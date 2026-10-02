Rachel alcanza categoría 3: alejarse de tierra no elimina el riesgo en el Pacífico
Publicado el 02/10/2026 a las 19:53
- Rachel alcanzó categoría tres ayer.
- Polo dejó inundaciones en México.
- Otra perturbación mantiene la vigilancia.
El huracán Rachel alcanzó categoría 3 el jueves 1 de octubre, con vientos sostenidos de aproximadamente 193 kilómetros por hora, mientras avanzaba frente a la costa del Pacífico mexicano.
Su trayectoria hacia mar abierto reduce la preocupación por un impacto directo, pero mantiene otros peligros: el oleaje generado por un ciclón puede alcanzar costas alejadas de su centro.
Para las comunidades hispanas de Estados Unidos, la vigilancia también importa por los viajes a México y por los efectos de la humedad tropical sobre regiones expuestas a inundaciones.
Durante la madrugada del viernes, el Centro Nacional de Huracanes redujo su intensidad estimada a unos 185 kilómetros por hora y describió señales de deterioro en su estructura.
Rachel y Polo prolongan la amenaza de lluvias
Hurricane Rachel has strengthen into a major hurricane this afternoon and is the 8th major hurricane of the season. Rachel will continue to move westward where it will move into a less favorable environment and gradually weaken throughout this weekend & into next week. pic.twitter.com/2fbRj8b70b
— StormHQ ☈ (@StormHQwx) October 1, 2026
Rachel aparece después de Polo, que golpeó Baja California Sur como huracán de categoría 2 y posteriormente cruzó hacia el territorio continental mexicano, dejando inundaciones y daños.
Los remanentes de Polo llevaron lluvias al suroeste estadounidense. A ese escenario se sumó humedad procedente de Rachel, transportada hacia el centro del país por la circulación atmosférica.
La distinción es importante: Estados Unidos puede recibir efectos de un ciclón del Pacífico sin que su centro llegue al país ni conserve su clasificación original de huracán.
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En México, las autoridades mantenían vigilancia por lluvias intensas, posibles deslizamientos y crecidas de ríos en Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco, según los reportes del jueves.
El Niño y otro sistema mantienen activo el Pacífico[caption id="attachment_1695336" align="alignnone" width="1200"] Huracán Rachel: categoría 3 y riesgos en México y EE. UU. FOTO: EFE[/caption]
La actividad ocurre mientras El Niño se fortalece. En septiembre, el Centro de Predicción Climática estimó una probabilidad superior al 90 % de un episodio muy fuerte durante otoño e invierno.
Ese contexto favorece una temporada activa en el Pacífico, aunque la intensidad y trayectoria de cada ciclón dependen también de las condiciones oceánicas y atmosféricas que encuentra durante su recorrido.
Detrás de Rachel, otra perturbación presenta posibilidades elevadas de desarrollo. Si llega a convertirse en la siguiente tormenta con nombre del Pacífico Oriental, se llamaría Simon; todavía debe consolidarse.
Para quienes viven o planean viajar por zonas costeras, el seguimiento debe centrarse en los avisos locales: una trayectoria alejada de tierra no garantiza playas seguras ni ausencia de inundaciones.
FUENTE: foxweather , syracuse