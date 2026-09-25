Sheriff debe devolver 650,000 papeletas: Corte de California declara ilegal la incautación

La Corte Suprema de California concluyó por unanimidad que las papeletas votadas deben permanecer bajo custodia de funcionarios electorales, incluso durante una investigación criminal.

La Corte Suprema de California ordenó este jueves al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, devolver unas 650,000 papeletas incautadas durante una investigación sobre las elecciones especiales de noviembre de 2025.

Por qué importa: El fallo establece límites a la intervención policial sobre papeletas emitidas y refuerza que su custodia corresponde a las autoridades electorales.

Papeletas incautadas en California deberán regresar

California sheriff unlawfully seized over 650,000 ballots and must return them, state Supreme Court rules https://t.co/2y9KudkxGZ — CBS News (@CBSNews) September 24, 2026

Bianco, republicano, obtuvo órdenes judiciales en febrero para confiscar las papeletas y otros materiales electorales después de recibir una denuncia sobre una supuesta discrepancia en los resultados.

La Corte determinó que la incautación violó el Código Electoral de California y ordenó devolver las papeletas al registrador del condado.

Lo que cambia: Bianco deberá abstenerse de seguir manipulando las papeletas, excepto para cumplir la orden de devolverlas a las autoridades electorales.

La presidenta del tribunal, Patricia Guerrero, explicó que mantener ese material bajo custodia electoral busca protegerlo contra alteraciones, manipulación u otras interferencias indebidas.

El tribunal también subrayó que las acusaciones de irregularidades electorales son asuntos serios, pero existen mecanismos legales para investigarlas sin retirar las papeletas de esa custodia.