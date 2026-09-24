Raman toma ventaja sobre Bass en Los Ángeles, pero 1 de cada 3 votantes aún no decide
Publicado el24/09/2026 a las 08:25
La concejal alcanza 39% frente al 28% de la alcaldesa, aunque el elevado número de indecisos mantiene abierta la elección del 3 de noviembre.
Nithya Raman aventaja por 11 puntos a la alcaldesa Karen Bass en la carrera por Los Ángeles, según una nueva encuesta Berkeley IGS/L.A. Times.
Por qué es importante: El 33% de los votantes probables todavía no elige candidata, un bloque suficientemente amplio para modificar el escenario actual.
Raman pasa de segunda en las primarias a liderar el sondeo
I told everyone that if you don’t vote for me, Raman will beat Bass. That’s why she entered the race 10 minutes before the clerk’s office closed. She knew I was gonna destroy Bass 1-on-1. Good luck LA. https://t.co/00aaxVDTgb
— Spencer Pratt (@spencerpratt) September 23, 2026
La encuesta coloca a Raman con 39% y a Bass con 28%, el mejor resultado registrado hasta ahora para la concejal en este enfrentamiento.
El cambio destaca porque Raman terminó segunda detrás de Bass en las primarias del 2 de junio y había estado rezagada durante buena parte de esa campaña.
- En números: El sondeo consultó a 2,150 votantes probables de Los Ángeles y encontró que uno de cada tres permanece indeciso.
La medición tampoco coincide completamente con otros sondeos recientes.
Encuestas vinculadas a distintos grupos de la contienda han mostrado márgenes menores entre ambas candidatas.
Los votantes de Spencer Pratt pueden mover la carrera
Una parte importante de los indecisos apoyó al republicano Spencer Pratt durante las primarias, según Mark DiCamillo, director del Berkeley IGS Poll.
Pratt recibió cerca de 218,000 votos antes de quedar fuera de la elección de noviembre. Ahora Bass y Raman buscan conquistar parte de ese electorado.
- La clave: Muchos seguidores de Pratt todavía no han decidido entre las dos finalistas, lo que aumenta la incertidumbre antes del 3 de noviembre.
Bass aseguró que otros sondeos muestran una competencia más cerrada y rechazó considerar a Raman como favorita. Su campaña calificó esta encuesta como atípica.
Bass enfrenta una valoración negativa del 63%
La encuesta también muestra un desafío para Bass: 63% tiene una opinión desfavorable de la alcaldesa, mientras 28% la valora favorablemente.
Raman registra 40% de opiniones favorables y 39% desfavorables. Otro 21% respondió que todavía no tiene una opinión sobre ella.
- El contraste: Entre los asuntos prioritarios mencionados por los votantes aparecen infraestructura, personas sin hogar, seguridad pública y vivienda asequible.
Bass ha enfrentado críticas por la respuesta de la ciudad al incendio de Palisades de 2025, mientras Raman ha cuestionado su gestión de servicios municipales y personas sin hogar.
El 33% de indecisos impide cerrar la carrera
Las boletas por correo comenzarán a enviarse el 1 de octubre y la elección será el 3 de noviembre.
El sondeo describe las preferencias de los votantes consultados en un momento determinado. No constituye un pronóstico sobre quién ganará la alcaldía.
- Qué sigue: Ambas campañas tienen ahora el reto de persuadir al amplio grupo que todavía no ha escogido candidata, especialmente antiguos votantes de Pratt.
La propia Bass definió las encuestas como una “fotografía de un periodo de tiempo”, mientras Raman dijo que no dará ningún voto por sentado.
Te Puede Interesar: Voto hispano vuelve a moverse y desafía la apuesta republicana en Texas y Florida
FUENTE: EyeWitness News / FOX News