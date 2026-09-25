Sheriff debe devolver 650,000 papeletas: Corte de California declara ilegal la incautación
Publicado el24/09/2026 a las 21:48
La Corte Suprema de California concluyó por unanimidad que las papeletas votadas deben permanecer bajo custodia de funcionarios electorales, incluso durante una investigación criminal.
La Corte Suprema de California ordenó este jueves al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, devolver unas 650,000 papeletas incautadas durante una investigación sobre las elecciones especiales de noviembre de 2025.
Por qué importa: El fallo establece límites a la intervención policial sobre papeletas emitidas y refuerza que su custodia corresponde a las autoridades electorales.
Papeletas incautadas en California deberán regresar
California sheriff unlawfully seized over 650,000 ballots and must return them, state Supreme Court rules https://t.co/2y9KudkxGZ
— CBS News (@CBSNews) September 24, 2026
Bianco, republicano, obtuvo órdenes judiciales en febrero para confiscar las papeletas y otros materiales electorales después de recibir una denuncia sobre una supuesta discrepancia en los resultados.
La Corte determinó que la incautación violó el Código Electoral de California y ordenó devolver las papeletas al registrador del condado.
Lo que cambia: Bianco deberá abstenerse de seguir manipulando las papeletas, excepto para cumplir la orden de devolverlas a las autoridades electorales.
La presidenta del tribunal, Patricia Guerrero, explicó que mantener ese material bajo custodia electoral busca protegerlo contra alteraciones, manipulación u otras interferencias indebidas.
El tribunal también subrayó que las acusaciones de irregularidades electorales son asuntos serios, pero existen mecanismos legales para investigarlas sin retirar las papeletas de esa custodia.
Una supuesta diferencia de casi 46,000 votos originó la investigación
La investigación comenzó después de que Riverside Election Integrity Team revisara registros electorales y afirmara haber encontrado una diferencia considerable.
El grupo calculó que se habían emitido 611,426 papeletas válidas, frente a las 657,322 contabilizadas oficialmente, una diferencia de 45,896.
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La diferencia: El registrador explicó posteriormente que el cálculo utilizó registros manuscritos susceptibles a errores y que no contemplaban determinadas categorías de papeletas.
Pese a esa explicación, el Departamento del Sheriff consiguió órdenes de registro para obtener las papeletas y otros documentos con el propósito de determinar si existía alguna conducta criminal.
La oficina del fiscal general Rob Bonta afirmó este jueves que, hasta ahora, el sheriff no ha presentado evidencia de conducta criminal relacionada con aquella elección.
El fiscal general también gana su disputa con Bianco
La Corte Suprema resolvió simultáneamente otro caso relacionado con la investigación y confirmó la autoridad del fiscal general de California para supervisar las actuaciones de los sheriffs de los condados.
El tribunal ordenó a Bianco cumplir las instrucciones de Bonta relacionadas con la investigación, respaldando las facultades de supervisión establecidas por la Constitución y las leyes estatales.
El dato: Los dos casos son Cervantes v. Bianco, sobre la custodia de las papeletas, y Bonta v. Bianco, sobre las facultades del fiscal general.
La disputa ocurrió después de una elección especial sobre la Proposición 50, relacionada con el rediseño de distritos congresionales de California.
La decisión llega además semanas antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, cuando la seguridad y administración electoral vuelven a ocupar un lugar relevante en el debate nacional.
California refuerza quién puede custodiar las papeletas
El fallo puede tener consecuencias más allá del caso de Riverside porque aclara que una investigación criminal no elimina las protecciones estatales sobre la custodia del material electoral.
La semana pasada, el gobernador Gavin Newsom también firmó la SB 1418, legislación que fortalece las protecciones para papeletas y otros materiales electorales.
Qué sigue: Las aproximadamente 650,000 papeletas deberán regresar a la custodia del Registro de Votantes del condado de Riverside.
La Corte dejó claro que posibles irregularidades electorales pueden investigarse, pero esas pesquisas deben realizarse mediante procedimientos que no comprometan las reglas establecidas para proteger las papeletas.
Fuentes: CBS News, The Washingthon Post