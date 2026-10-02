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Rachel alcanza categoría 3: alejarse de tierra no elimina el riesgo en el Pacífico
Rachel alcanzó categoría 3 en el Pacífico. Conoce los riesgos de oleaje y lluvias en México y Estados Unidos, y el sistema bajo vigilancia.
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Rachel alcanza categoría 3: alejarse de tierra no elimina el riesgo en el Pacífico
Foto Huracán Rachel: categoría 3 y riesgos en México y EE. UU. FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 02/10/2026 a las 19:53

  • Rachel alcanzó categoría tres ayer.
  • Polo dejó inundaciones en México.
  • Otra perturbación mantiene la vigilancia.

El huracán Rachel alcanzó categoría 3 el jueves 1 de octubre, con vientos sostenidos de aproximadamente 193 kilómetros por hora, mientras avanzaba frente a la costa del Pacífico mexicano.

Su trayectoria hacia mar abierto reduce la preocupación por un impacto directo, pero mantiene otros peligros: el oleaje generado por un ciclón puede alcanzar costas alejadas de su centro.

Para las comunidades hispanas de Estados Unidos, la vigilancia también importa por los viajes a México y por los efectos de la humedad tropical sobre regiones expuestas a inundaciones.

Durante la madrugada del viernes, el Centro Nacional de Huracanes redujo su intensidad estimada a unos 185 kilómetros por hora y describió señales de deterioro en su estructura.

Rachel y Polo prolongan la amenaza de lluvias


Rachel aparece después de Polo, que golpeó Baja California Sur como huracán de categoría 2 y posteriormente cruzó hacia el territorio continental mexicano, dejando inundaciones y daños.

Los remanentes de Polo llevaron lluvias al suroeste estadounidense. A ese escenario se sumó humedad procedente de Rachel, transportada hacia el centro del país por la circulación atmosférica.

La distinción es importante: Estados Unidos puede recibir efectos de un ciclón del Pacífico sin que su centro llegue al país ni conserve su clasificación original de huracán.

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En México, las autoridades mantenían vigilancia por lluvias intensas, posibles deslizamientos y crecidas de ríos en Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco, según los reportes del jueves.

El Niño y otro sistema mantienen activo el Pacífico

[caption id="attachment_1695336" align="alignnone" width="1200"]huracán , Rachel , Polo MundoNOW Huracán Rachel: categoría 3 y riesgos en México y EE. UU. FOTO: EFE[/caption]

La actividad ocurre mientras El Niño se fortalece. En septiembre, el Centro de Predicción Climática estimó una probabilidad superior al 90 % de un episodio muy fuerte durante otoño e invierno.

Ese contexto favorece una temporada activa en el Pacífico, aunque la intensidad y trayectoria de cada ciclón dependen también de las condiciones oceánicas y atmosféricas que encuentra durante su recorrido.

Detrás de Rachel, otra perturbación presenta posibilidades elevadas de desarrollo. Si llega a convertirse en la siguiente tormenta con nombre del Pacífico Oriental, se llamaría Simon; todavía debe consolidarse.

Para quienes viven o planean viajar por zonas costeras, el seguimiento debe centrarse en los avisos locales: una trayectoria alejada de tierra no garantiza playas seguras ni ausencia de inundaciones.

FUENTE: foxweather , syracuse

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