Raman toma ventaja sobre Bass en Los Ángeles, pero 1 de cada 3 votantes aún no decide

La concejal alcanza 39% frente al 28% de la alcaldesa, aunque el elevado número de indecisos mantiene abierta la elección del 3 de noviembre.

Nithya Raman aventaja por 11 puntos a la alcaldesa Karen Bass en la carrera por Los Ángeles, según una nueva encuesta Berkeley IGS/L.A. Times.

Por qué es importante: El 33% de los votantes probables todavía no elige candidata, un bloque suficientemente amplio para modificar el escenario actual.

Raman pasa de segunda en las primarias a liderar el sondeo

I told everyone that if you don’t vote for me, Raman will beat Bass. That’s why she entered the race 10 minutes before the clerk’s office closed. She knew I was gonna destroy Bass 1-on-1. Good luck LA. https://t.co/00aaxVDTgb — Spencer Pratt (@spencerpratt) September 23, 2026

La encuesta coloca a Raman con 39% y a Bass con 28%, el mejor resultado registrado hasta ahora para la concejal en este enfrentamiento.

El cambio destaca porque Raman terminó segunda detrás de Bass en las primarias del 2 de junio y había estado rezagada durante buena parte de esa campaña.

En números: El sondeo consultó a 2,150 votantes probables de Los Ángeles y encontró que uno de cada tres permanece indeciso.

La medición tampoco coincide completamente con otros sondeos recientes.

Encuestas vinculadas a distintos grupos de la contienda han mostrado márgenes menores entre ambas candidatas.