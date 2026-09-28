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Hanna rompe la calma en el Atlántico: la octava tormenta tropical surge sin amenaza a tierra
Hanna se convierte en la octava tormenta tropical de 2026 en el Atlántico, con vientos de 75 km/h y sin amenaza para tierra por ahora.
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Hanna rompe la calma en el Atlántico: la octava tormenta tropical surge sin amenaza a tierra
Foto Tormenta tropical Hanna surge en el Atlántico sin amenaza FOTO: EFE

Publicado el28/09/2026 a las 19:06

  • Hanna surge en el Atlántico
  • No amenaza tierra actualmente
  • Mantiene vientos de 75 km/h
La tormenta tropical Hanna se formó este lunes 28 de septiembre en el Atlántico subtropical central, convirtiéndose en el octavo sistema con nombre de una temporada que hasta ahora no ha producido ningún huracán. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó inicialmente que Hanna se encontraba a unos 1,400 kilómetros al este-noreste de Bermudas, lejos de Estados Unidos y sin vigilancias o avisos costeros activos. Para las 5:00 p. m. AST, su centro había avanzado hasta aproximadamente 1,545 kilómetros al este-noreste de Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y desplazamiento hacia el este-sureste a 28 km/h. Pese a su desarrollo, el NHC indicó que Hanna no representa actualmente una amenaza para tierra, mientras los meteorólogos siguen su trayectoria sobre aguas abiertas del Atlántico.

Tormenta tropical Hanna: qué dice el pronóstico del NHC

Hanna mantiene vientos con fuerza de tormenta tropical hasta unos 150 kilómetros desde su centro y una presión mínima estimada de 1006 milibares, según el boletín de la tarde. Los meteorólogos esperan que el sistema continúe desplazándose generalmente hacia el este-sureste durante uno o dos días antes de realizar un giro hacia el este-noreste. El escenario actual tampoco apunta a una intensificación considerable: el NHC prevé solamente un fortalecimiento ligero a corto plazo debido, entre otros factores, a una fuerte cizalladura vertical del viento. Hanna podría tener además una vida relativamente corta como tormenta tropical y transformarse en un ciclón postropical durante la segunda mitad de esta semana, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Una temporada del Atlántico marcada por El Niño

[caption id="attachment_1673446" align="alignnone" width="1200"]tormenta , Hanna, Atlántico MundoNOW Tormenta tropical Hanna surge en el Atlántico sin amenaza FOTO: EFE[/caption] La aparición de Hanna llama la atención por el comportamiento inusual de la temporada de 2026: hasta el 26 de septiembre se habían registrado siete tormentas con nombre, pero ningún huracán. Hanna eleva ahora la cifra de tormentas a ocho. NOAA actualizó en agosto su pronóstico y estimó entre 7 y 13 tormentas con nombre para toda la temporada, además de entre 2 y 6 huracanes y hasta 2 huracanes mayores. La agencia otorgó un 75% de probabilidad a una temporada por debajo de lo normal, frente al promedio de 14 tormentas con nombre y siete huracanes registrado durante el período climático 1991-2020.
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Uno de los factores determinantes es El Niño, que suele aumentar la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico y dificultar que las tormentas eléctricas consigan organizarse hasta convertirse en huracanes.

Qué deben saber los residentes en Estados Unidos

Por ahora, Hanna permanece muy lejos de la costa estadounidense y el NHC no identifica peligros para tierra, por lo que no existen alertas costeras asociadas directamente con este sistema. Además, el panorama tropical inmediato permanece relativamente tranquilo: el NHC indicó este lunes que no esperaba la formación de nuevos ciclones tropicales en el Atlántico durante los próximos siete días. Esto no significa que la temporada haya terminado. El periodo oficial de huracanes del Atlántico continúa hasta el 30 de noviembre, por lo que todavía pueden desarrollarse sistemas durante octubre y noviembre. Para comunidades hispanas en Florida y otros estados costeros, la recomendación sigue siendo consultar los boletines oficiales del NHC y evitar interpretar la formación de una tormenta distante como una amenaza directa sin revisar primero su trayectoria prevista. FUENTES: EFE , infobae
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