a Discovery Park, Sacramento, con un extenso cartel encabezado por My Chemical Romance, Limp Bizkit, Pierce The Veil y Tool, cuatro nombres que marcarán jornadas con identidades musicales diferentes. La programación también incluye a The Offspring, Sublime, $uicideboy$, Wu-Tang Clan, BABYMETAL, Queens of the Stone Age y Danny Elfman, además de decenas de bandas distribuidas entre los diferentes escenarios durante los cuatro días. Para quienes planean asistir durante todo el fin de semana hay una novedad importante: Aftershock incorporó camping para 2026, con alternativas que buscan facilitar la experiencia de quienes viajarán a Sacramento para permanecer varios días. El campamento estará en Cal Expo y abrirá desde el miércoles 30 de septiembre, por lo que los asistentes deberán considerar con anticipación transporte, pases, alojamiento y desplazamientos antes de llegar a uno de los fines de semana musicales más intensos de California.
Austin City Limits celebra 25 años con estrellas internacionales
Austin tendrá su propia fiesta del 2 al 4 de octubre, cuando el primer fin de semana de Austin City Limits Music Festival tome Zilker Park para celebrar los 25 años de uno de los festivales musicales más reconocidos de Texas. El viernes estará marcado por Charli XCX y Skrillex, además de Turnstile y Labrinth, en una jornada que mezclará pop, electrónica y rock y que abrirá tres días consecutivos de presentaciones en múltiples escenarios. El sábado tendrá entre sus grandes nombres a RÜFÜS DU SOL y Lorde, acompañados por artistas como Lola Young, Young Miko y Bleachers, ampliando la oferta para una audiencia que busca géneros y propuestas musicales diferentes en un mismo recinto. El domingo cerrará con Twenty One Pilots y The xx, además de Parcels y The War on Drugs, mientras ACL tendrá una segunda oportunidad para los fanáticos con otro fin de semana programado del 9 al 11 de octubre.
ONE WEEK TILL ACL FEST 🤘 pic.twitter.com/FlNJ382UXl— ACL Festival (@aclfestival) September 25, 2026
Buena Vista Social Club lleva el sabor cubano a MiamiMiami recibirá uno de los espectáculos con mayor conexión con la comunidad latina de la semana: Buena Vista Social Club llegará al Adrienne Arsht Center con ocho funciones entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, marcando su estreno en el sur de Florida y la apertura de la temporada 2026-2027 de Broadway in Miami. La producción, ganadora de cinco premios Tony y del Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical, encuentra un escenario especialmente simbólico en Miami: el libreto pertenece a Marco Ramirez, criado en Hialeah, mientras Patricia Delgado, nacida en Miami y exbailarina principal del Miami City Ballet, desarrolló la coreografía junto a Justin Peck. El musical, inspirado en las canciones que llevaron a Buena Vista Social Club a convertirse en un fenómeno mundial, conecta diferentes momentos de La Habana a través de sus músicos, recuerdos y canciones; Omara Portuondo aparece como uno de los personajes centrales de una historia sobre memoria, segundasoportunidades y legado artístico cubano.
TE PUEDE INTERESAR: Lo mejor de esta semana: Ozuna cambia el tono del desamor mientras Thalía revive un clásico latinoLas funciones serán en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center, mientras que del 29 de septiembre al 4 de octubre el complejo también celebrará Rhythm & Roots, una programación gratuita por el Mes de la Herencia Hispana con música, baile, DJ, dominó, artesanos y artistas como Leslie Cartaya, Cortadito, OKAN, Mr. Pauer, Sonlokos y Pedrito Calvo Jr.
State Fair of Texas mantiene la fiesta en Dallas
Para quienes buscan una experiencia más familiar, la State Fair of Texas continuará en Fair Park, Dallas, después de abrir el 25 de septiembre y permanecerá activa hasta el 18 de octubre, convirtiéndose en una alternativa que va mucho más allá de los grandes festivales musicales. La edición 2026 celebra 140 años bajo el concepto “Stars, Stripes, and Howdies!”, una temática vinculada también con la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos y que acompaña varias semanas de actividades en uno de los eventos tradicionales de Texas. Entre sus principales atractivos aparecen espectáculos, exhibiciones culturales y agrícolas, música, juegos mecánicos y propuestas gastronómicas, además del tradicional Texas Auto Show y una extensa programación que permite encontrar actividades diferentes prácticamente todos los días. La comida vuelve a ocupar un lugar central con propuestas como Burger Chop Tater Tacos, Fletcher’s Chocolate Corny Dog, Tropical Coco Fresca y Berry Me in Matcha, cuatro creaciones reconocidas en los Big Tex Choice Awards 2026 y que reflejan el peculiar protagonismo gastronómico de la feria. FUENTES : cubanoticias360 , eventticketscenter , visitdallas,Ver esta publicación en Instagram