Una temporada del Atlántico marcada por El Niño

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[caption id="attachment_1673446" align="alignnone" width="1200"]Tormenta tropical Hanna surge en el Atlántico sin amenaza FOTO: EFE[/caption] La aparición de Hanna llama la atención por el comportamiento inusual de la temporada de 2026: hasta el 26 de septiembre se habían registrado siete tormentas con nombre, pero ningún huracán. Hanna eleva ahora la cifra de tormentas a ocho. NOAA actualizó en agosto su pronóstico y estimó entre 7 y 13 tormentas con nombre para toda la temporada, además de entre 2 y 6 huracanes y hasta 2 huracanes mayores. La agencia otorgó un 75% de probabilidad a una temporada por debajo de lo normal, frente al promedio de 14 tormentas con nombre y siete huracanes registrado durante el período climático 1991-2020.Uno de los factores determinantes es El Niño, que suele aumentar la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico y dificultar que las tormentas eléctricas consigan organizarse hasta convertirse en huracanes.