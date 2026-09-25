Suprema Corte frena otra vez el mapa electoral de Misuri impulsado por Trump

Suprema Corte bloquea mapa

Misuri recupera distritos de 2022

Fallo afecta elecciones legislativas

Segun USATODAY, la Corte Suprema de Estados Unidos volvió a intervenir en la batalla por los distritos congresionales de Misuri y bloqueó el uso del mapa aprobado en 2025 para las elecciones generales de noviembre, dejando vigente el trazado electoral establecido en 2022.

La decisión representa el tercer episodio reciente en el que el máximo tribunal interviene contra los intentos de utilizar el nuevo mapa, surgido después de que el presidente Donald Trump presionara a estados gobernados por republicanos para redibujar distritos antes del ciclo habitual de redistribución.

El mapa de 2025 modificaba los ocho distritos congresionales del estado y alteraba particularmente el área de Kansas City. Sus opositores impulsaron un referéndum para que los votantes de Misuri pudieran decidir sobre la nueva configuración electoral.

La disputa tiene alcance nacional porque las elecciones de medio término definirán la composición de la Cámara de Representantes, donde cada distrito puede resultar relevante para determinar el equilibrio partidista durante los próximos dos años.

Una batalla judicial que puso las elecciones bajo presión

🚨 BREAKING: The US Supreme Court has officially BLOCKED Missouri from using their new 7R-1D Congressional map Democrats will now regain a seat in the US House This is UNACCEPTABLE. Missourians ALREADY voted in their primaries with the new maps, meaning they’ll now have… — Nick Sortor (@nicksortor) September 25, 2026



El conflicto se intensificó después de que People Not Politicians reuniera firmas para llevar el mapa a consulta popular. El secretario de Estado, Denny Hoskins, rechazó inicialmente la petición, pero la Suprema Corte de Misuri determinó posteriormente que el referéndum debía llegar a los votantes.

Segun theguardian, el tribunal estatal resolvió el 3 de septiembre que la certificación del referéndum suspendía el mapa de 2025 y prohibió utilizarlo durante las elecciones generales. Misuri, sin embargo, ya había celebrado sus primarias de agosto bajo los nuevos distritos.

Esa diferencia abrió otra batalla federal: candidatos y votantes argumentaron que regresar al mapa anterior para noviembre generaría problemas constitucionales porque las primarias y las elecciones generales se realizarían utilizando configuraciones territoriales distintas.

Un tribunal federal respaldó inicialmente esa postura y el Octavo Circuito ordenó posteriormente recuperar el mapa de 2025, pero la Corte Suprema volvió a intervenir mientras las autoridades electorales enfrentaban plazos cada vez más ajustados.