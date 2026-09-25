Suprema Corte frena otra vez el mapa electoral de Misuri impulsado por Trump
Publicado el25/09/2026 a las 19:35
- Suprema Corte bloquea mapa
- Misuri recupera distritos de 2022
- Fallo afecta elecciones legislativas
Segun USATODAY, la Corte Suprema de Estados Unidos volvió a intervenir en la batalla por los distritos congresionales de Misuri y bloqueó el uso del mapa aprobado en 2025 para las elecciones generales de noviembre, dejando vigente el trazado electoral establecido en 2022.
La decisión representa el tercer episodio reciente en el que el máximo tribunal interviene contra los intentos de utilizar el nuevo mapa, surgido después de que el presidente Donald Trump presionara a estados gobernados por republicanos para redibujar distritos antes del ciclo habitual de redistribución.
El mapa de 2025 modificaba los ocho distritos congresionales del estado y alteraba particularmente el área de Kansas City. Sus opositores impulsaron un referéndum para que los votantes de Misuri pudieran decidir sobre la nueva configuración electoral.
La disputa tiene alcance nacional porque las elecciones de medio término definirán la composición de la Cámara de Representantes, donde cada distrito puede resultar relevante para determinar el equilibrio partidista durante los próximos dos años.
Una batalla judicial que puso las elecciones bajo presión
🚨 BREAKING: The US Supreme Court has officially BLOCKED Missouri from using their new 7R-1D Congressional map
Democrats will now regain a seat in the US House
This is UNACCEPTABLE. Missourians ALREADY voted in their primaries with the new maps, meaning they’ll now have…
— Nick Sortor (@nicksortor) September 25, 2026
El conflicto se intensificó después de que People Not Politicians reuniera firmas para llevar el mapa a consulta popular. El secretario de Estado, Denny Hoskins, rechazó inicialmente la petición, pero la Suprema Corte de Misuri determinó posteriormente que el referéndum debía llegar a los votantes.
Segun theguardian, el tribunal estatal resolvió el 3 de septiembre que la certificación del referéndum suspendía el mapa de 2025 y prohibió utilizarlo durante las elecciones generales. Misuri, sin embargo, ya había celebrado sus primarias de agosto bajo los nuevos distritos.
Esa diferencia abrió otra batalla federal: candidatos y votantes argumentaron que regresar al mapa anterior para noviembre generaría problemas constitucionales porque las primarias y las elecciones generales se realizarían utilizando configuraciones territoriales distintas.
Un tribunal federal respaldó inicialmente esa postura y el Octavo Circuito ordenó posteriormente recuperar el mapa de 2025, pero la Corte Suprema volvió a intervenir mientras las autoridades electorales enfrentaban plazos cada vez más ajustados.
Por qué la Corte Suprema decidió mantener el mapa de 2022
La Corte Suprema consideró especialmente relevante el momento en que se intentaba modificar nuevamente la estructura electoral, pues las papeletas de voto por correo ya habían comenzado a distribuirse cuando continuaba la disputa sobre los distritos.
El tribunal también señaló que el secretario Hoskins conocía los riesgos de celebrar las primarias con el mapa de 2025 antes de que terminara el proceso relacionado con el referéndum, pero decidió utilizar esa configuración para las elecciones de agosto.
Otro punto central fue el argumento de que la Constitución obligaría a utilizar exactamente los mismos distritos en primarias y elecciones generales. La Corte señaló que no había establecido anteriormente una exigencia constitucional de ese tipo.
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El resultado inmediato es que el mapa congresional de 2022 será el utilizado en las elecciones generales de 2026, poniendo fin, al menos para noviembre, a semanas de órdenes judiciales contradictorias sobre qué distritos debían aplicarse.
Qué significa el fallo para los votantes de Misuri
Para los electores, la decisión aporta una definición sobre los distritos que regirán en noviembre después de semanas de incertidumbre. La controversia había colocado a funcionarios electorales ante la posibilidad de modificar nuevamente procedimientos cuando el proceso de votación ya estaba en marcha.
La resolución también mantiene abierto el proceso político alrededor del mapa de 2025. People Not Politicians impulsó la consulta con el argumento de que los ciudadanos deben poder pronunciarse sobre la redistribución aprobada por la Legislatura estatal.
El caso refleja además una disputa más amplia sobre la redistribución de distritos a mitad de década, una práctica que puede modificar la composición electoral de varios escaños antes de que llegue el siguiente proceso ordinario posterior al censo.
Los votantes de Misuri deben comprobar su distrito, lugar de votación y papeleta mediante las autoridades electorales correspondientes, especialmente quienes participaron en las primarias bajo límites distritales diferentes a los que estarán vigentes en noviembre.