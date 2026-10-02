Rachel alcanzó categoría tres ayer.

Polo dejó inundaciones en México.

Otra perturbación mantiene la vigilancia.

El huracán Rachel alcanzó categoría 3 el jueves 1 de octubre, con vientos sostenidos de aproximadamente 193 kilómetros por hora, mientras avanzaba frente a la costa del Pacífico mexicano.

Su trayectoria hacia mar abierto reduce la preocupación por un impacto directo, pero mantiene otros peligros: el oleaje generado por un ciclón puede alcanzar costas alejadas de su centro.

Para las comunidades hispanas de Estados Unidos, la vigilancia también importa por los viajes a México y por los efectos de la humedad tropical sobre regiones expuestas a inundaciones.

Durante la madrugada del viernes, el Centro Nacional de Huracanes redujo su intensidad estimada a unos 185 kilómetros por hora y describió señales de deterioro en su estructura.

Rachel y Polo prolongan la amenaza de lluvias

Hurricane Rachel has strengthen into a major hurricane this afternoon and is the 8th major hurricane of the season. Rachel will continue to move westward where it will move into a less favorable environment and gradually weaken throughout this weekend & into next week. pic.twitter.com/2fbRj8b70b — StormHQ ☈ (@StormHQwx) October 1, 2026



Rachel aparece después de Polo, que golpeó Baja California Sur como huracán de categoría 2 y posteriormente cruzó hacia el territorio continental mexicano, dejando inundaciones y daños.

Los remanentes de Polo llevaron lluvias al suroeste estadounidense. A ese escenario se sumó humedad procedente de Rachel, transportada hacia el centro del país por la circulación atmosférica.

La distinción es importante: Estados Unidos puede recibir efectos de un ciclón del Pacífico sin que su centro llegue al país ni conserve su clasificación original de huracán.

En México, las autoridades mantenían vigilancia por lluvias intensas, posibles deslizamientos y crecidas de ríos en Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco, según los reportes del jueves.