Hanna rompe la calma en el Atlántico: la octava tormenta tropical surge sin amenaza a tierra
Hanna se convierte en la octava tormenta tropical de 2026 en el Atlántico, con vientos de 75 km/h y sin amenaza para tierra por ahora.
Publicado el28/09/2026 a las 19:06
- Hanna surge en el Atlántico
- No amenaza tierra actualmente
- Mantiene vientos de 75 km/h
Tormenta tropical Hanna: qué dice el pronóstico del NHC
Hanna mantiene vientos con fuerza de tormenta tropical hasta unos 150 kilómetros desde su centro y una presión mínima estimada de 1006 milibares, según el boletín de la tarde. Los meteorólogos esperan que el sistema continúe desplazándose generalmente hacia el este-sureste durante uno o dos días antes de realizar un giro hacia el este-noreste. El escenario actual tampoco apunta a una intensificación considerable: el NHC prevé solamente un fortalecimiento ligero a corto plazo debido, entre otros factores, a una fuerte cizalladura vertical del viento. Hanna podría tener además una vida relativamente corta como tormenta tropical y transformarse en un ciclón postropical durante la segunda mitad de esta semana, de acuerdo con el pronóstico oficial.
Se forma la #TormentaTropocal #Hanna en el Atlántico Norte.https://t.co/EG2BQ1w00y pic.twitter.com/14JOm16WQd— RAM: Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) September 28, 2026
Una temporada del Atlántico marcada por El Niño[caption id="attachment_1673446" align="alignnone" width="1200"] Tormenta tropical Hanna surge en el Atlántico sin amenaza FOTO: EFE[/caption] La aparición de Hanna llama la atención por el comportamiento inusual de la temporada de 2026: hasta el 26 de septiembre se habían registrado siete tormentas con nombre, pero ningún huracán. Hanna eleva ahora la cifra de tormentas a ocho. NOAA actualizó en agosto su pronóstico y estimó entre 7 y 13 tormentas con nombre para toda la temporada, además de entre 2 y 6 huracanes y hasta 2 huracanes mayores. La agencia otorgó un 75% de probabilidad a una temporada por debajo de lo normal, frente al promedio de 14 tormentas con nombre y siete huracanes registrado durante el período climático 1991-2020.
TE PUEDE INTERESAR: Tormenta deja un muerto en Nueva York y amenaza con más inundacionesUno de los factores determinantes es El Niño, que suele aumentar la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico y dificultar que las tormentas eléctricas consigan organizarse hasta convertirse en huracanes.